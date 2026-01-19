Assine
overlay
Início Cultura
Cinema

Filme promete revelar a Carolina Maria de Jesus que o Brasil desconhece

'Carolina - Quarto de despejo' aborda novas facetas e a complexidade da mulher que se tornou símbolo da literatura negra no Brasil. Longa será lançado este ano

Publicidade
Carregando...
Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
19/01/2026 02:00

compartilhe

SIGA
x
atriz Maria Gal
Protagonista de "Carolina – Quarto de despejo", atriz Maria Gal diz que a escritora "nos inspira a sermos protagonistas de nossa própria vida" crédito: Mariana Vianna/divulgação

 
Em 1960, o Brasil conheceu Carolina Maria de Jesus (1914-1977). Mineira de Sacramento, ela se mudou para São Paulo aos 33 anos e passou a viver na Favela do Canindé, às margens do Rio Tietê. Mãe solo de João José, José Carlos e Vera Eunice, sustentava a família como catadora, enquanto registrava o cotidiano daquela comunidade em cadernos e pedaços de papel encontrados no lixo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em 1958, o jornalista Audálio Dantas (1929-2018) foi ao Canindé fazer reportagem para um jornal paulista. Teve contato com os escritos de Carolina e decidiu publicá-los. Em 1959, matéria do repórter para a revista O Cruzeiro apresentou aquela autora especial ao Brasil.

Leia Mais

Em 1960, chegava às livrarias “Quarto de despejo”, que se tornou best-seller. Vendeu 30 mil exemplares em apenas três dias, ganhou edições em mais de 40 países e foi traduzido para mais de 10 idiomas.

Sessenta e cinco anos depois, a história de Carolina Maria de Jesus segue atual e espelha a realidade de muitas mulheres negras no Brasil. Leitura obrigatória em vestibulares importantes, como o da Fuvest, “Quarto de despejo” ganhará adaptação para o cinema em 2026, estrelada por Maria Gal e dirigida por Jeferson De.

Muito além da miséria

A família de Carolina considera o filme importante por apresentar ao público a complexidade de uma artista que fez muito mais do que escrever sobre a miséria no Brasil. Além dos diários que a tornaram conhecida, é autora de poemas, peças de teatro, romances e provérbios. Gravou dois discos com sambas e marchinhas de sua autoria.

“O filme mostra Carolina como uma mulher inteira, não só como símbolo. Mostra suas contradições, sua força, seus medos e sonhos”, afirma a neta Lilian de Jesus, filha de José Carlos.

“Ela foi tratada muitas vezes como estatística ou curiosidade, quando, na verdade, era artista completa. Carolina provou que a favela pensa, escreve, cria e sente. A história dela é um farol para as mulheres negras. Mostra que é possível transformar dor em palavras e palavras em memória. Mesmo quando tudo tenta te calar, ainda assim é possível deixar marcas profundas no mundo”, diz Lilian.

escritora Carolina Maria de Jesus
Carolina Maria de Jesus escreveu poesia, romance e peça de teatro. "Quarto de despejo" foi lançado em 40 países Festival Livro na Rua/divulgação

Jeferson De e Maria Gal têm longa relação com a obra de Carolina Maria de Jesus. O diretor assinou o premiado curta “Carolina” (2003). A atriz interpretou a escritora no teatro, em 2007. Foi a partir dessa experiência que surgiu a ideia do longa-metragem.

“Sinto falta de histórias com protagonismo negro que não seja com arma na mão”, diz Maria Gal. Produzido pela Move Maria, Raccord Produções e Buda Filmes, o longa tem coprodução da Globo Filmes.

“Carolina Maria de Jesus, para mim, ocupa o lugar de uma grande amiga, alguém com quem me relacionei de maneira muito intensa”, afirma o cineasta Jeferson De. Em um dos trechos mais conhecidos do diário, a autora afirma que “o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome”.

“O tema principal da Carolina é a miséria e a fome, como isso se repete para a população brasileira. Esta mensagem continua extremamente atual em um país que ainda convive com a insegurança alimentar”, observa o diretor.

Desafio

Maria Gal define o papel como o maior desafio de sua carreira. A atriz passou por transformação física que incluiu corte de cabelo e emagrecimento. Perdeu mais de 10kg. A preparação de elenco contou com profissionais do Brasil e dos Estados Unidos, entre eles Ivana Chubbuck, uma das principais especialistas do setor em Hollywood.

“Carolina nos inspira a sermos protagonistas de nossas próprias vidas, a ocupar lugares de poder. Ela foi esta mulher”, afirma Gal, que completou 50 anos no último dia 10. Além do cinema, ela dará vida à mineira no carnaval de 2026, como intérprete principal do enredo da escola carioca Unidos da Tijuca.

Durante a construção da personagem, buscou-se revelar Carolina para além da miséria. “O filme procura trazer um colorido maior sobre esta mulher”, explica Jeferson De. A narrativa utiliza trechos de seus diários como base de uma trama mais complexa. Não se trata de biografia. O recorte vai do momento da escrita do livro até sua publicação.

O longa foi rodado em novembro e dezembro do ano passado. “Minha intenção é colocar a câmera e, consequentemente, o espectador o mais próximo possível desta mulher que escreve dentro do barraco”, diz o diretor.

Consciência política

O filme explora aspectos menos conhecidos da autora: o afeto, os desejos, a vaidade, a maternidade e sua consciência política. “Carolina era apaixonante, mulher vaidosa, mãe extraordinária. Questionava o poder e defendia a sororidade”, diz Maria Gal.

Lilian de Jesus afirma que o filme lembrará ao público que Carolina Maria de Jesus não é apenas passado. “Enquanto houver desigualdade, racismo, fome, miséria, preconceito racial e social e silêncio imposto, as palavras da minha avó continuarão vivas”, acredita.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda sem data de lançamento, “Carolina – Quarto de despejo” desperta expectativa. O perfil oficial do filme no Instagram supera 30 mil seguidores. Se convertido em público, esse número já garante uma estreia de sucesso.

Tópicos relacionados:

carolina-maria-de-jesus cultura escritora quarto-de-despejo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay