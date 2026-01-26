BH: mulheres são a maioria dos ambulantes no carnaval

Uma pesquisa da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Belotur, mostra que 50,7% dos ambulantes que querem trabalhar no carnaval de BH são mulheres. No total, 3.326 profissionais foram entrevistados entre os dias 12 e 19 de janeiro. O objetivo foi conhecer o perfil da categoria e levantar informações sobre investimentos e expectativas de faturamento para o período da festa.

O levantamento aponta que os homens representam 48,9% dos ambulantes. Em comparação com 2025, houve uma pequena queda na participação feminina, que era de 51,9%, enquanto a masculina era de 47,8%.

Este ano, 47,1% dos ambulantes se identificam como pardos, 29,6% como pretos, 19,8% como brancos, e 3,5% pertencem a outras etnias ou não declararam. Quanto à escolaridade, 41% concluíram o ensino médio e 15,9% têm ensino superior. Cerca de 7 em cada 10 não tiveram acesso ao ensino superior.

A maioria está nas faixas etárias de 30 a 39 anos (28,2%) e 40 a 49 anos (25,3%). Entre 20 e 29 anos estão 21,2%, mais de 50 anos, 20,1%, e menos de 20 anos, 1,4%. A média de idade é de 40 anos.

O número de trabalhadores que atuam pela primeira vez no carnaval caiu: em 2025, 60% eram estreantes, percentual que caiu para 26% este ano.

Os ambulantes dizem que vão investir, em média, R$ 2,7 mil e esperam faturar cerca de R$ 7,5 mil, com lucro estimado em R$ 4,8 mil. Entre eles, 17,2% estão desempregados.

Entrega de credenciais

Começa nesta segunda-feira (26/1) a entrega das credenciais aos ambulantes com cadastro confirmado pela Belotur para o Carnaval de 2026. A retirada ocorre no Expominas até sábado (31/1), das 8h às 17h. As credenciais são entregues por ordem de chegada, mediante apresentação de documento oficial com foto e do número do protocolo gerado no cadastro.

No momento da retirada, os ambulantes participam de um treinamento. Eles estão autorizados a comercializar bebidas e adereços carnavalescos durante o período de folia, de 31/1 a 22/2.

A PBH também oferece atendimento itinerante do Sine aos ambulantes cadastrados durante o período oficial do Carnaval. A ação acontece até quarta-feira (28/1), das 9h às 16h, durante a entrega das credenciais no Expominas.

A equipe da Subsecretaria de Trabalho e Emprego encaminha os trabalhadores para mais de 600 vagas disponíveis no sistema, além de entrevistas e acesso às plataformas do Sine e da GO BH.