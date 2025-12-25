Stranger Things volta nesta quinta (25/12); saiba o horário

Os criadores de "Stranger Things", Matt e Ross Duffer, comentaram pela primeira vez os rumores de que Millie Bobby Brown teria acusado David Harbour, atores da série, de assédio moral e bullying nos bastidores das gravações. Wikimedia Commons / Gage Skidmore
"Obviamente, você compreende que não podemos comentar assuntos íntimos do set, mas direi que estamos trabalhando há 10 anos com este elenco e que, nesse ponto, são todos uma família com a qual nos importamos profundamente", disse Ross Duffer ao "The Hollywood Reporter". Gage Skidmore wikimedia commons
O produtor Shawn Levy reforçou a ideia de união, dizendo que muitas histórias divulgadas estão distorcidas. Apesar das especulações, Millie e Harbour apareceram juntos e sorridentes na estreia da quinta temporada, demonstrando sintonia. Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
David Harbour é conhecido por interpretar o policial Jim Hopper em "Stranger Things". A denúncia inicial, aliás, foi revelada pelo jornal britânico Daily Mail no começo de novembro. Reprodução do Instagram @dkharbour
Segundo o tabloide, as denúncias foram apresentadas pela atriz antes do início das gravações da quinta e última temporada, que estreará no dia 26 de novembro. wikimedia commons/Laviru Koruwakankanamge
A publicação afirma que Harbour teria sido alvo de uma investigação interna conduzida pela Netflix após as denúncias. Divulgação / Netflix
Além dessa polêmica, David Harbour já estava nos holofotes pelo fim do casamento com a cantora britânica Lily Allen, oficializado em setembro de 2025. O casal se conheceu em 2019 e se casou em 2020, em uma cerimônia discreta em Las Vegas. Reprodução Instagram /@dkharbour
Lily Allen lançou o álbum "West End Girl", que gerou grande repercussão por conter canções com referências ao fim do relacionamento e foi interpretado pela imprensa britânica como um retrato do desgaste do casal e dos conflitos vividos durante o casamento. Divulgação
Em uma entrevista para a Esquire UK, David não mencionou diretamente a ex-esposa, mas refletiu sobre arrependimentos, amadurecimento e os erros cometidos nos últimos anos. Reprodução do Instagram @dkharbour
“Você precisa aceitar o seu caminho e entender que até a dor, os deslizes e os erros fazem parte da jornada. Há verdade, sabedoria e empatia em tudo isso. É como um castelo de cartas: se você muda uma peça, muda tudo”, declarou o ator. Reprodução do Instagram @dkharbour
Harbour também comentou sobre a influência dessas vivências em sua carreira artística: “Se nunca tivesse passado por nada, o que teria a oferecer? Se mudasse algo, mudaria tudo, e então eu não seria mais um artista”, afirmou. Reprodução do Instagram @dkharbour
O ator declarou também que pretende dedicar os próximos anos a contar histórias inspiradoras, que despertem reflexão e conectem o público a novas experiências. Reprodução do Instagram @dkharbour
David Kenneth Harbour, que nasceu em 10 de abril de 1975, em White Plains, Nova Iorque, demonstrou interesse pela atuação desde jovem e se formou em Teatro pela Universidade de Dartmouth, em New Hampshire, onde participou de diversas peças estudantis. Reprodução do Instagram @dkharbour
Iniciou sua carreira no teatro, em produções off-Broadway, e, inclusive, recebeu uma indicação ao prestigiado prêmio Tony por sua atuação na remontagem da peça "Quem Tem Medo de Virgínia Woolf?". Atuou em séries como "Law and Order", "Pan Am" e "The Newsroom". Reprodução do Instagram @dkharbour
Atuou em filmes como "O Segredo de Brokeback Mountain", "007 – Quantum of Solace", "O Protetor" e "Esquadrão Suicida (2016)". Divulgação
O grande destaque de sua carreira veio em 2016, exatamente com a série "Stranger Things", na qual ele é delegado do Departamento de Polícia e pai adotivo da personagem Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown. Divulgação
Sua atuação recebeu grande elogio da crítica e garantiu a ele o Critics' Choice Television Award em 2018 na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama, além de indicações ao Emmy Awards, SAG Awards e Globo de Ouro na mesma categoria. Divulgação
Também integrou o elenco do filme 'Viúva Negra', da Marvel, em 2021, como Alexei Shostakov, papel que reprisou no filme 'Thunderbolts' em 2025. - Divulgação
David Harbour também emprestou sua voz a diversas produções, incluindo as animações 'What If…?', 'Comando das Criaturas' e 'Zoopocalipse - Uma Aventura Animal'. Gordon Correll wikimedia commons