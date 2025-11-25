Um dia no museu do Clube da Esquina: alunos de BH conhecem legado do grupo

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

No início dos anos 1960, entre as ruas Paraisópolis e Divinópolis, no bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte (MG), nascia o Clube da Esquina, grupo musical que fez história não só em Minas Gerais, mas em todo o país.

Nesta terça-feiras (25/11), o local, que hoje abriga o museu com a memória de grandes nomes da MPB, recebeu alunos do 3° ano da Escola Municipal Vicente Guimarães. Os pequenos puderam conhecer de perto a história de canções que marcaram gerações, além de muitos terem tido um primeiro contato com instrumentos e a história dos cantores.



O projeto “Escola Audaz – Memórias do Clube da Esquina nas Escolas” tem convidado escolas públicas de toda a capital para conhecer o museu e promovido oficinas de formação para professores. A ideia é aproximar alunos do ensino fundamental desse legado deixado pelo lendário movimento musical.

As visitas guiadas são chamadas de “Caravanas Culturais”, e têm vivências musicais conduzidas pela cantora e especialista em educação musical Bianca Luar e o músico convidado Thiago Nonato, no formato voz e violão.

De acordo com a especialista e também coordenadora do projeto, o objetivo é criar memórias nas crianças, e fazê-las conhecer a linguagem musical, levando arte e cultura à meninada, sobretudo a cultura popular. No caso do movimento nascido no Santa Tereza, há um peso ainda maior, pois o Clube da Esquina é parte da história de Belo Horizonte. Para alcançar crianças de todas as idades, é realizada uma curadoria com um olhar pedagógico acerca das canções, com adaptações para cada faixa etária.



“A maioria deles [estudantes] chegam ao bairro de Santa Tereza sem conhecer [os músicos]. As crianças que já conhecem, é porque ouvem com algum familiar. A gente consegue perceber a diferença depois, quando eles saem depois de vivenciar as canções de uma forma interativa, porque aqui no espaço, a gente traz pocket shows e brincadeiras musicais para que eles possam se envolver com esse repertório, com esse capital cultural que é nosso. A gente convida essas crianças para subirem para o palco, para cantarem, para tocarem junto trechos de canções e novas melodias, pois através dessa escuta e dessa apreciação inaugural, eles ficam ali cantados para sempre”, conta Luar.

Na visita desta terça, a equipe do Estado de Minas viu a reação das crianças diante de tantas atividades. Elas foram recebidas pela equipe ainda na esquina, onde ouviram a história da formação do grupo. Para muitos, foi a primeira vez que escutaram nomes como Milton Nascimento, Beto Guedes e Lô Borges – este, com um peso a mais, devido à morte recente. Apesar de desconhecidos para alguns, outros relataram ter visto notícias sobre a morte de Lô, que comoveu a capital. Alguns disseram ainda que viram pais, mães e tios tristes com a partida do músico.

Depois dessa introdução, os estudantes foram incentivados a fazer coro às canções. Thiago Nonato tocou “Para Lennon e McCartney”, do Bituca, e provocou muita animação e participação das crianças, que cantaram – à sua maneira –, dançaram e aplaudiram. Em seguida, eles foram guiados para o museu, passando pela escadaria do Clube, e observando os retratos expostos nas paredes de fora, ao som de “Trem Azul” de Lô.

O encanto e animação ficaram nítidos durante toda a visita. Os alunos estavam entrosados entre si, com os professores e também com os músicos. O estudante Antony Lucca Paim, de 9 anos, afirmou nunca ter tido uma vivência como aquela, nem mesmo teve contato com instrumentos em outro momento da vida. Ele conta que conhecia brevemente o grupo musical, porque a família ouve em casa, mas que é um tipo de música diferente do que ouve em outros espaços. Segundo Antony, tudo será diferente depois dessa visita ao museu: “Eu fiquei feliz na hora que cantamos lá na rua. Agora vou pedir para eu meu pai para ouvir mais. Vou falar assim: ‘O, pai, põe aquela música lá que você tinha falado do Clube da Esquina’”, disse animado.

Como os alunos tinham entre 9 e 11 anos, a vivência foi conduzida de forma mais lúdica. As letras das músicas, repletas de elementos da natureza e carregadas de emoção, tiveram uma explicação diferente, focada nos sentimentos dos compositores sentiam quando criaram as letras. No rostinho de cada um estava estampado o compreensão daqueles sentimentos, como a tristeza, alegria, o amor e a saudade, que também são sentidos por eles, conforme relataram.

No encerramento das atividades, os alunos ainda puderam tocar alguns instrumentos musicais, como pandeiros e chocalhos, acompanhar o ritmo das músicas do Clube da Esquina e criar outros.



Legado do Clube da Esquina para a nova geração



A iniciativa é realizada desde outubro, com previsão de encerramento em dezembro, mas a proposta não é apenas de um dia de visita ao museu. Os professores têm um papel fundamental, pois atuam como multiplicadores ao envolver diretamente as crianças. As oficinas abordam metodologias ativas que integram a música do Clube da Esquina a diferentes áreas do conhecimento, propondo experiências criativas, acessíveis e aplicáveis no cotidiano escolar, mas cada educador pode aplicar a música de uma maneira diferente na rotina. A ideia é que o conhecimento entre como aliado no aprendizado das crianças, seja relacionando com a história dos artistas com o conteúdo tradicional ou utilizando músicas para assimilar as matérias.

A vivência proporcionada aos alunos é avaliada por Luar como uma viagem pelo tempo, espaço e histórias do lugar e do surgimento das canções icônicas. Ela ressalta que a escolha do Clube da Esquina como eixo temático é também uma forma de preservar a cultura local. Isso porque, segundo ela, o grupo nasceu na capital e é “algo nosso”. Se muitas das famílias não consomem o gênero musical, por exemplo, a escola entra como uma oportunidade de fazer com que os estudantes, ainda na infância, conheçam e sejam tocados pelo legado deixado.

A sensibilidade das músicas do Clube também é um ponto observado pela diretora da escola, Neide Fernandes Tamponi, que ocupa o cargo há quatro anos. Anteriormente dentro das salas de aula, ela conta que sempre utilizou a música na alfabetização de seus alunos, pois acredita que facilita o conhecimento a ser incorporado pelas crianças, que estão começando a criar repertório.

“As crianças têm acesso a músicas muito atuais e tem toda uma história da música que eles não conseguem ter acesso, porque muitas vezes a família não traz. Então a escola é uma instituição que consegue trazer outros níveis de conhecimento musical, que tem letras que podem ser levadas realmente para aprendizado. A gente explora com muito cuidado, com muito carinho, tudo aquilo que vai levar conhecimento, que vai levar aprendizado. E a música, ela realmente tem vários olhares, no sentido de trazer mesmo na história de vida de muitos artistas, de muitos cantores, e a gente estabelece uma relação entre a música e o dia a dia deles”, diz Neide.

Para a professora Walquíria Torres Prates, que cresceu no bairro Esplanada, na Região Leste de BH, e teve a juventude influenciada pelo MPB e, sobretudo, do movimento do Clube da Esquina, poder retomar as canções com os alunos é um alento à memória. De acordo com Walquíria, esse tipo de formação é muito importante para a assimilação dos conteúdos pelos estudantes.

“É um resgate muito importante. Fora do ambiente escolar, que eles vivem. A proposta foi uma retomada muito importante. Vale a pena retomar com os alunos, porque a maioria não sabe quem são esses personagens. No corre corre da escola, a gente deixa um pouco essa vivência e não percebe, porque a gente se preocupa muito a aprender o conteúdo até o final do ano”, conta a educadora, que acredita que fará um trabalho melhor a partir de agora, mesmo sem ter conhecimentos aprofundados em música.

O projeto é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de BH. Realizado por meio do Edital LMIC 2023 – Modalidade Incentivo Fiscal, a iniciativa tem a concepção e idealização de Bianca Luar, produção de Perla Horta, fotografia de Laís Rodrigues, filmagem de Ana Flavia Donna (Grava Donna) e assistência de produção de Henrique Nascimento. A iniciativa conta com patrocínio da Hexagon.