Ladrões amarram casal de ourives e roubam joias de residência
O crime ocorreu de madrugada, em Brasília de Minas, no Alto Paranaíba
Por volta das 5h30, um casal acordou, motivado por barulhos que vinham de outros cômodos. Era um assalto. Dois ladrões tinham invadido a casa, em Brasília de Minas, no Alto Paranaíba, e acabaram amarrados. Os ladrões fugiram levando várias joias. O casal trabalha como ourives. Por isso, diversas joias estavam na casa. O valor do prejuízo ainda não foi estimado.
O homem contou que acordou com o barulho, levantou-se, pegou uma espingarda de pressão e saiu em direção à sala. No entanto, se desfez da arma ao perceber que não era apenas um ladrão, mas sim dois.
Ele foi rendido por um homem armado com revólver. Logo, os ladrões renderam, também, a mulher, que foi tirada do quarto. Os dois tiveram as mãos amarradas por abraçadeiras.
Os ladrões queriam saber onde estavam as joias. Davam a entender que sabiam a atividade profissional do casal. Exigiam ouro e prata. Um dos ladrões revistou a casa e pegou as joias que pertenciam a clientes do casal.
Os autores reviraram a casa e roubaram joias de clientes, além de pedras preciosas. Colocaram tudo numa mochila e fugiram, em seguida, numa motocicleta.
O casal passou informações para a polícia sobre as características do ladrões. Uma operação foi montada pela Polícia Militar para tentar capturar os bandidos.