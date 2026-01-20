Assine
Um familiar desapareceu, o que fazer? Veja o passo a passo de como agir

O registro do boletim de ocorrência é apenas o primeiro passo; veja um guia com os procedimentos corretos e os órgãos que devem ser acionados

Um familiar desapareceu, o que fazer? Veja o passo a passo de como agir
A Polícia Civil é a instituição responsável por investigar casos de desaparecimento, cujo registro deve ser feito de forma imediata. crédito: Reprodução/ Polícia Civil de Minas Gerais

O desaparecimento de um familiar exige ação imediata. Diferente do que muitos pensam, não é preciso esperar 24 horas para comunicar o fato à polícia. O registro do boletim de ocorrência (B.O.) deve ser feito assim que a ausência da pessoa for notada, em qualquer delegacia da Polícia Civil ou unidade da Polícia Militar.

Essa agilidade é fundamental, pois as primeiras horas são as mais importantes para a investigação. Ao se dirigir à delegacia, é essencial levar o máximo de informações possível para auxiliar o trabalho dos agentes. Tenha em mãos uma foto recente e de boa qualidade da pessoa desaparecida.

Além da imagem, forneça detalhes como nome completo, data de nascimento, altura, peso, cor dos olhos e cabelos. Descreva também características marcantes, como cicatrizes, tatuagens ou sinais de nascença. Informar as roupas que a pessoa usava da última vez que foi vista também é crucial.

O que fazer após o registro na polícia

Com o boletim de ocorrência em mãos, o próximo passo é ampliar a busca. A família pode, por conta própria, procurar informações em locais que a pessoa costumava frequentar, como casa de amigos, trabalho ou lugares de lazer. O contato com hospitais, prontos-socorros e até mesmo com o Instituto Médico Legal (IML) da região é uma medida importante.

A divulgação nas redes sociais pode ser uma ferramenta poderosa, mas exige cuidado. Crie uma publicação clara com a foto, nome, idade e a cidade onde a pessoa desapareceu. Inclua o número do boletim de ocorrência e os telefones da polícia para contato. Evite divulgar o telefone pessoal para não se expor a trotes ou golpes.

Para organizar as informações e auxiliar nas buscas, é útil ter um resumo dos dados principais sempre à mão. Considere os seguintes pontos:

  • Descrição física completa: inclua altura, peso, cor da pele, cabelo e olhos, além de sinais particulares como tatuagens ou cicatrizes.

  • Vestimentas: detalhe as roupas, calçados e acessórios que a pessoa usava quando foi vista pela última vez.

  • Informações de saúde: mencione se a pessoa faz uso de medicamentos controlados ou se possui alguma condição médica que necessite de atenção.

  • Contatos úteis: anote os números da Polícia Militar (190), Polícia Civil (197) e Disque Denúncia (181). Este último garante o anonimato e sua numeração pode variar conforme o estado. Todos podem ser acionados caso surja uma nova pista.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

