Diversão para todas as idades nas férias

Janeiro é um mês desafiador para manter as crianças entretidas. Pensando nisso, no Circuito Liberdade o ano começa com programação especial de férias, com diversas atividades gratuitas e pagas para toda a família. Até o início de fevereiro, o maior complexo cultural da América Latina com dezenas de espaços – entre museus, centros culturais, livrarias, cinemas e teatros – distribuídos pela capital mineira oferecem um roteiro diversificado, que vai desde espetáculos, exposições nacionais e internacionais, atividades educativas, oficinas e ateliês de criação convidando o público à momentos de pausa, descanso e descompressão com leveza e muita diversão. Confira a programação:



CCBB BH

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-BH) abre o ano com uma programação de férias pensada para diferentes públicos, reunindo artes visuais, teatro, cinema e atividades educativas que dialogam com todas as idades, com foco na acessibilidade e no protagonismo do público.



Entre os destaques está a "Mostra primeira infância em férias", dedicada a bebês, crianças pequenas e seus acompanhantes. Em cartaz até 26 de janeiro, com ingressos a partir de R$ 15, a atração reúne três espetáculos teatrais, sessões de cinema e uma exposição interativa criada pelo grupo catarinense Eranos Círculo de Arte. As propostas partem do conceito de protagonismo infantil e convidam os pequenos a experimentar o teatro e o audiovisual a partir dos sentidos, do corpo e da imaginação.



Para todas as idades, CCBB-BH recebe a exposção "Yoshitaka Amano – Além da fantasia". Com mais de 200 obras, a mostra percorre cinco décadas de carreira do artista japonês, responsável por criar imagens icônicas que marcaram gerações, especialmente no universo dos games, animes e da cultura pop mundial. O percurso expositivo apresenta pinturas, ilustrações, objetos e uma sala imersiva que convida o visitante a mergulhar em um universo da fantasia, intenso e cheio de detalhes.



Para ampliar a experiência, o CCBB Educativo oferece uma agenda diária de atividades gratuitas, como visitas mediadas, oficinas criativas, rodas de leitura, contações de histórias e ações pensadas para diferentes públicos, incluindo atendimentos em Libras e atividades para pessoas com deficiência, com objetivo de aproximar o público da arte de forma sensível e participativa.



No pátio, a instalação “Festa no céu”, da artista indígena Daiara Tukano, completa o clima de encantamento. Com mais de 100 pássaros translúcidos suspensos, a obra dialoga com a luz natural ao longo do dia e ganha ainda mais impacto visual ao anoitecer, transformando a visita em uma experiência visual memorável.





ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG

Aprender pode e deve ser divertido. É com essa premissa que o período de férias no Espaço do Conhecimento UFMG é guiado por um universo de possibilidades educativas, criativas e lúdicas. Até 1º de fevereiro, o museu oferece uma programação que estimula o pensamento crítico, a curiosidade e o contato com diferentes formas de conhecimento.



Para o educador Well Luiz, que integra a equipe responsável pela programação, a diversão é parte essencial do processo educativo. “As atrações buscam demonstrar que o processo de construção do conhecimento pode ser divertido e interativo. Esperamos vocês para vivenciar novas experiências e construir lembranças afetivas entre diferentes idades e gerações”, destaca.



De terça a domingo, sempre às 15h, oficinas gratuitas agitam o museu. Desde contação de histórias, jogos interativos, atrações de astronomia há atividades manuais, como bordado, costura, colagem, mosaico, aquarela e quadrinhos, a proposta convida crianças e adultos a aprender brincando juntos.



A pequena Maitê Amorim Imagawa, de 4 anos, veio com a família de Vitória (ES) para passar as férias e durante a viagem passaram um dia no museu. “Está sendo muito legal. Gostei de pintar a minha família e brincar de tinta”, contou.



Os adultos também se surpreendem com a proposta e entram na diversão. A paulistana Daphne Figueiredo, de 30 anos, veio conhecer a capital junto com a amiga e amaram a experiência. “É um espaço que ativa nossa criatividade, que às vezes fica esquecida na rotina. Tem crianças, mas também tem adultos participando, então vale muito a pena”, afirmou.



Além das oficinas, a diversão continua no Planetário, única atração paga do museu, com entradas no valor de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). As sessões exploram o universo da astronomia de forma imersiva e o espaço encanta visitantes de todas as idades. No próximo domingo (25/1), das 11h e às 16h, serão ofertadas sessões gratuitas e sensorialmente adaptadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).



CASA FIAT DE CULTURA

Na Casa Fiat de Cultura, as férias ganham um toque especial ao unir arte clássica, experimentação e ludicidade. Durante todo o mês de janeiro, o espaço oferece uma programação gratuita que convida o público a vivenciar a arte de forma prática, dialogando com exposições em cartaz que estimulam a imaginação, a experimentação e o olhar sensível.



Entre os destaques estão os Ateliês Abertos. Em “Poética da impressão” a exposição convida os participantes a experimentar a magia da gravura em metal. Inspirada nos processos de mestres como Rembrandt, a oficina percorre todas as etapas da criação de uma gravura, desde a elaboração da matriz com materiais reciclados ao momento da impressão, revelando como cada obra nasce única no encontro entre tinta, pressão e papel.



No ateliê “Entre dobraduras e capivaras” a criatividade é colocada em prática. A partir do origami – técnica de dobradura em papel –, os participantes refletem sobre ideias de retorno, adaptação e transformação. A atividade dialoga com a exposição “Volta funda” e convida à reflexão sobre adaptação, retorno e transformação.



Nas férias, as visitas criativas mediadas também fazem sucesso. Jogos de investigação, cartas de mediação e livros ilustrados ajudam famílias e grupos a explorarem as exposições de forma interativa. Uma das atividades parte da famosa obra “A aula de anatomia do Dr. Tulp”, de Rembrandt, para propor um exercício coletivo e lúdico de criação do corpo humano.



A enfermeira Andréa Casagrande Azevedo, 42 anos, mãe da Clarice, de 10, e do Pedro, de 7, aproveitou as férias para levar os filhos para curtir as exposições. "Sempre que tenho oportunidade eu trago as crianças aqui na Praça da Liberdade para ver as exposições e passear na praça. Hoje, viemos mais para a exposição do Rembrandt e da Fundação Torino, foi bem legal. Tudo bem bacana, e as crianças gostaram muito porque foi bem interativa. Elas aproveitaram muito e brincaram bastante."



Além das exposições temporárias, o público pode conhecer o painel “Civilização mineira”, de Portinari, obra permanente tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que retrata momentos marcantes da história de Minas Gerais.



MUSEU DAS MINAS E DO METAL

O Museu das Minas e do Metal também entra no clima das férias com mais uma edição do "Férias é no Museu". Até 31 de janeiro, de terças às sextas-feiras, das 10h às 17h, toda a família é convidada a explorar o universo dos minerais, das coleções e das memórias por meio de atividades gratuitas que combinam ciência, aprendizado e diversão.



Com o tema “Coleções e memórias”, a programação especial inclui contação de histórias, oficinas de colagem, carimbo e escultura, convocando ao mergulho em tradições metalúrgicas milenares e investigação das obras da exposição “Omar Franco 70//50”, além de um espaço de jogos que desafiam o raciocínio e ampliam o conhecimento sobre a formação dos minerais. As atividades ocupam diferentes áreas do museu e reforçam o caráter do espaço como lugar de encontro, troca e descoberta.



Um dos momentos mais aguardados acontece no dia 31, com o Encontro de Colecionadores Mirins de Minerais (EncontriMM). Para encerrar a programação de férias com chave de ouro, os apaixonadas por pedras, cristais e minerais se reúnem das 14h às 17h para uma tarde de troca de experiências, aprendizado, curiosidade e muita diversão. A programação completa pode ser onsultada nas redes sociais do museu.



PALÁCIO DA LIBERDADE

O Palácio da Liberdade, a primeira sede do governo de Minas Gerais inaugurada em 1898, que serviu como residência oficial e local de trabalho dos governadores por décadas antes de se tornar um importante espaço cultural e de memória, também entrou no roteiro de onde ir nas férias.



Durante o mês de janeiro, o Palácio convida o público a olhar para o patrimônio histórico do estado com novos olhos. Com o projeto Férias no Palácio, o espaço oferece atividades educativas, oficinas artísticas e visitas mediadas gratuitas, pensadas para diferentes idades – incluindo atividades com acessibilidade e intérprete de Libras em datas específicas.



A programação traz uma sequência de encontros com foco em experiências criativas e educativas que vão desde vivências nos jardins históricos, caça a símbolos e alegorias nas pinturas do edifício, até oficinas artísticas inspiradas na ornamentação do Palácio, e contações de história. As ações acontecem ao longo do mês e a participação pode se dar por meio de cadastro na recepção e inscrições on-line (Sympla), conforme cada atividade.



MEMORIAL MINAS GERAIS VALE

Para fechar o mês das férias com muita celebração, o Memorial Minas Gerais Vale promove o projeto Férias Divertidas, entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro. A programação valoriza a cultura mineira por meio de oficinas, música e brincadeiras, transformando o fim do recesso escolar em uma experiência afetiva e criativa.



Nesta edição, em função das obras de renovação no edifício-sede na Praça da Liberdade, as atividades serão realizadas no Centro de Arte Popular (CAP), localizado no Bairro Lourdes, e incluem oficinas de argila, pintura inspirada no Vale do Jequitinhonha, experiências sensoriais com literatura infantil e musicalização. Cada proposta funciona como um pequeno ateliê aberto, onde a imaginação das crianças conduz a experiência.



Shows musicais e oficinas sonoras completam a programação, convidando toda a família a participar. Com objetivo de criar memórias, estimular os sentidos e reforçar a conexão com as tradições culturais de Minas Gerais. A agenda completa pode ser consultada nas redes sociais do museu.

