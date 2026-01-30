Motorista de carro funerário morre em acidente enquanto transportava corpo

Uma batida entre um carro funerário e um caminhão deixou uma pessoa morta na MG-262, na altura do km 47, em Mariana, na Região Central de Minas Gerais. O acidente ocorreu quando o veículo da funerária, que transportava um corpo, seguia pela rodovia e colidiu com o caminhão, por motivos ainda não esclarecidos.

Com o impacto da colisão, o motorista do carro funerário morreu no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois corpos encontrados sobre a via são do condutor do veículo funerário e da pessoa que estava sendo transportada pela empresa.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos e dispensou atendimento médico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve vazamento de óleo na pista, deixando o trecho escorregadio. Uma segunda guarnição foi acionada para auxiliar na aplicação de serragem e garantir a segurança do tráfego.

As circunstâncias do acidente serão apuradas.