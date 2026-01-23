Neste fim de semana, pré-carnaval em BH terá axé, funk e samba

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

BH já está no ritmo de Momo, com shows, ensaios de blocos e eventos pré-carnavalescos neste fim de semana. O projeto Saulo, Som e Sol, comandado pelo cantor baiano Saulo Fernandes, que por 11 anos esteve à frente da Banda Eva, é atração deste sábado (24/1), às margens da Lagoa dos Ingleses, em Alphaville.



Outra opção, também amanhã, é o encontro dos blocos Funk You e Arrastão do Hott com Grupo Deixa Falar e DJ Biffaum no pré-carnaval promovido pela cervejaria Krug Bier na Praça José Mendes Júnior, no Circuito Liberdade. A proposta é mostrar um pouco da diversidade rítmica da folia da capital mineira. No domingo (25/1), o Bloco Bora Pro Nobis ensaia, das 10h às 12h, no Parque do Palácio, no Bairro Mangabeiras.

Saulo, Som e Sol estreou em Belo Horizonte em janeiro de 2025, depois de percorrer diversas cidades do país, consolidando o conceito de shows diurnos, sob a luz do entardecer. Embora Saulo Fernandes tenha feito shows durante o dia, como no paulistano Vale do Anhangabaú, em 2023, foi na Lagoa dos Ingleses que a circulação nacional do formato estreou oficialmente.

Deusa música e deus sol

Descrito pelo artista como “encontro da deusa música com o deus sol”, o projeto vai além de show convencional, com duração estendida e proposta imersiva.



“Já faz um tempo que eu queria cantar no final da tarde, pois minha canção é solar. Funciona como ensaio mesmo. É um show para quem gosta, acompanha e ama a música da Bahia, com repertório mais autoral”, diz Saulo Fernandes. O evento é anunciado como “à prova de chuva”, com estrutura coberta.



O roteiro passeia por diversas fases da carreira do baiano. “Rua 15”, “Raiz de todo o bem”, “Tudo certo na Bahia” e “Eva” são algumas canções. “O repertório tem as conhecidas, mas tem o lado B também, canções que não são muito tocadas na estrada”, avisa Saulo.



A festa na Lagoa dos Ingleses terá também o Baile do Maguá, conduzido pelo cantor Gustavo Maguá, que mistura samba, samba rock, axé e pagode.

Banda do bloco Funk You leva pancadão em ritmo de carnaval para a Praça José Mendes Júnior Funkyou/acervo



O CarnaKrug 2026, na Praça José Mendes Júnior, tem início às 14h de amanhã, com o cantor Felipe Hott conduzindo seu arrastão com axé e pagodão baiano. O Funk You é conhecido por ser o primeiro bloco de carnaval de rua da cidade com repertório 100% dedicado ao funk brasileiro. Por sua vez, o grupo Deixa Falar promete o melhor do pagode.

Formado por ritmistas e professores de música apaixonados por carnaval e cultura popular, o Bora Pro Nobis vai mostrar domingo (25/1), no Parque do Palácio, um pouco da experiência dos fundadores, que depois de integrar diferentes blocos da cidade decidiram unir vivências, pesquisa e repertório. Entre os destaques estão a bateria com 120 integrantes e a ala da inclusão, composta por pessoas com deficiências físicas ou cognitivas.

SAULO, SOM E SOL

Com Saulo Fernandes. Sábado (24/1), a partir das 15h, na Lagoa dos Ingleses, Alphaville. Ingressos/3º lote: R$ 300 (inteira), R$ 150 (meia) e R$ 160 (meia social), à venda na plataforma Sympla.

CARNAKRUG 2026

Com blocos Funk You e Arrastão do Hott, Grupo Deixa Falar e DJ Biffaum. Sábado (24/1), a partir das 14h, na Praça José Mendes Júnior, Funcionários. Ingressos gratuitos até 16h, que podem ser retirados na plataforma Sympla. Depois, R$ 15.

BLOCO BORA PRO NOBIS

Domingo (25/1), das 10h às 12h, no Parque do Palácio (Rua Professor Djalma Guimarães, 161, Mangabeiras). Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), à venda na plataforma Sympla.



OUTROS EVENTOS

>>> BOOGARINS

A banda goiana de rock psicodélico Boogarins comemora 10 anos do álbum “Manual ou guia livre de dissolução dos sonhos” com apresentação neste sábado (24/1), na casa de shows Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia), que abre às 21h. Indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Rock em Língua Portuguesa, o segundo disco de estúdio confirmou junto a público e crítica que a banda era mais do que uma promessa, consolidando-se como uma das mais importantes de sua geração. Ingressos/3º lote: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia), à venda na plataforma Sympla.

>>> DOMINATRIX

Surgida na cena alternativa paulistana nos anos 1990 e formada por mulheres, a banda Dominatrix encabeça o elenco roqueiro que se apresenta sábado (24/1), às 16h, no Caverna Rock Pub (Rua Tupis, 1.448, Barro Preto). O evento conta também com Agravo, Bertha Lutz, Duramadre, Lúcia Vulcano e Sagrada Escritura do Gueto. A organização é do coletivo Fúria, movimento de resistência feminista que promove shows e festivais de punk, rock e hardocore com bandas integradas por mulheres. Ingressos: R$ 80 (antecipado) e R$ 100 (na hora), à venda na bilheteria.

>>> SURFMOTHERFUCKERS

Após passar 10 anos longe dos palcos, a banda Thesurfmotherfuckers se reencontra no Major Lock (Rua Guajajaras, 842, Centro), neste domingo (25/1), às 18h. A apresentação lembra os 25 anos do álbum “Solano Star”, primeiro trabalho do grupo, um dos expoentes do movimento que colocou BH no mapa da surf music nacional. O show terá participação especial da cantora paulista Érika Martins, que integrou as bandas Penélope, Autoramas e Lafayette & Os Tremendões. Acompanhada pelo Thesurfmotherfuckers, ela mostra canções de seu projeto solo. Ingressos a R$ 40.