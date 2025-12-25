Stranger Things volta nesta quinta (25/12); saiba o horário

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A série “Stranger Things” está de volta nesta quinta-feira (25/12) com o Volume 2 da quinta e última temporada na Netflix. Será um presente de Natal para os fãs antes do capítulo final ser lançado, no Réveillon.

Depois de quase um mês desde a estreia do Volume 1, em 26 de novembro, a segunda parte da temporada chega com três novos episódios, continuando a narrativa que se encaminha para o desfecho da trama que se desenrola em Hawkins e no Mundo Invertido.

Horário de estreia

Os episódios do Volume 2 estarão disponíveis a partir das 22h (horário de Brasília) na plataforma de streaming. Esse horário, pouco comum para lançamentos da Netflix, foi escolhido pela própria plataforma para dar um caráter de “evento” à reta final da série.

O que esperar?

O Volume 2 inclui os capítulos seguintes da temporada final, com títulos como “Shock Jock”, “Escape from Camazotz” e “The Bridge”, totalizando quase quatro horas de duração entre os três episódios. A nova leva avança em temas centrais como a origem de Vecna (Jamie Campbell Bower), os poderes emergentes de Will (Noah Schnapp) e a tentativa de fuga de Max (Sadie Sink) e Holly (Nell Fisher) da prisão mental criada pelo vilão.

Embora esta parte traga desdobramentos importantes e muitas emoções, a conclusão final da série está marcada para 31 de dezembro, às 22h (horário de Brasília), com um episódio especial de encerramento com mais de duas horas de duração.

