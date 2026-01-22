Assine
overlay
Início Cultura
LITERATURA

Márcio Borges é eleito para a Academia Mineira de Letras

Letrista e cofundador do Clube da Esquina, que completa 80 anos em 31 de janeiro, recebeu 32 dos 34 votos

Publicidade
Carregando...
Daniel Barbosa
Daniel Barbosa
Repórter
Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív
22/01/2026 17:26

compartilhe

SIGA
x
Homem grisalho de camisa e casaco rosado olha para a câmera
Letrista Márcio Borges, eleito para a AML, completa 80 anos em 31/1 crédito: Isabel Borges/Divulgação

A pouco mais de uma semana de completar 80 anos (em 31/1), o poeta e escritor Márcio Borges foi eleito na tarde de hoje (22/1) para a Academia Mineira de Letras. O cofundador do Clube da Esquina disputou a cadeira 29 com 11 candidatos – recebeu 32 dos 34 votos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O presidente da Academia Mineira de Letras, Jacyntho Lins Brandão, afirmou que a “eleição de Márcio Borges para a AML implica o reconhecimento desta casa a tudo que ele tem feito pela cultura brasileira, como poeta e músico. Ao mesmo tempo, sua chegada honra a AML, ao aliar a nossa história a do Clube da Esquina e, por consequência, a toda rica produção musical mineira”.

Leia Mais

Presidente emérito da instituição, o acadêmico Rogério Faria Tavares acrescentou: “Com a eleição de Márcio Borges, a casa de Alfonso de Guimarães faz uma homenagem a um grande compositor, um letrista fenomenal e um historiador do Clube da Esquina". Para ele, a chegada do letrista também é homenageia “esse importante movimento musical, que marcou a identidade de Minas Gerais para sempre".

Antenor Pimenta comentou que Márcio Borges vem de uma família de músicos e compositores extraordinários e afirma: “suas letras exibem uma poética sofisticada que ele faz questão de manter sob o véu da simplicidade. Márcio ensinou a muitas gerações que de tudo se faz canção e que os sonhos não envelhecem".

Márcio Borges nasceu em 31 de janeiro de 1946, em Belo Horizonte, onde fez o curso primário, no Instituto de Educação, e o antigo curso ginasial, no Ginásio Tristão de Athayde e no Colégio Anchieta. Completou o terceiro ano do clássico no Colégio Anchieta, em 1967. No ano seguinte, ingressou na carreira artística e, junto com o amigo e parceiro musical Milton Nascimento e com o irmão Lô, construiu uma sólida carreira nacional e internacional, tendo mais de 200 composições gravadas.

Primeiro livro

Elis Regina, Nana Caymmi, Wayne Shorter, Larry Coryell, Jon Anderson, Sérgio Mendes e o próprio Milton são alguns dos nomes que registraram suas composições. Com uma profusão de textos escritos, musicados ou não, Márcio publicou seu primeiro livro, “Os sonhos não envelhecem – Histórias do Clube da Esquina”, em 1996. A obra já está em sua 13ª edição. Em seguida, traduziu o livro de poemas “Blackbird singing”, de Paul McCartney, publicado em 1998.

No final daquela década, lançou a novela infantojuvenil “Os sete falcões”, que teve uma segunda edição esgotada em 2000. Outro título de sua lavra é a coletânea “Clube da Esquina – 40 anos”, lançada em 2012. Em 2014, ele selecionou, traduziu e publicou o livro “Cartas da humanidade”, uma enciclopédia da história humana apresentada em cartas escritas em primeira pessoa. Em 2022, lançou, em coautoria com a jornalista Cris Fuscaldo, o livro “De tudo se faz canção”.

Sua atuação no universo das artes não se limitou à escrita. Márcio se destacou como cineasta amador, conquistando prêmios nacionais e internacionais em festivais dedicados à juventude, com o curta-metragem “Joãozinho e Maria”, feito em 1967. Ele também se desdobrou como diretor de espetáculos musicais de Milton e Lô Borges – atividade que exerceu ao longo de duas décadas. Em 2000, dirigiu a ópera “Fogueira do Divino”, de Tavinho Moura e Fernando Brant.

Sócios do Clube

Os dois são “sócios” de primeira hora do Clube da Esquina, assim como Ronaldo Bastos, Beto Guedes, Wagner Tiso, Flávio Venturini, Toninho Horta e Murilo Antunes. Em 2012, Márcio dirigiu o musical “Semente”, com os grupos vocais Boca Livre, Cobra Coral e Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Entre 2019 e 2021, compôs a “Suíte do cigano”, em sete movimentos, apresentada em 2023 pela Sinfônica de Minas Gerais, sob regência do maestro Marcelo Ramos.

Há anos ele tem, como palestrante sobre o tema música popular, circulado com o seminário “As palavras cantadas” por diversas cidades do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Campina Grande e Ouro Preto, entre outras, estimulando pessoas sem experiência prévia a se aventurarem na arte de compor letras de músicas. No bojo dessa empreitada, já foram compostas cerca de 280 letras por participantes de 14 a 74 anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em 2024, o seminário ganhou o ambiente online, com 24 capítulos gravados, destinados a interessados de qualquer espectro, faixa etária e perfil profissional. Em 2011, Márcio se apresentou no auditório da ONU, em Nova York, em palestra-show com Milton e Lô. Atualmente, ele está com dois livros no prelo, o romance “Oito canoas para o céu – O santo do sertão” e o livro de poemas bilíngue “Discourses of the lower self / Discursos do eu inferior”, com ilustrações de Kélio Rodrigues.

Tópicos relacionados:

academia-mineira-de-letra cultura letras

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay