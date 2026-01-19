Assine
Carnaval em BH: saiba quando a folia toma conta das ruas da capital

Com quase um mês de programação e mais de 600 blocos, BH se prepara para o maior Carnaval da história; confira o calendário e se jogue na festa

Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
19/01/2026 10:57

Carnaval BH 2026
Integrantes do bloco Juventude Bronzeada celebraram o início do Carnaval 2025 crédito: Leandro Couri/ EM/ D.A. Press.JPG

O Carnaval de Belo Horizonte consolida sua posição como um dos maiores destinos turísticos do Brasil e a expectativa para a folia de 2026 aponta para um crescimento histórico. Com 612 blocos de rua cadastrados para desfilar, um aumento de 8% em relação ao ano anterior, a capital mineira se prepara para receber cerca de 660 desfiles.

Belo Horizonte vai respirar carnaval por quase um mês. A abertura oficial da programação ocorre no dia 31 de janeiro, marcando o início de uma intensa agenda que percorre as dez regionais da cidade, com os famosos desfiles de pré-carnaval.

O calendário do carnaval de BH é estruturado para abraçar diferentes perfis de público, desde os foliões que buscam os ensaios técnicos até aqueles que preferem os grandes cortejos.

O período de maior densidade festiva tem início no sábado, 14 de fevereiro, estendendo-se até a terça-feira, 17 de fevereiro. A segunda-feira, 16, será ponto facultativo nacional, garantindo que o fluxo de pessoas nas ruas atinja seu ápice. Oficialmente, o ciclo se encerra na Quarta-Feira de Cinzas, dia 18 de fevereiro, embora a cidade ainda reserve fôlego para as celebrações de encerramento até o dia 22 do mesmo mês.

Carnaval BH 2026
O colorido toma conta das avenidas com os desfiles dos blocos em BH Leandro Couri/ EM/ D.A. Press

Pré-Carnaval: o aquecimento da capital

O chamado Pré-Carnaval de Belo Horizonte tornou-se um evento fundamental para a engrenagem cultural da cidade. Nos dias anteriores à folia, o clima carnavalesco toma conta com festas e ensaios abertos que servem como uma imersão antecipada. Entre as opções que compõem as datas do carnaval de BH nesse período, destacam-se blocos com propostas temáticas variadas.

O público encontra desde homenagens à cultura pop e nostálgica, como o Backstreet Bloco e o Atenção Creuzebeck, até movimentos de cunho social e político, como o coletivo feminista ClandesTinas.

A diversidade musical é um ponto forte, unindo o rock e sertanejo do Rocknejo à tradição do Boi Rosado, que exalta os ritmos do Norte e Nordeste em homenagem a Guimarães Rosa.

Para as famílias, blocos como Fera Neném e As Charangueiras garantem a diversão de crianças e idosos com marchinhas e ritmos suaves.

O ápice do Carnaval

Quando o feriado chega, Belo Horizonte se transforma em um mosaico de cores e sons. Blocos tradicionais como o Então, Brilha! e o Baianas Ozadas arrastam multidões, enquanto o Funk You leva a batida do funk para o asfalto. A inclusão é uma marca registrada da festa mineira, representada por cortejos como o Todo Mundo Cabe no Mundo e o Alô Abacaxi, que celebra a diversidade LGBT+.

Carnaval BH 2026
O público aproveita a programação intensa que percorre as regionais da capital Alexandre Guzanshe/ EM/ D.A. Press

Onde curtir a folia

A descentralização é outro fator relevante para entender quando é o carnaval de BH e onde ele acontece. A distribuição geográfica dos blocos em 2026 reflete a diversidade de cada bairro, transformando diferentes pontos de Belo Horizonte em polos de entretenimento com características próprias.

Na região da Savassi e do Centro, o foco está nos grandes aglomerados e blocos que atraem milhares de pessoas. Já o bairro Floresta destaca-se por receber mega blocos, em contraste, o bairro de Lourdes oferece uma experiência mais contida, com blocos menores e charmosos.

A tradição e o espírito comunitário permanecem vivos em Santa Tereza, onde blocos como Boi Rosado, Alalaor e Cavalo Marinho de BH desfilam entre as ruas históricas, atraindo um público que preza pelo carnaval de bairro.

Nas zonas Oeste e Noroeste, os bairros Buritis e Castelo consolidaram-se como destinos essenciais. O Buritis recebe cortejos tradicionais como o Inimigos do Fim e o Pipino Folia, enquanto o Castelo é o ponto de encontro para blocos de grande porte, incluindo o Baianeiros e o Transborda.

Essa ocupação estratégica garante que a agenda cultural de Belo Horizonte seja democrática e acessível a todos os foliões.

Carnaval BH 2026
Grandes aglomerados e trios marcam os pontos de entretenimento da capital mineira Leandro Couri /EM /D.A. Press

Pós-carnaval e encerramento

Para os entusiastas que buscam prolongar a experiência, o Pós-Carnaval acontece até o dia 22 de fevereiro. Blocos como o Lua de Crixtal, que homenageia a apresentadora Xuxa, e a Ressaca de Carnaval da Lagoinha mantêm o espírito festivo vivo até o último minuto do calendário oficial.

