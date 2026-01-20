Henrique Portugal: "Carnaval de BH precisa de uma assinatura musical"

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

O tecladista Henrique Portugal, ex-Skank, foi o convidado central do Podcast do Carlini, no Portal Uai, para discutir o futuro da folia de carnaval em Minas. Ao lado de Gel Osado (Baianas Ozadas) e Renato Moringa (Bloco da Esquina), o músico apresentou o projeto "O Som do Carnaval". A iniciativa visa tirar os blocos da dependência de repertórios externos e criar uma discografia própria para Belo Horizonte.

Portugal acredita que a festa na capital mineira atingiu maturidade técnica, mas ainda carece de raízes fonográficas sólidas. "O Carnaval de Belo Horizonte é um sucesso, mas precisava de uma assinatura musical", defende o artista. Para ele, a cidade não pode apenas replicar o que acontece em outros estados. O foco agora é transformar o desfile de rua em um ativo cultural permanente.

O músico estabelece uma distinção clara entre a apresentação ao vivo e a criação artística duradoura. "Show é prestação de serviço, você ganha o cachê e pronto. Composição é patrimônio para o resto da vida", afirma Portugal. Segundo ele, essa mudança de mentalidade é o que permite ao artista pagar as contas por décadas, citando sua própria trajetória de 30 anos na indústria.

Durante a conversa, Portugal demonstrou entusiasmo com a evolução das composições locais para 2025. Ele investiu recursos próprios e utilizou leis de incentivo para viabilizar as gravações. "A música me deu muita coisa e estava na hora de eu devolver um pouco do que recebi", explica. O objetivo é que os blocos tenham músicas que o público reconheça e leve para casa após a quarta-feira de cinzas.

O projeto culmina no lançamento de uma playlist em todas as plataformas digitais no dia 21 de janeiro. O evento de lançamento ocorrerá na Autêntica, reunindo 11 blocos que registraram faixas inéditas. Entre os nomes confirmados estão a Bartucada e o Bloco Fúnebre. Para Portugal, este é um processo de médio prazo que garantirá a sobrevivência financeira dos artistas mineiros.