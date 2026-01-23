Tem comédia, dança, drama e ópera nos palcos de BH neste final de semana

A agenda do fim de semana da Campanha de Popularização Teatro e da Dança tem opções para todos os gostos: vai do humor de Saulo Laranjeira, Kayete e Carlos Nunes à estreia de “Chão”, do grupo de dança Mimulus, passando por ópera infantil e o drama “Velocidade”. Ingressos custam R$ 25 no site Vai ao Teatro, onde se encontra a programação completa, e nos postos do Sinparc montados nos shoppings Cidade, Pátio Savassi e Monte Carmo. Preços nas bilheterias são diferenciados.

Nesta sexta-feira (23/1), às 20h, o Grande Teatro do Sesc Palladium recebe João Plenário, Maestro Sabiá e Caipira Geraldinho para um dedo de prosa com o público. Todos são personagens clássicos do ator, cantor e apresentador Saulo Laranjeira. Em formato stand-up, ele apresenta causos das divertidas criaturas que inventou.



No sábado (24/1), às 21h, tem estreia. Pela primeira vez, a Mimulus Cia. de Dança vai apresentar o espetáculo “Chão” no palco. As coreografias foram levadas apenas ao galpão da companhia, em BH, no ano passado.

Com direção de Jomar Mesquita e Rodrigo de Castro, “Chão” explora diálogos entre a dança de salão e a dança contemporânea. Serão oito bailarinos no palco do Palácio das Artes em sessão única, exibindo a poética do movimento que busca questionar as formas como lidamos como nossos próprios percursos.

Crianças



Outra estreia no Palácio das Artes é voltada para as crianças. Domingo (25/1), às 17h, a ópera infantil “Aida: a rainha da bateria”, espetáculo da Cyntilante Produções, leva a famosa personagem de Verdi para o mundo das escolas de samba e da cultura afro-brasileira.

Efigênia Maria vive a protagonista do espetáculo. Os arranjos das composições de Verdi ganharam os ritmos de ijexá, choro, samba-canção e samba-enredo.

Desta sexta-feira a domingo (23 a 25/1), Carlos Nunes e Kayete voltam ao cartaz com “Aperte o play e só… ria”, no Teatro Santo Agostinho, interpretando várias personagens.

Os humoristas Kayete e Carlos Nunes se apresentam de hoje a domingo (23 a 25/1), no Teatro Santo Agostinho Divulgação

“A peça começa na idade da pedra, com um casal de neandertais tentando fazer sexo e diante dos mesmos problemas de um casal da atualidade. Após essa cena, fazemos duas aeromoças no avião que acaba de cair, além do velório de duas velhinhas que estavam naquele voo. Finalizamos com dois mendigos pedindo esmola na Praça Sete, um texto superatual”, explica Nunes.

“O teatro que faço tem compromisso com a alegria. O mundo está muito amargo, as pessoas estão muito tristes. A gente que é artista tem obrigação de levar um pouco de alegria para as pessoas”, afirma o ator e humorista.

O drama “Velocidade”, peça do grupo Quatroloscinco indicada aos prêmios Shell e APCA, estará em cartaz hoje, às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Em parceria com o diretor e cineasta Ricardo Alves Jr., a companhia mescla teatro e cinema para abordar memórias, rotinas, relações de trabalho, infância e incertezas quanto ao futuro. Ingressos estão esgotados.



EM CARTAZ

• “A ARTE DO HUMOR”



Com Saulo Laranjeira. Nesta sexta (23/1), às 20h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Ingresso: R$ 25, no site Vá ao Teatro e postos do Sinparc.



• “CHÃO”



Com Mimulus Cia. de Dança. Sábado, (24/1), às 21h, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos: R$ 25, no site Vá ao Teatro e postos do Sinparc; R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia), na bilheteria.



• “APERTE O PLAY E SÓ... RIA”



Com Carlos Nunes e Kayete. Sexta e sábado (23 e 24/1), às 20h, e domingo (25/1), às 19h, no Teatro Santo Agostinho (Rua dos Aimorés, 2.679, santo Agostinho). Ingressos: R$ 25, no site Vá ao Teatro e postos do Sinparc; R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), na bilheteria.

• “AIDA: A RAINHA DA BATERIA”



Ópera infantil da Cyntilante Produções. Domingo (25/1), às 17h, no Palácio das Artes. Ingresso: R$ 25, no site Vá ao Teatro e postos do Sinparc.