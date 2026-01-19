Havayanas Usadas inicia sua agenda de ensaios abertos nesta segunda (19/1)

A resistência, identidade e potência da cultura popular brasileira inspiram o bloco Havayanas Usadas, que nesta segunda-feira (19/1) prossegue com sua agenda de ensaios abertos no Mister Rock.



Comemorando 10 anos, ele reforça o compromisso social, convidando o público a participar do projeto Lacre do Bem. A campanha arrecada material reciclável, cuja venda é revertida para instituições beneficentes.

“São 10 anos de história no carnaval de Belo Horizonte fazendo muita folia, trazendo muitos temas para a avenida e muitas discussões importantes”, afirma Vi Coelho, vocalista do Havayanas. “Um dos pontos que nos difere é o fato de sermos um bloco antigo. A gente começou no momento em que o carnaval de BH não era exponencial como hoje. Atualmente, a cidade é um dos destinos mais procurados do país.”

O tema do desfile deste ano, “Brasil de pé!”, é um recado político. “Somos um povo só. É preciso entender que a diversidade brasileira é para somar, não para excluir ou tratar as pessoas de forma desigual. A gente precisa construir uma noção única de nação brasileira”, defende Vi Coelho.

Dentro desse contexto, o trio elétrico do Havayanas se chama Gambiarra Elétrica. “Fazemos menção às construções com ideias inovadoras criadas por pessoas do Brasil. É muito característico do nosso povo o fazer dar certo, a inventividade com as condições que se tem. A gente vai trazer isso também na cenografia do nosso trio elétrico”, adianta.

Versatilidade

A cantora destaca a versatilidade musical do Havayanas. “Levamos para a avenida tanto o axé dos anos 1990 e 2000 quanto outras brasilidades. A gente passa também pelo funk, piseiro, sertanejo, rock, músicas internacionais. Temos repertório repleto de músicas de Michael Jackson, fazemos uma miscelânea”, diz. “A gente busca a originalidade em nossos arranjos e nas levadas da bateria. Temos investido bastante nisso e tem dado muito certo na avenida.”

O repertório contará também com as músicas autorais “Mexe, mexe, Nordeste”, da própria Vi, e “Coração de batuqueiro”, de Heleno Augusto e Peu Cardoso.

A agenda de ensaios abertos vai até 9 de fevereiro, sempre às segundas-feiras, no Mister Rock, no Prado.

“É gratuito e para todas as idades, já uma forma da gente ir se aproximando do carnaval”, convida a cantora.

Sem spoiler

Ao comentar o desfile na segunda-feira de carnaval, ela evita spoilers, mas adianta que haverá convidados especiais. “Teremos muita alegria, banda maravilhosa, bateria incrível com 200 integrantes e ala de dança muito potente, com cenografia que traz muita brasilidade”, promete.

Na segunda-feira de carnaval, a concentração do bloco Havayanas Usadas começará às 9h, na Avenida dos Andradas, 3.500, Santa Efigênia. O desfile está marcado para as 10h.

HAVAYANAS USADAS



Ensaio aberto nesta segunda-feira (19/1), às 19h30, no Mister Rock (Avenida Teresa Cristina, 295, Prado). A programação se estende aos dias 26/1, 2/2 e 9/2, no mesmo local. Entrada franca.