Passinho de BH: competição escolhe melhores do país no estilo 'rabiscada'
Capital mineira recebe neste sábado (24) seletiva nacional que pretende mapear os melhores dançarinos de funk do Brasil no estilo mineiro da dança
Belo Horizonte será palco de uma etapa seletiva do Red Bull Rabiscada, competição que pretende mapear os principais dançarinos de funk no Brasil. O evento, marcado para este sábado (24) no Centro de Referência das Juventudes (CRJ), no Centro de BH, terá batalhas de trios avaliadas por um júri técnico. A disputa vai escolher os dois melhores grupos locais para a final nacional, no Rio de Janeiro.
O “jeitinho mineiro” na dança
A chegada da competição à capital mineira responde ao crescimento do Passinho de BH, um estilo que, nascido nas periferias de Belo Horizonte, desenvolveu uma estética própria, marcada por passos rápidos e variações rítmicas distintas do passinho carioca.
A curadoria local do evento é assinada por Kdu dos Anjos, gestor cultural do centro cultural Lá da Favelinha. Para ele, a competição é uma oportunidade de projetar a identidade local. “Belo Horizonte hoje está super inserida no mapa do funk nacional. Nós temos o próprio passinho, que cresce muito nas redes a cada dia. É incrível que Minas Gerais esteja sediando uma etapa para mostrar um pouco da nossa dança e do nosso jeitinho mineiro de ser”, afirma Kdu.
BH na rota das grandes competições
A realização do Rabiscada reforça o protagonismo de Belo Horizonte nos eventos nacionais de danças urbanas. Em julho de 2025, a cidade sediou a final nacional do Red Bull Dance Your Style, realizada no Parque das Mangabeiras, onde o paulista Ryan Fúria Jr. conquistou o bicampeonato.
Enquanto o Dance Your Style foca no improviso, misturando diversos gêneros, como hip hop, house e locking, o Red Bull Rabiscada traz o recorte específico da cultura funkeira e a técnica em grupo.
Dinâmica da disputa
A seletiva do Rabiscada exigirá versatilidade dos competidores. As batalhas ocorrerão em trios e serão divididas em três etapas:
- 1º round: entrada livre para apresentação do estilo.
- 2º round: coreografia coletiva, focada no sincronismo.
- 3º round: BPM acelerado, testando técnica e leitura musical sob pressão.
Os dois trios vencedores garantem vaga para a final em 28 de fevereiro, no Rio de Janeiro.
Serviço:
Red Bull Rabiscada - Seletiva Belo Horizonte
Data: 24 de janeiro (sábado)
Horário: 15h
Local: Centro de Referência das Juventudes (CRJ) - Rua Guaicurus, 50, Centro.
