Mundo Invertido: ‘Stranger Things’ muda tudo na temporada final

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Volume 2 da quinta e última temporada de “Stranger Things”, que estreou na noite dessa quinta-feira (25/12), trouxe a verdade sobre o que é o mundo invertido. Desde o lançamento da primeira temporada, em 2016, o Mundo Invertido era interpretado como uma dimensão paralela congelada no tempo — uma versão sombria e espelhada de Hawkins. Agora, a série revelou que não é bem assim.

Atenção: esse texto possui spoilers dos últimos episódios de “Stranger Things”

O Mundo Invertido nunca foi um “outro mundo”, mas sim um buraco de minhoca, um corredor instável que conecta a Terra a um plano ainda mais perigoso, conhecido como Dimensão X — ou, como Dustin (Gaten Matarazzo) passa a chamar, o Abismo. A descoberta é feita depois que o jovem encontra registros do Dr. Martin Brenner (Matthew Modine) no Laboratório de Hawkins.

Os documentos revelam que o local não surgiu naturalmente nem foi criado por Vecna (Jamie Campbell Bower). O Mundo Invertido é, na verdade, o resultado de um experimento humano fracassado, sustentado por uma massa de matéria exótica capaz de manter aberto um túnel no espaço-tempo.

Essa revelação muda completamente a lógica da série. As “paredes” que os personagens tentavam atravessar ao longo das temporadas não eram barreiras dimensionais, mas as bordas desse túnel. Ao rompê-las, ocorre um efeito de sucção, como um vácuo cósmico. A enorme esfera vermelha de energia sobre o antigo laboratório é identificada como o verdadeiro ponto de instabilidade que mantém os mundos conectados.

A série mostra que o Mundo Invertido é uma espécie de ponte para o Abismo, o verdadeiro plano de origem das criaturas como os Demogorgons e o Devorador de Mentes.

Foi para esse lugar que Eleven (Millie Bobby Brown) enviou Henry Creel (Jamie Campbell Bower) em 1979, durante o confronto no laboratório. Conforme mostrado também na peça “Stranger Things: The First Shadow”, é no Abismo que Henry desperta seus poderes e se transforma em Vecna. Anos depois, ao tentar reencontrá-lo em experiências psíquicas conduzidas por Brenner, Eleven acaba abrindo o primeiro portal e criando, involuntariamente, o Mundo Invertido como uma passagem entre os planos.

Os criadores de "Stranger Things", Matt e Ross Duffer, comentaram pela primeira vez os rumores de que Millie Bobby Brown teria acusado David Harbour, atores da série, de assédio moral e bullying nos bastidores das gravações. Wikimedia Commons / Gage Skidmore "Obviamente, você compreende que não podemos comentar assuntos íntimos do set, mas direi que estamos trabalhando há 10 anos com este elenco e que, nesse ponto, são todos uma família com a qual nos importamos profundamente", disse Ross Duffer ao "The Hollywood Reporter". Gage Skidmore wikimedia commons O produtor Shawn Levy reforçou a ideia de união, dizendo que muitas histórias divulgadas estão distorcidas. Apesar das especulações, Millie e Harbour apareceram juntos e sorridentes na estreia da quinta temporada, demonstrando sintonia. Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons David Harbour é conhecido por interpretar o policial Jim Hopper em "Stranger Things". A denúncia inicial, aliás, foi revelada pelo jornal britânico Daily Mail no começo de novembro. Reprodução do Instagram @dkharbour Segundo o tabloide, as denúncias foram apresentadas pela atriz antes do início das gravações da quinta e última temporada, que estreará no dia 26 de novembro. wikimedia commons/Laviru Koruwakankanamge A publicação afirma que Harbour teria sido alvo de uma investigação interna conduzida pela Netflix após as denúncias. Divulgação / Netflix Além dessa polêmica, David Harbour já estava nos holofotes pelo fim do casamento com a cantora britânica Lily Allen, oficializado em setembro de 2025. O casal se conheceu em 2019 e se casou em 2020, em uma cerimônia discreta em Las Vegas. Reprodução Instagram /@dkharbour Lily Allen lançou o álbum "West End Girl", que gerou grande repercussão por conter canções com referências ao fim do relacionamento e foi interpretado pela imprensa britânica como um retrato do desgaste do casal e dos conflitos vividos durante o casamento. Divulgação Em uma entrevista para a Esquire UK, David não mencionou diretamente a ex-esposa, mas refletiu sobre arrependimentos, amadurecimento e os erros cometidos nos últimos anos. Reprodução do Instagram @dkharbour “Você precisa aceitar o seu caminho e entender que até a dor, os deslizes e os erros fazem parte da jornada. Há verdade, sabedoria e empatia em tudo isso. É como um castelo de cartas: se você muda uma peça, muda tudo”, declarou o ator. Reprodução do Instagram @dkharbour Harbour também comentou sobre a influência dessas vivências em sua carreira artística: “Se nunca tivesse passado por nada, o que teria a oferecer? Se mudasse algo, mudaria tudo, e então eu não seria mais um artista”, afirmou. Reprodução do Instagram @dkharbour O ator declarou também que pretende dedicar os próximos anos a contar histórias inspiradoras, que despertem reflexão e conectem o público a novas experiências. Reprodução do Instagram @dkharbour David Kenneth Harbour, que nasceu em 10 de abril de 1975, em White Plains, Nova Iorque, demonstrou interesse pela atuação desde jovem e se formou em Teatro pela Universidade de Dartmouth, em New Hampshire, onde participou de diversas peças estudantis. Reprodução do Instagram @dkharbour Iniciou sua carreira no teatro, em produções off-Broadway, e, inclusive, recebeu uma indicação ao prestigiado prêmio Tony por sua atuação na remontagem da peça "Quem Tem Medo de Virgínia Woolf?". Atuou em séries como "Law and Order", "Pan Am" e "The Newsroom". Reprodução do Instagram @dkharbour Atuou em filmes como "O Segredo de Brokeback Mountain", "007 – Quantum of Solace", "O Protetor" e "Esquadrão Suicida (2016)". Divulgação O grande destaque de sua carreira veio em 2016, exatamente com a série "Stranger Things", na qual ele é delegado do Departamento de Polícia e pai adotivo da personagem Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown. Divulgação Sua atuação recebeu grande elogio da crítica e garantiu a ele o Critics' Choice Television Award em 2018 na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama, além de indicações ao Emmy Awards, SAG Awards e Globo de Ouro na mesma categoria. Divulgação Também integrou o elenco do filme 'Viúva Negra', da Marvel, em 2021, como Alexei Shostakov, papel que reprisou no filme 'Thunderbolts' em 2025. - Divulgação David Harbour também emprestou sua voz a diversas produções, incluindo as animações 'What If…?', 'Comando das Criaturas' e 'Zoopocalipse - Uma Aventura Animal'. Gordon Correll wikimedia commons Voltar Próximo

Com isso, “Stranger Things” estabelece oficialmente três níveis de existência:

A Terra, onde vivem os protagonistas;

O Mundo Invertido, um túnel instável mantido por matéria exótica;

O Abismo, a verdadeira dimensão de origem de Vecna e das criaturas.

O grande erro dos personagens — e dos próprios fãs — foi acreditar que o Mundo Invertido era o foco principal da ameaça. Ele sempre foi apenas uma distração, um meio para um fim muito maior.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os Volumes 1 e 2 da quinta temporada de “Stranger Things” já estão disponíveis na Netflix. O episódio final da série será lançado no próximo dia 31 de dezembro, às 22h.