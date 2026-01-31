Acidente com carreta na BR-050 deixa um morto e um ferido

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 28 anos morreu e uma mulher, de 22, ficou ferida devido ao tombamento de uma carreta na BR-050, próximo ao km 134, em Divinópolis (MG), na Região Oeste do estado, na manhã deste sábado (31/1).

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Divinópolis, o acidente ocorreu por volta das 6h30. Uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) encontrou o homem em parada cardiorrespiratória (PCR). Como ele não reagiu aos estímulos, a morte foi constatada.

Já a mulher estava consciente e apresentava trauma no abdômen. Ela recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhada para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis.

A Polícia Civil (PC) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) também atuam no atendimento desta ocorrência. Segundo os bombeiros, três guarnições atuaram no local para socorrer uma vítima presa às ferragens, mas os militares não detalharam qual das vítimas ficou encarcerada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem do Estado de Minas procurou a Ecovias Minas Goiás, responsável pelo trecho onde ocorreu o acidente, e aguarda retorno. No entanto, conforme imagens que circulam nas redes sociais, a rodovia está parcialmente interditada.

