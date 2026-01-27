Carnaval BH: site cria roteiro de blocos com deslocamento em tempo real
Site foi criado por jovem para facilitar a vida de quem vai às ruas da capital. Roteiro em mapa interativo pode ser compartilhado com amigos pelo WhatsApp
Com mais de 100 blocos espalhados por Belo Horizonte, com variados horários e localidades, muitos foliões fazem o roteiro do carnaval antes mesmo de sair de casa. Pensando nisso, o engenheiro de dados, músico e produtor cultural Guilherme Pio criou o site "Bora Pro Bloco", um “Google Maps” do Carnaval de Belo Horizonte, que reúne todos os blocos, ensaios e festas em um único mapa interativo.
Ao inserir sua localização, a plataforma permite acompanhar os cortejos em tempo real e descobrir quais estão mais perto de você. Bem como, salvar os blocos mais desejados em uma lista de favoritos e compartilhar com os amigos. Basta acessar e usar, sem a necessidade de criar uma conta.
O Bora Pro Bloco é um site com cara de aplicativo. A escolha não foi por acaso. “Eu não gosto muito de baixar aplicativo. Então fiz um site justamente para diminuir etapas. A pessoa entra, acessa e já usa”, afirma. Ainda assim, Guilherme não descarta a possibilidade de futuramente disponibilizar a plataforma nas lojas de aplicativos, após pedidos do próprio público.
Entre as principais funcionalidades estão a montagem de roteiros personalizados e a aba “ao vivo”, que mostra quais blocos estão acontecendo naquele momento. Ao permitir o uso da localização do celular, o mapa exibe a posição do usuário e os eventos próximos, facilitando decisões rápidas durante a folia.
Não é necessário criar conta ou fazer cadastro. “Foi tudo pensado para ser o mais simples possível, para a pessoa acessar de forma rápida e prática”, reforça.
Além dos blocos de rua, o site também reúne ensaios e festas privadas, permitindo que o usuário monte um roteiro completo, do início da manhã até eventos noturnos. “O Carnaval começa cedo, mas depois de certo horário já fica difícil ficar na rua. Então a pessoa pode querer incluir uma festa fechada no roteiro também”, explica.
Compartilhamento e descoberta de novos blocos
Outra funcionalidade é o compartilhamento dos roteiros. O usuário pode enviar a programação montada diretamente pelo WhatsApp, em formato de texto, ou gerar um link com o roteiro salvo para que amigos acessem. “É uma forma de organizar o grupo todo sem confusão”, diz Guilherme.
A ferramenta também estimula a descoberta de novos blocos. O folião pode buscar por bairro ou nome do evento. “A ideia é andar pela cidade e descobrir o Carnaval”, conta. No futuro, filtros por estilo musical também devem ser incorporados à plataforma.
Por enquanto, o foco permanece em Belo Horizonte, embora alguns eventos da Região Metropolitana apareçam na plataforma. Guilherme Pio reforça que as informações dos blocos vêm da Prefeitura de BH e a programação será atualizada após a divulgação das datas e horários.
Alcance rápido e adesão do público
Lançado para o carnaval de 2026, o Bora Pro Bloco já registrou quase 5 mil acessos em quase 48 horas após entrar em funcionamento. A plataforma foi criada ano passado, e a ideia foi apresentada de forma experimental, mas devido ao sucesso nas redes sociais o projeto ganhou uma versão mais robusta este ano, e está sendo patrocinada pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). “Foi totalmente despretensioso. Eu divulguei na minha rede pessoal, sem tráfego pago, só para quem quisesse usar”, conta.
A ideia surgiu, segundo ele, da junção de dois interesses: um projeto pessoal de desenvolvimento profissional em tecnologia e uma necessidade prática como folião. “Eu via que as informações existiam, mas estavam todas espalhadas. Eu queria conseguir ver tudo no mesmo mapa, para saber de onde sair e para onde ir, montar o roteiro com mais consciência”, explica.
Morando em Belo Horizonte há mais de 10 anos, Guilherme Pio tem uma relação antiga com o Carnaval da cidade. Além de folião, ele já atuou como produtor cultural e participou da produção de blocos, como o Quando come se Lambuza, em 2015.
*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos