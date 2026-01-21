Evento de Stranger Things no Brasil cobra até R$ 4,5 mil por foto com ator
Stranger Con acontece em setembro, passa por São Paulo, Curitiba e Rio e traz Noah Schnapp, intérprete de Will Byers
FOLHAPRESS - A Stranger Con ganha sua terceira edição em setembro, retomando o formato que reuniu fãs em 2019 e 2020. A convenção celebra o universo da série "Stranger Things", da Netflix, e tem como atração principal o ator Noah Schnapp, intérprete de Will Byers.
O evento passará por São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, nos dias 18, 19 e 20, respectivamente. A programação é estruturada em torno de experiências presenciais com Schnapp, com conversas, relatos de bastidores e perguntas do público.
A pré-venda tem tíquetes a partir de R$ 200 (inteira) e começa na sexta-feira (23/1), às 10h, somente para pessoas que se cadastrarem no site do evento. A venda geral começa no sábado (24/1), a partir de 0h, com ingressos a partir de R$ 240 (inteira).
Para os fãs que buscam mais interação, o evento oferece pacotes especiais. O Mundo Invertido (R$ 650 na pré-venda) inclui duas fotos em dupla com o ator e entrada no setor 2. Já o Garoto Zumbi (R$ 1.500 na pré-venda) reúne duas fotos individuais, um autógrafo e assento no setor 1 do painel, mais próximo do palco.
Já o pacote O Feiticeiro garante meet & greet, duas fotos individuais, um autógrafo e lugar exclusivo na primeira fileira do setor 1, com apenas 25 ingressos por cidade, custando R$ 4.500.
Em Curitiba, há ainda a modalidade camarote, para quem deseja apenas assistir ao painel. Esse custa R$ 300 (inteira) na pré-venda.
Stranger Con
São Paulo
Holiday Inn Anhembi- r. Professor Milton Rodriguez, 100, Parque Anhembi, região norte. 18/9
Curitiba
Piazza Notte- BR-116, 14934 - Fanny, Curitiba. 19/9
Rio de Janeiro
Ribalta- av. das Américas, 9.650, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. 20/9