'Café com Deus Pai' é o livro mais vendido do Brasil em 2025
Obra de Junior Rostirola se tornou um fenômeno editorial, superando best-sellers e alcançando milhões de leitores no país
Pelo terceiro ano consecutivo, “Café com Deus Pai” se consagra como livro mais vendido do Brasil. A obra do autor Junior Rostirola liderou as principais listas do mercado editorial em 2025, de acordo com levantamentos da revista “Veja” e do portal especializado PublishNews, repetindo os feitos de 2023 e 2024.
O desempenho consolida o título como um fenômeno raro de popularidade e longevidade. O livro não apenas manteve sua posição, como demonstrou a força do mercado nacional ao superar consistentemente grandes lançamentos internacionais e outros best-sellers.
Um fato que marcou o ano foi a “dobradinha” da franquia nas listas de mais vendidos. A edição de 2026 de “Café com Deus Pai” garantiu o primeiro lugar geral, enquanto a versão de 2025 ficou logo atrás, na segunda posição. O resultado evidencia a fidelidade de um público que renova a leitura a cada ano.
O projeto editorial ultrapassou a marca de 10 milhões de exemplares vendidos desde seu lançamento, tornando-se o devocional mais lido do país. A obra também ganhou o mundo, com traduções para sete idiomas, incluindo inglês, espanhol, francês e alemão, alcançando leitores na Europa e nas Américas.
O sucesso não se limita às páginas impressas. O podcast homônimo, apresentado por Rostirola, tornou-se o mais ouvido do Brasil no Spotify, com mais de 186 milhões de reproduções. O programa também figura entre os dez mais populares do mundo na plataforma de áudio, ampliando o alcance da mensagem.
A conexão com os leitores é reforçada pela trajetória do autor. Natural de Itajaí, em Santa Catarina, Junior Rostirola superou uma infância com violência doméstica e bullying. Aos 13 anos, deixou a escola e enfrentou uma depressão. Anos mais tarde, encontrou na fé uma ferramenta para transformar suas experiências em uma mensagem de esperança.
O fenômeno de “Café com Deus Pai” reflete uma tendência crescente no comportamento do consumidor de livros no Brasil. Obras de não ficção com foco em espiritualidade e desenvolvimento pessoal ganham cada vez mais espaço, mostrando uma busca por conteúdo que ofereça reflexão e propósito no dia a dia.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.