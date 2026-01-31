Idoso morre em batida entre carro e carreta no interior de Minas
Homem de 71 anos dirigia um veículo de passeio, ficou preso às ferragens e morreu no local. Já o caminhoneiro não sofreu ferimentos
Um idoso de 71 anos morreu em uma batida entre um carro e uma carreta, na noite dessa sexta-feira (30/1), na LMG-626, próximo ao distrito de Mirandópolis, no município de Taiobeiras (MG), no Norte do estado.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 19h50. Quando os bombeiros chegaram ao local, o homem já havia morrido e ficou preso às ferragens.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito da vítima. Já o motorista da carreta não se feriu.
Os bombeiros retiraram o corpo e a Polícia Civil fez a perícia.