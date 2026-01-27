Assine
overlay
Início Gerais
JÓIAS

Ladrões amarram casal de ourives e roubam joias de residência

O crime ocorreu de madrugada, em Brasília de Minas, no Alto Paranaíba

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
27/01/2026 14:06 - atualizado em 27/01/2026 14:09

compartilhe

SIGA
x
O roubo preocupa a população de Brasília de Minas, uma vez que esse tipo de crime nunca aconteceu na cidade
O roubo preocupa a população de Brasília de Minas, uma vez que esse tipo de crime nunca aconteceu na cidade crédito: Redes sociais

Por volta das 5h30, um casal acordou, motivado por barulhos que vinham de outros cômodos. Era um assalto. Dois ladrões tinham invadido a casa, em Brasília de Minas, no Alto Paranaíba, e acabaram amarrados. Os ladrões fugiram levando várias joias. O casal trabalha como ourives. Por isso, diversas joias estavam na casa. O valor do prejuízo ainda não foi estimado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O homem contou que acordou com o barulho, levantou-se, pegou uma espingarda de pressão e saiu em direção à sala. No entanto, se desfez da arma ao perceber que não era apenas um ladrão, mas sim dois.

Ele foi rendido por um homem armado com revólver. Logo, os ladrões renderam, também, a mulher, que foi tirada do quarto. Os dois tiveram as mãos amarradas por abraçadeiras.

Os ladrões queriam saber onde estavam as joias. Davam a entender que sabiam a atividade profissional do casal. Exigiam ouro e prata. Um dos ladrões revistou a casa e pegou as joias que pertenciam a clientes do casal. 

Os autores reviraram a casa e roubaram joias de clientes, além de pedras preciosas. Colocaram tudo numa mochila e fugiram, em seguida, numa motocicleta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O casal passou informações para a polícia sobre as características do ladrões. Uma operação foi montada pela Polícia Militar para tentar capturar os bandidos.

Tópicos relacionados:

amarrados joias ourives roubadas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay