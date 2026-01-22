Carnaval 2026: credenciais de ambulantes serão entregues nesta segunda (26)

A entrega das credenciais aos vendedores ambulantes que tiveram o cadastro confirmado pela Belotur para atuar no Carnaval de 2026 começará na próxima segunda-feira (26/1). A retirada ocorrerá no Expominas, no Bairro Gameleira, na Região Oeste da capital mineira, das 8h às 17h, até o dia 31/1, um sábado. A entrega será feita unicamente de forma presencial, por ordem de chegada.

No ato da retirada, o ambulante deverá apresentar um documento de identidade oficial com foto e o número de protocolo gerado no cadastro. Na ocasião, acontecerá um breve treinamento. Pessoal e intransferível, a credencial dá ao vendedor o direito de circular exclusivamente pelos desfiles de blocos de rua entre 31 de janeiro e 22 de fevereiro, período oficial da folia em Belo Horizonte.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), 40 profissionais atuarão na entrega das credenciais, com capacidade de até 2,6 mil ambulantes por dia. Novos cadastros não serão permitidos no local da retirada: o período de inscrições, que ocorreu entre os dias 12 e 19 de janeiro, já foi encerrado.

Serviço: Retirada das credenciais de trabalho no Carnaval 2026

Endereço: Avenida Amazonas, 6.200, Gameleira (Expominas)

Datas: desta segunda-feira (26/1) a sábado (31/1)

Horário: das 8h às 17h

Capacidade de Atendimento: 2,6 mil entregas de credenciais por dia

Ainda segundo a PBH, das 23.178 inscrições recebidas, 14 mil foram validadas, entre as quais 668 caixeiros já registrados na administração municipal e 94 portadores do Certificado da Pessoa com Deficiência. Na maioria dos pedidos negados, houve apresentação de documentos incorretos ou falsificados. Solicitações realizadas por menores de 18 anos também não foram deferidas.

A PBH destaca que é necessário que o profissional respeite as normas descritas no edital, entre as quais a proibição da venda de bebidas para menores de 18 anos; a vedação da comercialização de alimentos, bebidas fracionadas e em recipientes de vidro; e a permanência na dispersão após o término dos desfiles dos blocos de rua. Também é vedada a presença e a comercialização em eventos privados, ainda que realizados em locais públicos.