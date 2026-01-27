Assine
ENCONTRADA

Menina que havia sumido depois de ficar sozinha com o pai é encontrada

A mãe da criança de sete anos havia feito um apelo emocionado para localizar a filha

Rafael Silva*
Rafael Silva*
Repórter
27/01/2026 16:20

Alice Emanuelly, de 7 anos, desaparecida desde a manhã dessa segunda-feira (26/1), no Bairro Citrolândia, em Betim (MG)
Alice Emanuelly, de 7 anos, estava desaparecida desde a manhã dessa segunda-feira (26/1), no Bairro Citrolândia, em Betim (MG) crédito: Redes Sociais/Reprodução

Alice Emanuelly, de 7 anos, que havia desaparecido na manhã dessa segunda-feira (26/1), no Bairro Citrolândia, em Betim (MG), na RMBH, foi encontrada. O anúncio foi feito nas redes sociais pelos familiares da criança. A mãe, Iracilda Ribeiro de Oliveira, de 45 anos, havia levado a filha para passar um tempo com o pai e quando retornou para buscá-la a casa estava vazia. 

A Polícia Civil informou que a criança foi encontrada com o pai na manhã desta terça-feira (27/1). O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Betim, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Ele se comprometeu a comparecer perante o Juizado Especial Criminal do município, em data a ser agendada. 

Entenda o caso

A mãe havia denunciado o sumiço da criança. A menina havia sido vista pela última vez por volta das 7h da manhã dessa segunda-feira (26/1). 

“Ela estava dormindo e eu a deixei em casa com o pai. Ele disse que não ia sair, porque no dia anterior estava chovendo. Perguntei se ele queria que eu deixasse a Alice com a babá, mas ele afirmou que ficaria com ela”, relatou. 

Após retornar do trabalho, por volta das 18h, a mãe encontrou a casa vazia e a filha desaparecida. “Estamos separados há cerca de um ano, e ele nunca tinha visto a filha nesse período. Essa foi a primeira vez depois de muito tempo. Eu confiei, não imaginava que ele iria sumir com ela”, desabafa.

Cida contou que tentou contato com o pai da criança e com a namorada dele, mas as ligações caíam na caixa postal.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

* Com informações de Wellington Barbosa

