Assine
overlay
Início Gerais
CARNAVAL

PBH abre escola no carnaval para cuidar de filhos de ambulantes e catadores

Projeto-piloto buscará atender de forma segura os filhos dos trabalhadores que atuarão no carnaval, oferecendo cuidado e convivência

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
23/01/2026 21:04 - atualizado em 23/01/2026 21:11

compartilhe

SIGA
x
Ambulantes e coletores de recicláveis poderão deixar seus filhos na escola durante o dia, ao longo do carnaval
Ambulantes e coletores de recicláveis poderão deixar seus filhos na escola durante o dia, ao longo do carnaval crédito: PBH / Reprodução

A Prefeitura de Belo Horizonte vai lançar um projeto-piloto voltado a filhos de trabalhadoras de coleta seletiva e de vendedoras ambulantes inscritas no CadÚnico, na Região Centro-Sul. O programa “Escola no Carnaval: onde o cuidado faz a festa” terá 150 vagas e atende crianças de 4 a 11 anos de mães que trabalharão entre 14 e 17 de fevereiro. Podem participar catadoras cadastradas na SLU e ambulantes cadastradas na Belotur.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O atendimento será das 8h às 17h no Centro de Educação das Infâncias Imaculada Conceição (CEI Imaculada), no Bairro Lourdes. Caso haja mais inscritos do que vagas, será feito sorteio.

Leia Mais

O projeto-piloto oferecerá um espaço de cuidado e convivência durante o carnaval, com atividades de recreação e quatro refeições diárias para as crianças.

Familiares de catadoras interessados devem procurar a SLU para realizar as inscrições. Na próxima terça-feira (27/1), o Reciclabelô iniciará o cadastro dos catadores independentes que desejam trabalhar no Carnaval; durante esse processo, será possível inscrever os filhos no projeto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Belotur fará a inscrição dos filhos das trabalhadoras ambulantes interessadas no momento da retirada das credenciais, a partir desta segunda-feira (26).

Tópicos relacionados:

ambulantes carnaval filho

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay