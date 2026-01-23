PBH abre escola no carnaval para cuidar de filhos de ambulantes e catadores
Projeto-piloto buscará atender de forma segura os filhos dos trabalhadores que atuarão no carnaval, oferecendo cuidado e convivência
compartilheSIGA
A Prefeitura de Belo Horizonte vai lançar um projeto-piloto voltado a filhos de trabalhadoras de coleta seletiva e de vendedoras ambulantes inscritas no CadÚnico, na Região Centro-Sul. O programa “Escola no Carnaval: onde o cuidado faz a festa” terá 150 vagas e atende crianças de 4 a 11 anos de mães que trabalharão entre 14 e 17 de fevereiro. Podem participar catadoras cadastradas na SLU e ambulantes cadastradas na Belotur.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O atendimento será das 8h às 17h no Centro de Educação das Infâncias Imaculada Conceição (CEI Imaculada), no Bairro Lourdes. Caso haja mais inscritos do que vagas, será feito sorteio.
Leia Mais
O projeto-piloto oferecerá um espaço de cuidado e convivência durante o carnaval, com atividades de recreação e quatro refeições diárias para as crianças.
Familiares de catadoras interessados devem procurar a SLU para realizar as inscrições. Na próxima terça-feira (27/1), o Reciclabelô iniciará o cadastro dos catadores independentes que desejam trabalhar no Carnaval; durante esse processo, será possível inscrever os filhos no projeto.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Neste fim de semana, pré-carnaval em BH terá axé, funk e samba
- Carnaval à vista: como não deixar a gordura no fígado dançar sozinha
- Cidades perto de BH para fugir da folia do Carnaval; veja 5 refúgios
A Belotur fará a inscrição dos filhos das trabalhadoras ambulantes interessadas no momento da retirada das credenciais, a partir desta segunda-feira (26).