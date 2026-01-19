O Carnaval de BH é bom? Da tradição ao posto de gigante da folia

Muito antes de se transformar em um dos maiores carnavais do Brasil, Belo Horizonte já ensaiava sua relação com a folia. O primeiro Carnaval da capital mineira aconteceu em 1897, com desfiles improvisados que saíam da Praça da Liberdade em direção à Avenida Afonso Pena, em meio a confetes, serpentinas e fantasias. Décadas depois, surgiram o tradicional Leão da Lagoinha, em 1947, e as primeiras escolas de samba, dando forma a uma festa que, aos poucos, passaria a ocupar as ruas da cidade.

Ainda assim, por muito tempo, o Carnaval de BH teve um papel mais discreto no calendário nacional. A festa existia, resistia e mantinha suas tradições, mas muitos moradores optavam por viajar para o interior ou para outros estados durante o feriado.

Esse cenário começou a mudar a partir de 2013, quando os blocos de rua ganharam força e passaram a atrair cada vez mais gente, especialmente no hipercentro. No ano seguinte, um gesto simbólico ajudou a consolidar essa retomada: o retorno dos desfiles das escolas de samba e blocos caricatos à Avenida Afonso Pena, após 24 anos fora de seu palco mais emblemático.

O crescimento que levou multidões ao Carnaval de BH

Em 2015, o Carnaval já colocava mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, com cerca de 200 blocos espalhados pela cidade. O avanço foi rápido, em 2016, BH chegou à marca de 2 milhões de foliões, registrou aumento expressivo no número de turistas e movimentou mais de R$ 54 milhões na economia.

Nos anos seguintes, a festa só cresceu. Em 2017, o público ultrapassou 3 milhões de pessoas, com hotéis chegando a 70% de ocupação. Em 2018, foram 3,8 milhões de foliões e uma movimentação econômica superior a R$ 500 milhões. Já em 2019, o Carnaval de BH se consolidou como um dos maiores do país, reunindo 4,3 milhões de pessoas e gerando cerca de R$ 720 milhões.

Multidões tomam o hipercentro de BH em um dos dias de Carnaval, reflexo do crescimento contínuo da festa desde 2013 e da consolidação dos blocos de rua Leandro Couri

Antes da pausa provocada pela pandemia, 2020 levou 4,5 milhões de foliões às ruas. O retorno pleno aconteceu em 2023, em clima de reencontro com a festa reunindo 5,25 milhões de pessoas participando da folia. Em 2024 e 2025, novos recordes foram quebrados, chegando a 6,05 milhões de foliões, com impacto econômico de R$ 1,2 bilhão.

Para 2026, a expectativa é de mais um salto, com 7 milhões de pessoas, mais de 600 blocos cadastrados e ações de apoio para fortalecer ainda mais os desfiles.

Blocos que ajudaram a moldar a identidade da festa

Parte do sucesso do Carnaval de BH está nos blocos que se tornaram a cara da cidade. O Então, Brilha!, com seu desfile ao amanhecer, virou símbolo da abertura oficial da folia. As Baianas Ozadas levaram o axé para as ruas e se firmaram como um dos maiores blocos do país.

Outros nomes ajudaram a consolidar essa identidade plural, como o Bloco da Calixto, o irreverente Beiço do Wando, o tradicional Quando Come Se Lambuza, além do Pacato Cidadão, Funk You e o Bloco do Balaio, que mostram como a música mineira, o pop, o samba, o funk e o axé convivem lado a lado no Carnaval de BH.

Blocos como Funk You, Baianas Ozadas e Bloco da Calixto mostram a diversidade musical que marca o Carnaval de BH, reunindo axé, pop, samba e ritmos brasileiros Leandro Couri

Além dos blocos: as festas fechadas

Enquanto os blocos seguem como o coração da festa, os eventos privados também ganharam espaço na programação. O Carnaval dos Sonhos, que reúne o antigo Carnaval do Mirante e o We Love Carnaval, se consolidou como o maior evento fechado da capital, trazendo grandes nomes da música nacional e atraindo público de fora do estado.

Turismo, economia e resposta em números

Se antes Belo Horizonte via muitos foliões partirem para outras cidades, hoje o movimento é inverso. A capital recebe turistas principalmente do interior de Minas, além de visitantes de São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados. Hotéis, bares e restaurantes sentem o impacto direto, com alta ocupação e faturamento acima da média durante o período.

Além da folia nas ruas, o Carnaval movimenta hotéis, bares e restaurantes e atrai turistas de várias regiões do país, fortalecendo a economia da capital mineira Leandro Couri

Então, o Carnaval de BH é bom?

Pelos números, pela diversidade e pela forma como a cidade se apropriou da festa, a resposta é clara: sim! O Carnaval de Belo Horizonte cresceu sem perder o espírito de rua, misturando tradição e inovação.

Em 2026, a capital mineira reforça sua posição como um dos grandes destinos carnavalescos do Brasil e mostra que a pergunta já não é mais se o Carnaval de BH é bom, mas até onde ele ainda pode chegar.

