SUCESSO NO STREAMING

Stranger Things volta nesta quinta (25/12); saiba o horário

A reta final do sucesso da Netflix ganha novos capítulos nesta quinta-feira (25/12), em lançamento especial de Natal

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
25/12/2025 08:55 - atualizado em 25/12/2025 08:56

Segunda parte da última temporada de 'Stranger things' chega à Netflix no Natal
Segunda parte da última temporada de 'Stranger things' chega à Netflix no Natal crédito: Divulgação / Netflix

A série “Stranger Things” está de volta nesta quinta-feira (25/12) com o Volume 2 da quinta e última temporada na Netflix. Será um presente de Natal para os fãs antes do capítulo final ser lançado, no Réveillon.

Depois de quase um mês desde a estreia do Volume 1, em 26 de novembro, a segunda parte da temporada chega com três novos episódios, continuando a narrativa que se encaminha para o desfecho da trama que se desenrola em Hawkins e no Mundo Invertido.

Horário de estreia

Os episódios do Volume 2 estarão disponíveis a partir das 22h (horário de Brasília) na plataforma de streaming. Esse horário, pouco comum para lançamentos da Netflix, foi escolhido pela própria plataforma para dar um caráter de “evento” à reta final da série. 

O que esperar?

O Volume 2 inclui os capítulos seguintes da temporada final, com títulos como “Shock Jock”, “Escape from Camazotz” e “The Bridge”, totalizando quase quatro horas de duração entre os três episódios. A nova leva avança em temas centrais como a origem de Vecna (Jamie Campbell Bower), os poderes emergentes de Will (Noah Schnapp) e a tentativa de fuga de Max (Sadie Sink) e Holly (Nell Fisher) da prisão mental criada pelo vilão. 

Embora esta parte traga desdobramentos importantes e muitas emoções, a conclusão final da série está marcada para 31 de dezembro, às 22h (horário de Brasília), com um episódio especial de encerramento com mais de duas horas de duração.

Os criadores de
Os criadores de "Stranger Things", Matt e Ross Duffer, comentaram pela primeira vez os rumores de que Millie Bobby Brown teria acusado David Harbour, atores da série, de assédio moral e bullying nos bastidores das gravações. Wikimedia Commons / Gage Skidmore
"Obviamente, você compreende que não podemos comentar assuntos íntimos do set, mas direi que estamos trabalhando há 10 anos com este elenco e que, nesse ponto, são todos uma família com a qual nos importamos profundamente", disse Ross Duffer ao "The Hollywood Reporter". Gage Skidmore wikimedia commons
O produtor Shawn Levy reforçou a ideia de união, dizendo que muitas histórias divulgadas estão distorcidas. Apesar das especulações, Millie e Harbour apareceram juntos e sorridentes na estreia da quinta temporada, demonstrando sintonia.-Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
O produtor Shawn Levy reforçou a ideia de união, dizendo que muitas histórias divulgadas estão distorcidas. Apesar das especulações, Millie e Harbour apareceram juntos e sorridentes na estreia da quinta temporada, demonstrando sintonia. Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
David Harbour é conhecido por interpretar o policial Jim Hopper em
David Harbour é conhecido por interpretar o policial Jim Hopper em "Stranger Things". A denúncia inicial, aliás, foi revelada pelo jornal britânico Daily Mail no começo de novembro. Reprodução do Instagram @dkharbour
Segundo o tabloide, as denúncias foram apresentadas pela atriz antes do início das gravações da quinta e última temporada, que estreará no dia 26 de novembro.-wikimedia commons/Laviru Koruwakankanamge
Segundo o tabloide, as denúncias foram apresentadas pela atriz antes do início das gravações da quinta e última temporada, que estreará no dia 26 de novembro. wikimedia commons/Laviru Koruwakankanamge
A publicação afirma que Harbour teria sido alvo de uma investigação interna conduzida pela Netflix após as denúncias.-Divulgação / Netflix
A publicação afirma que Harbour teria sido alvo de uma investigação interna conduzida pela Netflix após as denúncias. Divulgação / Netflix
Além dessa polêmica, David Harbour já estava nos holofotes pelo fim do casamento com a cantora britânica Lily Allen, oficializado em setembro de 2025. O casal se conheceu em 2019 e se casou em 2020, em uma cerimônia discreta em Las Vegas.-Reprodução Instagram /@dkharbour
Além dessa polêmica, David Harbour já estava nos holofotes pelo fim do casamento com a cantora britânica Lily Allen, oficializado em setembro de 2025. O casal se conheceu em 2019 e se casou em 2020, em uma cerimônia discreta em Las Vegas. Reprodução Instagram /@dkharbour
Lily Allen lançou o álbum
Lily Allen lançou o álbum "West End Girl", que gerou grande repercussão por conter canções com referências ao fim do relacionamento e foi interpretado pela imprensa britânica como um retrato do desgaste do casal e dos conflitos vividos durante o casamento. Divulgação
Em uma entrevista para a Esquire UK, David não mencionou diretamente a ex-esposa, mas refletiu sobre arrependimentos, amadurecimento e os erros cometidos nos últimos anos.-Reprodução do Instagram @dkharbour
Em uma entrevista para a Esquire UK, David não mencionou diretamente a ex-esposa, mas refletiu sobre arrependimentos, amadurecimento e os erros cometidos nos últimos anos. Reprodução do Instagram @dkharbour
“Você precisa aceitar o seu caminho e entender que até a dor, os deslizes e os erros fazem parte da jornada. Há verdade, sabedoria e empatia em tudo isso. É como um castelo de cartas: se você muda uma peça, muda tudo”, declarou o ator.-Reprodução do Instagram @dkharbour
“Você precisa aceitar o seu caminho e entender que até a dor, os deslizes e os erros fazem parte da jornada. Há verdade, sabedoria e empatia em tudo isso. É como um castelo de cartas: se você muda uma peça, muda tudo”, declarou o ator. Reprodução do Instagram @dkharbour
Harbour também comentou sobre a influência dessas vivências em sua carreira artística: “Se nunca tivesse passado por nada, o que teria a oferecer? Se mudasse algo, mudaria tudo, e então eu não seria mais um artista”, afirmou.-Reprodução do Instagram @dkharbour
Harbour também comentou sobre a influência dessas vivências em sua carreira artística: “Se nunca tivesse passado por nada, o que teria a oferecer? Se mudasse algo, mudaria tudo, e então eu não seria mais um artista”, afirmou. Reprodução do Instagram @dkharbour
O ator declarou também que pretende dedicar os próximos anos a contar histórias inspiradoras, que despertem reflexão e conectem o público a novas experiências.-Reprodução do Instagram @dkharbour
O ator declarou também que pretende dedicar os próximos anos a contar histórias inspiradoras, que despertem reflexão e conectem o público a novas experiências. Reprodução do Instagram @dkharbour
David Kenneth Harbour, que nasceu em 10 de abril de 1975, em White Plains, Nova Iorque, demonstrou interesse pela atuação desde jovem e se formou em Teatro pela Universidade de Dartmouth, em New Hampshire, onde participou de diversas peças estudantis.-Reprodução do Instagram @dkharbour
David Kenneth Harbour, que nasceu em 10 de abril de 1975, em White Plains, Nova Iorque, demonstrou interesse pela atuação desde jovem e se formou em Teatro pela Universidade de Dartmouth, em New Hampshire, onde participou de diversas peças estudantis. Reprodução do Instagram @dkharbour
Iniciou sua carreira no teatro, em produções off-Broadway, e, inclusive, recebeu uma indicação ao prestigiado prêmio Tony por sua atuação na remontagem da peça
Iniciou sua carreira no teatro, em produções off-Broadway, e, inclusive, recebeu uma indicação ao prestigiado prêmio Tony por sua atuação na remontagem da peça "Quem Tem Medo de Virgínia Woolf?". Atuou em séries como "Law and Order", "Pan Am" e "The Newsroom". Reprodução do Instagram @dkharbour
Atuou em filmes como
Atuou em filmes como "O Segredo de Brokeback Mountain", "007 – Quantum of Solace", "O Protetor" e "Esquadrão Suicida (2016)". Divulgação
O grande destaque de sua carreira veio em 2016, exatamente com a série
O grande destaque de sua carreira veio em 2016, exatamente com a série "Stranger Things", na qual ele é delegado do Departamento de Polícia e pai adotivo da personagem Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown. Divulgação
Sua atuação recebeu grande elogio da crítica e garantiu a ele o Critics' Choice Television Award em 2018 na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama, além de indicações ao Emmy Awards, SAG Awards e Globo de Ouro na mesma categoria.-Divulgação
Sua atuação recebeu grande elogio da crítica e garantiu a ele o Critics' Choice Television Award em 2018 na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama, além de indicações ao Emmy Awards, SAG Awards e Globo de Ouro na mesma categoria. Divulgação
Também integrou o elenco do filme 'Viúva Negra', da Marvel, em 2021, como Alexei Shostakov, papel que reprisou no filme 'Thunderbolts' em 2025.-- Divulgação
Também integrou o elenco do filme 'Viúva Negra', da Marvel, em 2021, como Alexei Shostakov, papel que reprisou no filme 'Thunderbolts' em 2025. - Divulgação
David Harbour também emprestou sua voz a diversas produções, incluindo as animações 'What If…?', 'Comando das Criaturas' e 'Zoopocalipse - Uma Aventura Animal'.-Gordon Correll wikimedia commons
David Harbour também emprestou sua voz a diversas produções, incluindo as animações 'What If…?', 'Comando das Criaturas' e 'Zoopocalipse - Uma Aventura Animal'. Gordon Correll wikimedia commons

