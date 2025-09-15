Assine
Espetáculo em tributo a Suassuna deve voltar a Rio, São Paulo e Recife

‘Suassuna — O auto do Reino do Sol’ estreou em 2017 e enfileirou prêmios do teatro em 2018

15/09/2025 10:41

Espetáculo em tributo a Suassuna deve voltar a Rio, São Paulo e Recife
Espetáculo em tributo a Suassuna deve voltar a Rio, São Paulo e Recife

O premiado espetáculo “Suassuna — O auto do Reino do Sol”, que estreou em 2017 com um tributo a Ariano Suassuna (1927-2014), planeja voltar aos palcos de três capitais.  

A ideia dos idealizadores é montar duas temporadas com 20 apresentações cada em Rio de Janeiro e São Paulo, além de quatro apresentações em Recife. O projeto está em fase de captação de recursos.

Vencedor de diversas categorias em prêmios como ATPR e Shell em 2018, o espetáculo evoca Ariano sem ser biográfico ou adaptar uma das obras do mestre paraibano. O enredo acompanha uma trupe de artistas do circo-teatro em viagem rumo a Taperoá, na Paraíba, clássico cenário de “O auto da Compadecida”.

O espetáculo é encenado pela companhia Barca dos Corações Partidos, com canções de Chico César, Alfredo Del-Penho e Beto Lemos e encenação de Luís Carlos Vasconcellos. “Suassuna — O auto do Reino do Sol” foi idealizado pela produtora Andréa Alves e a dramaturgia é de Braulio Tavares.

