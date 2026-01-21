Passinho de BH: competição escolhe melhores do país no estilo 'rabiscada'

Repórter no Núcleo de Criação Multimídia, onde atua na cobertura de projetos especiais e apresentadora da série "Sabia Não, Uai!", que explora a cultura mineira, além de outros conteúdos audiovisuais do Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Belo Horizonte será palco de uma etapa seletiva do Red Bull Rabiscada, competição que pretende mapear os principais dançarinos de funk no Brasil. O evento, marcado para este sábado (24) no Centro de Referência das Juventudes (CRJ), no Centro de BH, terá batalhas de trios avaliadas por um júri técnico. A disputa vai escolher os dois melhores grupos locais para a final nacional, no Rio de Janeiro.

O “jeitinho mineiro” na dança

A chegada da competição à capital mineira responde ao crescimento do Passinho de BH, um estilo que, nascido nas periferias de Belo Horizonte, desenvolveu uma estética própria, marcada por passos rápidos e variações rítmicas distintas do passinho carioca.

A curadoria local do evento é assinada por Kdu dos Anjos, gestor cultural do centro cultural Lá da Favelinha. Para ele, a competição é uma oportunidade de projetar a identidade local. “Belo Horizonte hoje está super inserida no mapa do funk nacional. Nós temos o próprio passinho, que cresce muito nas redes a cada dia. É incrível que Minas Gerais esteja sediando uma etapa para mostrar um pouco da nossa dança e do nosso jeitinho mineiro de ser”, afirma Kdu.

BH na rota das grandes competições

A realização do Rabiscada reforça o protagonismo de Belo Horizonte nos eventos nacionais de danças urbanas. Em julho de 2025, a cidade sediou a final nacional do Red Bull Dance Your Style, realizada no Parque das Mangabeiras, onde o paulista Ryan Fúria Jr. conquistou o bicampeonato.

Enquanto o Dance Your Style foca no improviso, misturando diversos gêneros, como hip hop, house e locking, o Red Bull Rabiscada traz o recorte específico da cultura funkeira e a técnica em grupo.

Dinâmica da disputa

A seletiva do Rabiscada exigirá versatilidade dos competidores. As batalhas ocorrerão em trios e serão divididas em três etapas:

1º round: entrada livre para apresentação do estilo.

2º round: coreografia coletiva, focada no sincronismo.

3º round: BPM acelerado, testando técnica e leitura musical sob pressão.

Os dois trios vencedores garantem vaga para a final em 28 de fevereiro, no Rio de Janeiro.

Serviço:

Red Bull Rabiscada - Seletiva Belo Horizonte

Data: 24 de janeiro (sábado)

Horário: 15h

Local: Centro de Referência das Juventudes (CRJ) - Rua Guaicurus, 50, Centro.

