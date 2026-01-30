Carnaval em BH: quase 50 blocos desfilam neste fim de semana
Ao todo, aproximadamente 600 cortejos irão se apresentar na folia da capital mineira; veja a programação
O Carnaval em Belo Horizonte começa oficialmente amanhã (31/1) e vai até 5 de fevereiro, com a expectativa de que cerca de 50 grupos desfilem pelos bairros da capital neste fim de semana. Ao longo de todo o período, cerca de 600 cortejos irão se apresentar na folia da capital mineira.
No sábado (31/1), estão programados os desfiles dos blocos Queimando o Filme (Santa Tereza), Pata de Leão (Concórdia) e Sagrada Profana (Santa Inês). O Tchanzinho Zona Norte realiza seu ensaio geral a partir das 9h, no Bairro Jaraguá, na Pampulha.
No domingo (1/2), a manhã promete ser movimentada no Centro, com o Trio Sarará ocupando a Praça da Estação às 9h. Também estão previstas apresentações dos artistas baianos Kannalha e Duquesa.
À tarde, o destaque fica com o desfile da Babadan Banda de Rua, marcado para as 14h no Bairro Nova Esperança, na Região Noroeste, conhecido pela performance musical de excelência.
Confira a seguir alguns destaques da programação do Carnaval em BH
Sábado – 31/01
-
Tchanzinho Zona Norte
Horário: 9h
Local: Praça Manoel dos Reis Filho – Jaraguá
-
Queimando o Filme
Horário: 9h
Local: Rua Oligisto, 417 – Santa Tereza
-
Bloco Todo Mundo Cabe no Mundo
Horário: 10h
Local: Asa de Papel Café e Arte – Rua Piauí, 631 – Santa Efigênia
-
Bloco É O Amô
Horário: 11h
Local: Mister Rock – Av. Tereza Cristina, 295 – Prado
-
Pata de Leão
Horário: 12h
Local: Praça México – Concórdia
-
Bloco Ziguiriguidum
Horário: 14h
Local: A Autêntica – Rua Álvares Maciel, 312 – Santa Efigênia
-
Sagrada Profana
Horário: 14h
Local: Rua Vicente Risola, 1025 – Santa Inês
-
Bloco Afro Magia Negra
Horário: 14h
Local: SESI Museu de Artes e Ofícios – Praça da Estação, 600 – Centro
Observação: Para visitar o museu, é necessário realizar cadastro na recepção e guardar os pertences no guarda-volumes
-
Buritis Folia
Horário: 15h
Local: Quintal do Chalé – Av. Professor Mário Werneck, 530 – Estoril
Atrações: Sexta Ninguém Sabe + Batuque Coletivo + Funk You
Observação: Entrada gratuita
Domingo – 01/02
-
Trio Sarará (com Duquesa e Kannalha)
Horário: 8h
Local: Praça da Estação
-
Bloco Marisa Aos Montes
Horário: 9h
Local: Praça Santa Rita – Esplanada
-
Bloco Cheia de Manias
Horário: 9h
Local: Rua Guanabara, 354 – Concórdia
-
Juventude Bronzeada
Horário: 10h
Local: Praça da Estação – Centro
-
Bloco Netos de Gaby e o Grupo Curupaco (bloco infantil)
Horário: 13h
Local: Rua Cristina, 1151 – Santo Antônio
-
Bloco Tô de Chico
Horário: 14h
Local: Rua Conselheiro Rocha, 1605 – Vila Dias
-
Babadan Banda de Rua
Horário: 14h
Local: Avenida Américo Vespúcio, 1947 – Nova Esperança
-
Bloco Zona Norte
Horário: 16h
Local: Rua Cecília Pinto, 16 – Vila Aeroporto