Da amizade ao prejuízo: Solange Couto conta golpe de amigo famoso no BBB

O humor na televisão brasileira dos anos 1990 marcou a trajetória de Jorge Lafond e de muitos colegas de elenco. Entre esses nomes, Solange Couto ganhou destaque em novelas e também em programas de comédia. Anos depois, uma situação envolvendo os dois artistas chamou atenção. A atriz relatou ter perdido muito dinheiro por causa de uma decisão de trabalho que diretamente envolveu o comediante.

Segundo relatos públicos da própria Solange Couto, ela integrou o elenco fixo do humorístico em que Jorge Lafond brilhou com o personagem Vera Verão. Na época, a emissora ofereceu um contrato longo para a artista. Entretanto, ela preferiu seguir um conselho e aceitou receber por programa gravado. A orientação partiu do próprio Lafond, que também fazia parte da atração.

Por que o conselho de Jorge Lafond fez Solange Couto perder dinheiro?

De acordo com a atriz, a emissora apresentou duas propostas. A primeira garantia um salário fixo, com contrato exclusivo. Já a segunda previa pagamento por participação, sem vínculo longo. Lafond recomendou o segundo formato. Ele afirmou que os humoristas gravariam muitos quadros na semana e, assim, receberiam mais que o valor do contrato mensal.

Solange Couto confiou na experiência do colega. Ela recusou o vínculo fixo e assinou apenas por programa. No entanto, a emissora reduziu a quantidade de gravações depois de algum tempo. Como resultado, o rendimento da atriz caiu. Ela passou a ganhar menos do que receberia com um salário mensal. Em entrevistas posteriores, a artista explicou que essa escolha provocou uma perda financeira considerável.

Quem foi Jorge Lafond e como surgiu Vera Verão?

Jorge Lafond nasceu no Rio de Janeiro e construiu carreira como ator, bailarino e comediante. Ele estudou artes cênicas, dançou em programas de televisão e atuou em peças de teatro. A trajetória ganhou outro rumo quando entrou para o elenco de um famoso programa humorístico dominical. Nesse ambiente, surgiu o personagem que marcaria sua imagem para o grande público.

Vera Verão apareceu como uma caricatura de uma mulher elegante e exagerada. O personagem usava roupas chamativas e perucas volumosas. Além disso, falava com trejeitos acentuados e bordões que se popularizaram no país. Em pouco tempo, o público associou o programa ao humor de Lafond. O artista passou a representar Vera Verão em esquetes, quadros de auditório e até em participações especiais em outras atrações.

O personagem também abriu debates sobre gênero e estereótipos, ainda que o programa não tratasse esses temas de forma aprofundada. Em muitas cenas, Vera Verão interagia com plateias, artistas convidados e jurados de competições. Assim, Jorge Lafond consolidou uma presença constante na televisão aberta, em horário de grande audiência. O trabalho garantiu fama nacional e convites para shows pelo país.

Solange Couto – Instagram/Reprodução

Como Jorge Lafond impactou o humor brasileiro e qual foi o desfecho de sua vida?

O ator participou de uma fase em que programas de auditório misturavam humor, musicais e concursos. Nessa estrutura, o elenco fixo precisava improvisar falas, reagir a plateias ruidosas e sustentar personagens por anos. Jorge Lafond cumpriu esse papel com constância. Ele levou Vera Verão a diferentes formatos dentro da emissora. Dessa maneira, influenciou outros humoristas e ajudou a consolidar um estilo de comédia baseado em bordões marcantes.

Ao mesmo tempo, sua imagem enfrentou limitações típicas daquela época. Muitos diretores o enxergavam quase exclusivamente como Vera Verão. Assim, ofertas de papéis dramáticos ou diferentes surgiram com pouca frequência. Ainda assim, Lafond manteve presença em peças teatrais e shows de humor. Em palcos menores, ele podia explorar nuances além da figura televisiva.

A saúde do artista, porém, passou por fases delicadas. Nos últimos anos de vida, ele enfrentou problemas cardíacos e questões relacionadas ao peso. Em 2003, Jorge Lafond morreu, aos 50 anos, depois de uma parada cardiorrespiratória em um hospital no Rio de Janeiro. A morte interrompeu de forma abrupta uma trajetória que seguia ativa na televisão e nos palcos. A notícia gerou ampla cobertura da imprensa e levou colegas de elenco a relembrar bastidores do humorístico.

Que lugar Jorge Lafond ocupa hoje na memória da TV?

Passadas mais de duas décadas de sua morte, o nome de Jorge Lafond permanece ligado a debates sobre representatividade no entretenimento. Clipes antigos de Vera Verão circulam em redes sociais. Pesquisadores de mídia analisam o personagem sob diferentes ângulos. Alguns destacam o pioneirismo de uma figura afeminada em horário nobre. Outros apontam o uso de estereótipos em quadros que não discutiam questões identitárias de forma ampla.

O episódio relatado por Solange Couto insere outro elemento nessa memória. Ele mostra como decisões de carreira, mesmo dentro de um programa popular, podem afetar a estabilidade de artistas. A orientação de Lafond ocorreu em um contexto de camaradagem entre colegas. Porém, o resultado financeiro para a atriz se mostrou desfavorável. Esse relato ilustra as incertezas da profissão, em que escolhas contratuais definem ganhos futuros.

Hoje, o legado de Jorge Lafond se organiza em três frentes principais:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Humor televisivo: presença constante em programas dominicais durante os anos 1990 e início dos 2000;

presença constante em programas dominicais durante os anos 1990 e início dos 2000; Personagem marcante: Vera Verão como símbolo de uma fase específica da comédia na TV aberta;

Vera Verão como símbolo de uma fase específica da comédia na TV aberta; Debates atuais: discussões sobre diversidade, estereótipos e espaço para artistas LGBTQIA+ na mídia.

Ao reunir a história do conselho dado a Solange Couto, a criação de Vera Verão e a morte precoce em 2003, observa-se um percurso de forte exposição pública e de decisões profissionais complexas. Assim, a figura de Jorge Lafond segue presente tanto na memória afetiva do público quanto nas análises sobre a evolução do humor brasileiro na televisão.