ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Carreta tombada trava a Av. Amazonas nesta quinta (29) em BH; veja situação

Trânsito continua congestionado e ainda não há previsão de liberação da via no sentido Contagem, na altura do Bairro Prado, em Belo Horizonte (MG)

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
29/01/2026 07:14 - atualizado em 29/01/2026 09:42

Carreta continua tombada na manhã desta quinta-feira (29/1), na Av. Amazonas, na capital mineira
Carreta continua tombada na manhã desta quinta-feira (29/1), na Av. Amazonas, na capital mineira crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

A carreta que tombou na Avenida Amazonas, no sentido Contagem, na altura do Bairro Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG), segue no local ainda nesta manhã de quinta-feira (29/1), mais de 15 horas depois do acidente, ocorrido na tarde dessa quarta-feira (29/1).

De acordo com a BHTrans, o veículo de carga tombou próximo ao cruzamento com a Rua Maranguape, onde foi implantado um desvio para o tráfego. Pela manhã, equipes realizavam o transbordo da carga, mas ainda não há previsão para a liberação da pista.

Aplicativos de trânsito indicam congestionamento que se estende até a esquina da Rua Esmeralda com a Avenida Amazonas. No momento do acidente, o tráfego na região já registrava lentidão intensa.

A BHTrans informou que um reboque superpesado foi acionado para a remoção do caminhão. Os trabalhos de transbordo só tiveram início após uma inspeção da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), já que um poste de energia elétrica foi atingido durante o acidente.

A recomendação é que motoristas evitem o trecho utilizando aplicativos de navegação. 

Carreta continua tombada na manhã desta quinta-feira (29/1), na Av. Amazonas, na capital mineira-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Carreta continua tombada na manhã desta quinta-feira (29/1), na Av. Amazonas, na capital mineira Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
