Idoso morre em batida entre carro e carreta no interior de Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um idoso de 71 anos morreu em uma batida entre um carro e uma carreta, na noite dessa sexta-feira (30/1), na LMG-626, próximo ao distrito de Mirandópolis, no município de Taiobeiras (MG), no Norte do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 19h50. Quando os bombeiros chegaram ao local, o homem já havia morrido e ficou preso às ferragens.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito da vítima. Já o motorista da carreta não se feriu.

Os bombeiros retiraram o corpo e a Polícia Civil fez a perícia.