Golpe do PIX e mais: conheça os 5 crimes mais comuns contra idosos

A notícia de que uma idosa perdeu R$ 696 mil em um golpe financeiro acende um alerta sobre a segurança da população com mais de 60 anos. Este caso, que foi divulgado pela imprensa em janeiro de 2026, não é isolado e expõe como criminosos se aproveitam da confiança e da menor familiaridade com a tecnologia para aplicar fraudes que podem levar a perdas devastadoras.

Entender como os golpes funcionam é o primeiro passo para proteger familiares e amigos. Os métodos dos fraudadores são variados, mas geralmente envolvem a criação de um senso de urgência ou a promessa de uma vantagem irresistível para enganar as vítimas. Conhecer as abordagens mais comuns ajuda a identificar os sinais de perigo e a agir antes que o prejuízo aconteça.

Os 5 golpes mais comuns contra idosos

1. Golpe do falso parente no WhatsApp

Nesta fraude, o criminoso usa a foto de um familiar da vítima no perfil de um novo número de WhatsApp ou, em alguns casos, clona o número real da pessoa. Ele envia uma mensagem alegando que trocou de número e, logo em seguida, inventa uma emergência, como um problema para pagar uma conta ou a necessidade de um depósito urgente. Pressionado, o idoso realiza uma transferência via PIX para a conta do golpista.

2. Golpe do empréstimo consignado

Fraudadores se passam por funcionários de bancos ou financeiras e oferecem condições vantajosas para a contratação de empréstimos consignados ou a portabilidade de dívidas. O objetivo é obter os dados pessoais e bancários da vítima para contratar empréstimos em seu nome, desviando os valores para contas de laranjas.

3. Golpe do motoboy ou cartão trocado

A vítima recebe uma ligação de um suposto funcionário do banco, informando que seu cartão foi clonado ou que há uma compra suspeita. Para resolver o problema, o golpista orienta o idoso a cortar o cartão ao meio, sem danificar o chip, e a entregá-lo a um motoboy que irá até sua casa. Com o cartão e a senha, que muitas vezes é solicitada na ligação, os criminosos realizam compras e saques.

4. Golpe do bilhete premiado

Um clássico que continua a fazer vítimas. Dois golpistas abordam o idoso na rua. Um deles, se passando por uma pessoa simples, afirma ter um bilhete de loteria premiado, mas que não pode sacar o prêmio por algum motivo. O segundo golpista, bem-vestido, aparece para “ajudar” e confirma a veracidade do bilhete. Eles convencem a vítima a entregar dinheiro ou objetos de valor como garantia para ficar com o bilhete, que obviamente é falso.

5. Golpe do falso funcionário do INSS

Criminosos ligam para aposentados e pensionistas afirmando ser do INSS. Eles informam sobre um suposto valor a ser recebido, referente à revisão de benefícios ou a processos antigos. Para liberar o dinheiro, exigem o pagamento de uma taxa ou o fornecimento de dados pessoais. O INSS não solicita pagamento de taxas nem dados pessoais ou bancários por telefone para liberar benefícios.

Caso identifique uma tentativa de golpe, é fundamental orientar a vítima a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil e a comunicar o ocorrido ao seu banco imediatamente.

