Motorista de carro funerário morre em acidente enquanto transportava corpo
Acidente aconteceu na MG-262, na altura do km 47, em Mariana. Com o impacto da colisão, o motorista do carro funerário morreu no local
Uma batida entre um carro funerário e um caminhão deixou uma pessoa morta na MG-262, na altura do km 47, em Mariana, na Região Central de Minas Gerais. O acidente ocorreu quando o veículo da funerária, que transportava um corpo, seguia pela rodovia e colidiu com o caminhão, por motivos ainda não esclarecidos.
Com o impacto da colisão, o motorista do carro funerário morreu no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois corpos encontrados sobre a via são do condutor do veículo funerário e da pessoa que estava sendo transportada pela empresa.
O motorista do caminhão não sofreu ferimentos e dispensou atendimento médico.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve vazamento de óleo na pista, deixando o trecho escorregadio. Uma segunda guarnição foi acionada para auxiliar na aplicação de serragem e garantir a segurança do tráfego.
As circunstâncias do acidente serão apuradas.