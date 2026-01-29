Assine
TRÂNSITO TRAVADO

Vídeo flagra momento em que carreta tomba e trava a Avenida Amazonas, em BH

Veículo tentou conversão no Bairro Prado e bloqueio em Belo Horizonte já passa de 15 horas

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
29/01/2026 10:00 - atualizado em 29/01/2026 10:15

Carreta tomba e interdita importante avenida de BH há mais de 10 horas
Acidente aconteceu na altura do Bairro Prado, em Belo Horizonte crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a carreta tombou na Avenida Amazonas, no sentido Contagem, na altura do Bairro Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG), nessa quarta-feira (28/1).

Nas imagens, é possível ver o veículo saindo da Rua Maranguape para acessar a Avenida Amazonas. No entanto, o espaço era insuficiente para a conversão e, após acelerar, a carreta acabou tombando na via.

Na manhã desta quinta-feira (29/1), mais de 15 horas após o acidente, o veículo ainda permanece na avenida, mesmo depois de ter sido destombado. Até o momento, não há previsão para a liberação total da pista.

Aplicativos de trânsito indicam congestionamento que se estende até a Avenida do Contorno. No momento do acidente, o tráfego na região já apresentava lentidão intensa.

A BHTrans informou que um reboque superpesado foi acionado para a remoção da carreta. Os trabalhos de transbordo da carga só começaram após uma inspeção da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), já que um poste de energia elétrica foi atingido durante o acidente.

A recomendação é que motoristas evitem o trecho e utilizem rotas alternativas por meio de aplicativos de navegação.

Carreta continua tombada na manhã desta quinta-feira (29/1), na Av. Amazonas, na capital mineira-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Carreta tomba e interdita importante avenida de BH há mais de 10 horas-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Acidente gera congestionamento na região central da capital -Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Acidente aconteceu no sentido Contagem-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Carreta chegou a tombar na Avenida Amazonas-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Acidente da carreta congestiona trânsito-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Transbordo da carga acontece nesta manhã-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Acidente aconteceu na altura do Bairro Prado-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Carreta tombou nessa quarta-feira (28/1)-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Carreta tombada na Avenida Amazonas-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Tópicos relacionados:

acidente-de-transito bh carreta congestionamento tomba

