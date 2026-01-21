Assine
ABUSO SEXUAL

Tio-avô é preso por suspeito de estuprar dois sobrinhos, um deles de 3 anos

Idoso de 70 anos teria cometido diversos abusos por várias vezes contra a sobrinha de 13 anos, que dava presentes em troca de favores sexuais

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
21/01/2026 13:49

Tio-avo que estuprou sobrinha-neta está preso na Delegacia de Polícia Civil de Iguatama
Um idoso de 70 anos foi preso pela Polícia Civil em Iguatama (MG), no Centro-Oeste do estado, suspeito de estuprar a sobrinha-neta, de apenas 13 anos, e abusar do sobrinho neto, de 3.

A denúncia partiu da irmã do suspeito, que é avó das vítimas e contou que sua meta a chamou e descreveu o que tinha sofrido, por mais de uma vez.

De vez em quando, o tio-avô cuidava da menina de 13 anos e de seu irmão. Em uma viagem para Campos Altos, o idoso comprou um presente para a adolescente, mas exigiu, em troca, favores sexuais.

Por mais de uma vez isso se repetiu, segundo a menina. O tio-avô lhe tocava nas parte íntimas, fazia sexo oral e, por mais de uma vez, tentou penetrá-la.

A decisão de contar para a avó veio quando ela passou a suspeitar de que estaria grávida. Foi escondida a um médico e fez um exame, mas o resultado deu negativo. Neste momento, a adolescente resolveu contar o que tinha acontecido.

Segundo o delegado de Iguatama, Emanuel Robson Gomes, o idoso será indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, que tem pena de 15 anos, de detenção.

