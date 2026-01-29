Vídeo flagra momento em que carreta tomba e trava a Avenida Amazonas, em BH

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a carreta tombou na Avenida Amazonas, no sentido Contagem, na altura do Bairro Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG), nessa quarta-feira (28/1).

Nas imagens, é possível ver o veículo saindo da Rua Maranguape para acessar a Avenida Amazonas. No entanto, o espaço era insuficiente para a conversão e, após acelerar, a carreta acabou tombando na via.

Na manhã desta quinta-feira (29/1), mais de 15 horas após o acidente, o veículo ainda permanece na avenida, mesmo depois de ter sido destombado. Até o momento, não há previsão para a liberação total da pista.

Aplicativos de trânsito indicam congestionamento que se estende até a Avenida do Contorno. No momento do acidente, o tráfego na região já apresentava lentidão intensa.

A BHTrans informou que um reboque superpesado foi acionado para a remoção da carreta. Os trabalhos de transbordo da carga só começaram após uma inspeção da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), já que um poste de energia elétrica foi atingido durante o acidente.

A recomendação é que motoristas evitem o trecho e utilizem rotas alternativas por meio de aplicativos de navegação.

