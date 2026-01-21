Assine
GOLPE

José Trajano sofre golpe de R$ 35 mil e processa Bradesco

Banco é sentenciado a restituir valor perdido por jornalista após roubo de celular; cabe recurso

21/01/2026 20:40

O jornalista José Trajano venceu ação contra o Bradesco, que deve devolver R$ 34.799,99 e pagar R$ 5.000 de indenização por danos morais
O jornalista José Trajano venceu ação contra o Bradesco, que deve devolver R$ 34.799,99 e pagar R$ 5.000 de indenização por danos morais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista José Trajano ganhou em primeira instância uma ação contra o Bradesco. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sentenciou o banco a restituir R$ 34.799,99 perdidos pelo jornalista em um golpe e ainda indenizá-lo em R$ 5.000 por danos morais.

Cabe recurso da decisão. O banco foi procurado pela reportagem via assessoria de imprensa, mas até o momento desta publicação não respondeu se vai recorrer.

Trajano foi vítima do golpe em fevereiro em 2025, quando o celular de sua enteada Tatiana, no qual estavam cadastrados seus aplicativos bancários, foi roubado.

No dia seguinte ao roubo, foram feitas várias transferências via pix e resgates de investimentos em valores de R$ 10 mil, R$ 6,4 mil, R$ 4,9 mil e outros.

Os advogados de Trajano, Vitor Matera Moya e Luciana Pereira Leopoldino, sustentam que houve falha na segurança do banco, que permitiu a realização de movimentações atípicas e " totalmente fora do perfil do correntista, que é pessoa idosa."

Trajano tem 79 anos e contava com a ajuda da enteada para movimentar suas contas bancárias via aplicativos de celular.

A defesa do Bradesco contesta, afirmando que as transações foram realizadas "mediante uso de dispositivo móvel e senhas pessoais, o que caracterizaria culpa exclusiva da vítima ou de terceiro."

Na decisão, o TJ-SP determinou a restituição integral dos valores, no total de R$ 34.799,99, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000 "em razão da angústia e do abalo sofridos."

