Playlist de canções autorais da folia de BH será lançada na quarta (21/1)

A playlist autoral do carnaval de BH será lançada nesta quarta-feira (21/1), às 20h, na Autêntica, com shows dos blocos Swing Safado, Volta Belchior, Cinara e Pífanos. Produzida pelo músico Henrique Portugal, ela estará disponível nas plataformas digitais no mesmo dia.

Além dos quatro blocos, o projeto também traz composições do Afoxé Ògún Dé, Baianas Ozadas, Banho de Xêro, Bartucada, Bloco da Esquina, Bloco Fúnebre, Bloco do Odilara, Românticos são Loucos, Tchanzinho Zona Norte e Asa de Banana.

Ao acompanhar a retomada do carnaval de BH, Henrique Portugal, tecladista do Skank, percebeu que havia uma lacuna naquele fenômeno. “Pensei: que movimento sensacional, mas não tem nada autoral. Assim ninguém vira artista, é só uma festa na qual todo mundo toca o que vem de fora”, relembra.

Diante disso, ele teve a ideia de estimular os blocos a lançarem as próprias composições, com a profissionalização dos autores.

“Artista deve ter assinatura e composições autorais para poder viver de música. O nosso carnaval havia ficado grande, mas sem identidade. Era meramente um lugar com uma festa boa”, observa. “Disse ao pessoal: o show no carnaval é uma prestação de serviço. Vocês matam o cachê, fazem o show e depois acabou. Vocês devem aproveitar toda a relevância que têm durante uma época do ano para divulgar o próprio trabalho, o próprio patrimônio cultural. Isso para que durante o ano possam se beneficiar dele”, conta Portugal.

Dono de distribuidora musical e sócio da Associação Brasileira de Música e Artes (Abramus), o ex-tecladista do Skank decidiu criar formas de incentivar blocos a gravarem as próprias canções. Iniciou esse trabalho em 2024, com nove faixas.

“Em 2025, tive apoio de uma lei de incentivo e gravamos mais 12. Este ano, a gente está entre 11 e 14, que vamos lançar nesta quarta-feira”, diz. “É como se fosse um álbum de músicas de carnaval, será o lançamento oficial”, explica Portugal.

Trilha do novo carnaval de BH

O repertório da playlist será distribuído para as plataformas digitais. O evento de amanhã na Autêntica também contará com as faixas gravadas em 2024 e 2025, somando cerca de 35 músicas no show dos blocos.

“Já temos a trilha do novo carnaval de BH, com um perfil, uma assinatura. Este ano, as composições melhoraram demais”, diz.

Portugal explica que seu papel é ajudar a lançar e distribuir essa produção. “Dou o ecossistema para eles poderem trabalhar. Consigo fazer isso não só pela minha experiência na indústria fonográfica, mas pelas relações que construí depois do final do Skank”, afirma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

PLAYLIST DO CARNAVAL DE BH



Lançamento nesta quarta-feira (21/1), às 20h, na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 25 (2º lote) e R$ 30 (3º lote). Informações no Instagram da Autêntica.