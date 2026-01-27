Carnaval BH: site cria roteiro de blocos com deslocamento em tempo real

Com mais de 100 blocos espalhados por Belo Horizonte, com variados horários e localidades, muitos foliões fazem o roteiro do carnaval antes mesmo de sair de casa. Pensando nisso, o engenheiro de dados, músico e produtor cultural Guilherme Pio criou o site "Bora Pro Bloco", um “Google Maps” do Carnaval de Belo Horizonte, que reúne todos os blocos, ensaios e festas em um único mapa interativo.

Ao inserir sua localização, a plataforma permite acompanhar os cortejos em tempo real e descobrir quais estão mais perto de você. Bem como, salvar os blocos mais desejados em uma lista de favoritos e compartilhar com os amigos. Basta acessar e usar, sem a necessidade de criar uma conta.





O Bora Pro Bloco é um site com cara de aplicativo. A escolha não foi por acaso. “Eu não gosto muito de baixar aplicativo. Então fiz um site justamente para diminuir etapas. A pessoa entra, acessa e já usa”, afirma. Ainda assim, Guilherme não descarta a possibilidade de futuramente disponibilizar a plataforma nas lojas de aplicativos, após pedidos do próprio público.

Entre as principais funcionalidades estão a montagem de roteiros personalizados e a aba “ao vivo”, que mostra quais blocos estão acontecendo naquele momento. Ao permitir o uso da localização do celular, o mapa exibe a posição do usuário e os eventos próximos, facilitando decisões rápidas durante a folia.

Não é necessário criar conta ou fazer cadastro. “Foi tudo pensado para ser o mais simples possível, para a pessoa acessar de forma rápida e prática”, reforça.

Além dos blocos de rua, o site também reúne ensaios e festas privadas, permitindo que o usuário monte um roteiro completo, do início da manhã até eventos noturnos. “O Carnaval começa cedo, mas depois de certo horário já fica difícil ficar na rua. Então a pessoa pode querer incluir uma festa fechada no roteiro também”, explica.

Compartilhamento e descoberta de novos blocos

Outra funcionalidade é o compartilhamento dos roteiros. O usuário pode enviar a programação montada diretamente pelo WhatsApp, em formato de texto, ou gerar um link com o roteiro salvo para que amigos acessem. “É uma forma de organizar o grupo todo sem confusão”, diz Guilherme.

A ferramenta também estimula a descoberta de novos blocos. O folião pode buscar por bairro ou nome do evento. “A ideia é andar pela cidade e descobrir o Carnaval”, conta. No futuro, filtros por estilo musical também devem ser incorporados à plataforma.

Por enquanto, o foco permanece em Belo Horizonte, embora alguns eventos da Região Metropolitana apareçam na plataforma. Guilherme Pio reforça que as informações dos blocos vêm da Prefeitura de BH e a programação será atualizada após a divulgação das datas e horários.

Alcance rápido e adesão do público

Lançado para o carnaval de 2026, o Bora Pro Bloco já registrou quase 5 mil acessos em quase 48 horas após entrar em funcionamento. A plataforma foi criada ano passado, e a ideia foi apresentada de forma experimental, mas devido ao sucesso nas redes sociais o projeto ganhou uma versão mais robusta este ano, e está sendo patrocinada pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). “Foi totalmente despretensioso. Eu divulguei na minha rede pessoal, sem tráfego pago, só para quem quisesse usar”, conta.

A ideia surgiu, segundo ele, da junção de dois interesses: um projeto pessoal de desenvolvimento profissional em tecnologia e uma necessidade prática como folião. “Eu via que as informações existiam, mas estavam todas espalhadas. Eu queria conseguir ver tudo no mesmo mapa, para saber de onde sair e para onde ir, montar o roteiro com mais consciência”, explica.

Morando em Belo Horizonte há mais de 10 anos, Guilherme Pio tem uma relação antiga com o Carnaval da cidade. Além de folião, ele já atuou como produtor cultural e participou da produção de blocos, como o Quando come se Lambuza, em 2015.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos