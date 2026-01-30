Assine
overlay
Início Gerais
CARNAVAL

Carnaval em BH: quase 50 blocos desfilam neste fim de semana

Ao todo, aproximadamente 600 cortejos irão se apresentar na folia da capital mineira; veja a programação

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
30/01/2026 19:30

compartilhe

SIGA
x
Para quem ama um bom e velho axé, o Tchanzinho Zona Norte é a melhor pedida de todos os carnavais
Para quem ama um bom e velho axé, o Tchanzinho Zona Norte é a melhor pedida de todos os carnavais crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

O Carnaval em Belo Horizonte começa oficialmente amanhã (31/1) e vai até 5 de fevereiro, com a expectativa de que cerca de 50 grupos desfilem pelos bairros da capital neste fim de semana. Ao longo de todo o período, cerca de 600 cortejos irão se apresentar na folia da capital mineira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

No sábado (31/1), estão programados os desfiles dos blocos Queimando o Filme (Santa Tereza), Pata de Leão (Concórdia) e Sagrada Profana (Santa Inês). O Tchanzinho Zona Norte realiza seu ensaio geral a partir das 9h, no Bairro Jaraguá, na Pampulha.

No domingo (1/2), a manhã promete ser movimentada no Centro, com o Trio Sarará ocupando a Praça da Estação às 9h. Também estão previstas apresentações dos artistas baianos Kannalha e Duquesa.

À tarde, o destaque fica com o desfile da Babadan Banda de Rua, marcado para as 14h no Bairro Nova Esperança, na Região Noroeste, conhecido pela performance musical de excelência.

Confira a seguir alguns destaques da programação do Carnaval em BH

Sábado – 31/01

  • Tchanzinho Zona Norte
    Horário: 9h
    Local: Praça Manoel dos Reis Filho – Jaraguá

  • Queimando o Filme
    Horário: 9h
    Local: Rua Oligisto, 417 – Santa Tereza

  • Bloco Todo Mundo Cabe no Mundo
    Horário: 10h
    Local: Asa de Papel Café e Arte – Rua Piauí, 631 – Santa Efigênia

  • Bloco É O Amô
    Horário: 11h
    Local: Mister Rock – Av. Tereza Cristina, 295 – Prado

  • Pata de Leão
    Horário: 12h
    Local: Praça México – Concórdia

  • Bloco Ziguiriguidum
    Horário: 14h
    Local: A Autêntica – Rua Álvares Maciel, 312 – Santa Efigênia

  • Sagrada Profana
    Horário: 14h
    Local: Rua Vicente Risola, 1025 – Santa Inês

  • Bloco Afro Magia Negra
    Horário: 14h
    Local: SESI Museu de Artes e Ofícios – Praça da Estação, 600 – Centro
    Observação: Para visitar o museu, é necessário realizar cadastro na recepção e guardar os pertences no guarda-volumes

  • Buritis Folia
    Horário: 15h
    Local: Quintal do Chalé – Av. Professor Mário Werneck, 530 – Estoril
    Atrações: Sexta Ninguém Sabe + Batuque Coletivo + Funk You
    Observação: Entrada gratuita

Domingo – 01/02

  • Trio Sarará (com Duquesa e Kannalha)
    Horário: 8h
    Local: Praça da Estação

  • Bloco Marisa Aos Montes
    Horário: 9h
    Local: Praça Santa Rita – Esplanada

  • Bloco Cheia de Manias
    Horário: 9h
    Local: Rua Guanabara, 354 – Concórdia

  • Juventude Bronzeada
    Horário: 10h
    Local: Praça da Estação – Centro

  • Bloco Netos de Gaby e o Grupo Curupaco (bloco infantil)
    Horário: 13h
    Local: Rua Cristina, 1151 – Santo Antônio

  • Bloco Tô de Chico
    Horário: 14h
    Local: Rua Conselheiro Rocha, 1605 – Vila Dias

  • Babadan Banda de Rua
    Horário: 14h
    Local: Avenida Américo Vespúcio, 1947 – Nova Esperança

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Bloco Zona Norte
    Horário: 16h
    Local: Rua Cecília Pinto, 16 – Vila Aeroporto

Tópicos relacionados:

belo-horizonte bloco carnaval concordia zona-norte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay