Musical sobre Cássia Eller planeja novas temporadas e turnê
‘Cássia Eller, o musical’, que rodou o Brasil em dez anos em cartaz, deve passar por Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília
O espetáculo “Cássia Eller — O musical” planeja uma volta aos palcos após rodar o Brasil durante dez anos, entre 2014 e 2024. Os idealizadores do musical querem produzir novas temporadas em São Paulo e Rio de Janeiro e uma turnê por Belo Horizonte e Brasília.
Primeiro espetáculo do gênero a passar por todas as capitais brasileiras, “Cássia Eller — O musical” tem texto de Patrícia Andrade, direção musical de Lan Lahn e direção artística de João Fonseca.
Com 39 músicas no repertório, incluindo “Malandragem”, “All Star” e “Por enquanto”, o musical mostra Cássia ainda antes do início da carreira de sucesso e acompanha sua trajetória e seus amores, em especial Maria Eugênia Vieira Martins.