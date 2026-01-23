PBH abre escola no carnaval para cuidar de filhos de ambulantes e catadores

A Prefeitura de Belo Horizonte vai lançar um projeto-piloto voltado a filhos de trabalhadoras de coleta seletiva e de vendedoras ambulantes inscritas no CadÚnico, na Região Centro-Sul. O programa “Escola no Carnaval: onde o cuidado faz a festa” terá 150 vagas e atende crianças de 4 a 11 anos de mães que trabalharão entre 14 e 17 de fevereiro. Podem participar catadoras cadastradas na SLU e ambulantes cadastradas na Belotur.

O atendimento será das 8h às 17h no Centro de Educação das Infâncias Imaculada Conceição (CEI Imaculada), no Bairro Lourdes. Caso haja mais inscritos do que vagas, será feito sorteio.

O projeto-piloto oferecerá um espaço de cuidado e convivência durante o carnaval, com atividades de recreação e quatro refeições diárias para as crianças.

Familiares de catadoras interessados devem procurar a SLU para realizar as inscrições. Na próxima terça-feira (27/1), o Reciclabelô iniciará o cadastro dos catadores independentes que desejam trabalhar no Carnaval; durante esse processo, será possível inscrever os filhos no projeto.

A Belotur fará a inscrição dos filhos das trabalhadoras ambulantes interessadas no momento da retirada das credenciais, a partir desta segunda-feira (26).