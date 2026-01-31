Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE FATAL

Idoso morre em batida entre carro e carreta no interior de Minas

Homem de 71 anos dirigia um veículo de passeio, ficou preso às ferragens e morreu no local. Já o caminhoneiro não sofreu ferimentos

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
31/01/2026 12:40 - atualizado em 31/01/2026 12:40

compartilhe

SIGA
x
Idoso de 71 morreu em acidente de trânsito na LMG-626, em Taiobeiras, no Norte de Minas Gerais
Idoso de 71 morreu em acidente de trânsito na LMG-626, em Taiobeiras, no Norte de Minas Gerais crédito: CBMMG/Divulgação

Um idoso de 71 anos morreu em uma batida entre um carro e uma carreta, na noite dessa sexta-feira (30/1), na LMG-626, próximo ao distrito de Mirandópolis, no município de Taiobeiras (MG), no Norte do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 19h50. Quando os bombeiros chegaram ao local, o homem já havia morrido e ficou preso às ferragens.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito da vítima. Já o motorista da carreta não se feriu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os bombeiros retiraram o corpo e a Polícia Civil fez a perícia.

Tópicos relacionados:

acidente acidente-de-transito bombeiros carreta carro idoso interior morre policia rodovia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay