Ladrões amarram casal de ourives e roubam joias de residência

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Por volta das 5h30, um casal acordou, motivado por barulhos que vinham de outros cômodos. Era um assalto. Dois ladrões tinham invadido a casa, em Brasília de Minas, no Alto Paranaíba, e acabaram amarrados. Os ladrões fugiram levando várias joias. O casal trabalha como ourives. Por isso, diversas joias estavam na casa. O valor do prejuízo ainda não foi estimado.

O homem contou que acordou com o barulho, levantou-se, pegou uma espingarda de pressão e saiu em direção à sala. No entanto, se desfez da arma ao perceber que não era apenas um ladrão, mas sim dois.

Ele foi rendido por um homem armado com revólver. Logo, os ladrões renderam, também, a mulher, que foi tirada do quarto. Os dois tiveram as mãos amarradas por abraçadeiras.

Os ladrões queriam saber onde estavam as joias. Davam a entender que sabiam a atividade profissional do casal. Exigiam ouro e prata. Um dos ladrões revistou a casa e pegou as joias que pertenciam a clientes do casal.

Os autores reviraram a casa e roubaram joias de clientes, além de pedras preciosas. Colocaram tudo numa mochila e fugiram, em seguida, numa motocicleta.

O casal passou informações para a polícia sobre as características do ladrões. Uma operação foi montada pela Polícia Militar para tentar capturar os bandidos.