Márcio Borges é eleito para a Academia Mineira de Letras

A pouco mais de uma semana de completar 80 anos (em 31/1), o poeta e escritor Márcio Borges foi eleito na tarde de hoje (22/1) para a Academia Mineira de Letras. O cofundador do Clube da Esquina disputou a cadeira 29 com 11 candidatos – recebeu 32 dos 34 votos.

O presidente da Academia Mineira de Letras, Jacyntho Lins Brandão, afirmou que a “eleição de Márcio Borges para a AML implica o reconhecimento desta casa a tudo que ele tem feito pela cultura brasileira, como poeta e músico. Ao mesmo tempo, sua chegada honra a AML, ao aliar a nossa história a do Clube da Esquina e, por consequência, a toda rica produção musical mineira”.

Presidente emérito da instituição, o acadêmico Rogério Faria Tavares acrescentou: “Com a eleição de Márcio Borges, a casa de Alfonso de Guimarães faz uma homenagem a um grande compositor, um letrista fenomenal e um historiador do Clube da Esquina". Para ele, a chegada do letrista também é homenageia “esse importante movimento musical, que marcou a identidade de Minas Gerais para sempre".

Antenor Pimenta comentou que Márcio Borges vem de uma família de músicos e compositores extraordinários e afirma: “suas letras exibem uma poética sofisticada que ele faz questão de manter sob o véu da simplicidade. Márcio ensinou a muitas gerações que de tudo se faz canção e que os sonhos não envelhecem".

Márcio Borges nasceu em 31 de janeiro de 1946, em Belo Horizonte, onde fez o curso primário, no Instituto de Educação, e o antigo curso ginasial, no Ginásio Tristão de Athayde e no Colégio Anchieta. Completou o terceiro ano do clássico no Colégio Anchieta, em 1967. No ano seguinte, ingressou na carreira artística e, junto com o amigo e parceiro musical Milton Nascimento e com o irmão Lô, construiu uma sólida carreira nacional e internacional, tendo mais de 200 composições gravadas.

Primeiro livro

Elis Regina, Nana Caymmi, Wayne Shorter, Larry Coryell, Jon Anderson, Sérgio Mendes e o próprio Milton são alguns dos nomes que registraram suas composições. Com uma profusão de textos escritos, musicados ou não, Márcio publicou seu primeiro livro, “Os sonhos não envelhecem – Histórias do Clube da Esquina”, em 1996. A obra já está em sua 13ª edição. Em seguida, traduziu o livro de poemas “Blackbird singing”, de Paul McCartney, publicado em 1998.

No final daquela década, lançou a novela infantojuvenil “Os sete falcões”, que teve uma segunda edição esgotada em 2000. Outro título de sua lavra é a coletânea “Clube da Esquina – 40 anos”, lançada em 2012. Em 2014, ele selecionou, traduziu e publicou o livro “Cartas da humanidade”, uma enciclopédia da história humana apresentada em cartas escritas em primeira pessoa. Em 2022, lançou, em coautoria com a jornalista Cris Fuscaldo, o livro “De tudo se faz canção”.

Sua atuação no universo das artes não se limitou à escrita. Márcio se destacou como cineasta amador, conquistando prêmios nacionais e internacionais em festivais dedicados à juventude, com o curta-metragem “Joãozinho e Maria”, feito em 1967. Ele também se desdobrou como diretor de espetáculos musicais de Milton e Lô Borges – atividade que exerceu ao longo de duas décadas. Em 2000, dirigiu a ópera “Fogueira do Divino”, de Tavinho Moura e Fernando Brant.

Sócios do Clube

Os dois são “sócios” de primeira hora do Clube da Esquina, assim como Ronaldo Bastos, Beto Guedes, Wagner Tiso, Flávio Venturini, Toninho Horta e Murilo Antunes. Em 2012, Márcio dirigiu o musical “Semente”, com os grupos vocais Boca Livre, Cobra Coral e Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Entre 2019 e 2021, compôs a “Suíte do cigano”, em sete movimentos, apresentada em 2023 pela Sinfônica de Minas Gerais, sob regência do maestro Marcelo Ramos.

Há anos ele tem, como palestrante sobre o tema música popular, circulado com o seminário “As palavras cantadas” por diversas cidades do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Campina Grande e Ouro Preto, entre outras, estimulando pessoas sem experiência prévia a se aventurarem na arte de compor letras de músicas. No bojo dessa empreitada, já foram compostas cerca de 280 letras por participantes de 14 a 74 anos.

Em 2024, o seminário ganhou o ambiente online, com 24 capítulos gravados, destinados a interessados de qualquer espectro, faixa etária e perfil profissional. Em 2011, Márcio se apresentou no auditório da ONU, em Nova York, em palestra-show com Milton e Lô. Atualmente, ele está com dois livros no prelo, o romance “Oito canoas para o céu – O santo do sertão” e o livro de poemas bilíngue “Discourses of the lower self / Discursos do eu inferior”, com ilustrações de Kélio Rodrigues.