Unidos da Tijuca define samba-enredo que homenageia escritora mineira

A escola de samba do Grupo Especial do Rio Janeiro Unidos da Tijuca escolheu, na madrugada desse domingo (14/9), seu samba-enredo para o Carnaval 2026. A composição vencedora servirá de trilha sonora para o enredo "Carolina Maria de Jesus" (1914-1977).

A escritora, memorialista, compositora e multiartista mineira de Sacramento, no Triângulo Mineiro, é autora do best-seller "Quarto de despejo - diário de uma favelada" (1960). A obra vendeu cerca de 3 milhões de livros e ganhou versões para 16 idiomas.

Carolina Maria de Jesus, que nasceu em 14 de março e faleceu em 13 de fevereiro de 1977, em São Paulo, foi neta de escravos e filha de mãe analfabeta.

A composição vencedora (confira a letra na íntegra ao fim da matéria) da escola de samba carioca foi uma parceria entre Lico Monteiro, Samir Trindade, Leandro Thomaz, Marcelo Adnet, Marcelo Lepiane, Telmo Augusto, Gigi da Estiva e Juca.

O anúncio da homenagem foi divulgado em 2 de junho deste ano, e o enredo estava sendo desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira.

Na madrugada de domingo, a Unidos da Tijuca, também anunciou, durante evento na quadra do Clube dos Portuários (casa da escola de samba por mais de 30 anos), a coroação da nova rainha de bateria, a influenciadora Mileide Mihaile.



A agremiação, que tentará seu quinto título, fechará a segunda-feira de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio.

Confira a letra do samba-enredo 2026 da Unidos da Tijuca:

Eu sou filha de uma dor

Que nasceu no interior de uma saudade

Neta de vô preto velho

Que me ensinou os mistérios

Bitita, cor que sonhou liberdade

Me chamo Carolina de Jesus

Dele herdei também a cruz

Olhem em mim, eu tenho as marcas

Me impuseram sobreviver

Por ser livre nas palavras

Condenaram meu saber

Fui a caneta que não reproduziu

A sina da mulher preta no Brasil

Os olhos da fome eram os meus

Justiça dos homens não é maior que a de Deus!

Meu quarto foi despejo de agonia

A palavra é arma contra a tirania!

Sonhei sobre as páginas da vida

Ilusões tolhidas por um sistema algoz

Que tenta apagar nossa grandeza

Calar a realeza que ainda vive em nós

Meu barraco é de madeira

Barracões são do Borel

Onde nascem Carolinas

Não seremos mais os réus

Por tantas Marias

Que viram seus filhos crucificados

Nas linhas da vida, verbo na ferida, deixei meu legado…

Meu país nasceu com nome de mulher

Sou a liberdade… Mãe do Canindé!

Muda essa história, Tijuca

Tira do meu verso a força pra vencer!

Reconhece o seu lugar… e luta

Esse é o nosso jeito de escrever!