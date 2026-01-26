BH: mulheres são a maioria dos ambulantes no carnaval
Levantamento da prefeitura indica que as mulheres representam pouco mais da metade dos trabalhadores de rua neste carnaval
Uma pesquisa da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Belotur, mostra que 50,7% dos ambulantes que querem trabalhar no carnaval de BH são mulheres. No total, 3.326 profissionais foram entrevistados entre os dias 12 e 19 de janeiro. O objetivo foi conhecer o perfil da categoria e levantar informações sobre investimentos e expectativas de faturamento para o período da festa.
O levantamento aponta que os homens representam 48,9% dos ambulantes. Em comparação com 2025, houve uma pequena queda na participação feminina, que era de 51,9%, enquanto a masculina era de 47,8%.
Este ano, 47,1% dos ambulantes se identificam como pardos, 29,6% como pretos, 19,8% como brancos, e 3,5% pertencem a outras etnias ou não declararam. Quanto à escolaridade, 41% concluíram o ensino médio e 15,9% têm ensino superior. Cerca de 7 em cada 10 não tiveram acesso ao ensino superior.
A maioria está nas faixas etárias de 30 a 39 anos (28,2%) e 40 a 49 anos (25,3%). Entre 20 e 29 anos estão 21,2%, mais de 50 anos, 20,1%, e menos de 20 anos, 1,4%. A média de idade é de 40 anos.
O número de trabalhadores que atuam pela primeira vez no carnaval caiu: em 2025, 60% eram estreantes, percentual que caiu para 26% este ano.
Os ambulantes dizem que vão investir, em média, R$ 2,7 mil e esperam faturar cerca de R$ 7,5 mil, com lucro estimado em R$ 4,8 mil. Entre eles, 17,2% estão desempregados.
Entrega de credenciais
Começa nesta segunda-feira (26/1) a entrega das credenciais aos ambulantes com cadastro confirmado pela Belotur para o Carnaval de 2026. A retirada ocorre no Expominas até sábado (31/1), das 8h às 17h. As credenciais são entregues por ordem de chegada, mediante apresentação de documento oficial com foto e do número do protocolo gerado no cadastro.
No momento da retirada, os ambulantes participam de um treinamento. Eles estão autorizados a comercializar bebidas e adereços carnavalescos durante o período de folia, de 31/1 a 22/2.
A PBH também oferece atendimento itinerante do Sine aos ambulantes cadastrados durante o período oficial do Carnaval. A ação acontece até quarta-feira (28/1), das 9h às 16h, durante a entrega das credenciais no Expominas.
A equipe da Subsecretaria de Trabalho e Emprego encaminha os trabalhadores para mais de 600 vagas disponíveis no sistema, além de entrevistas e acesso às plataformas do Sine e da GO BH.