‘Stranger things’ lança Volume 2 da última temporada no Natal

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Volume 2 da quinta e última temporada de “Stranger things” estreia nesta quinta-feira (25/12). Os novos episódios dão continuidade direta aos acontecimentos do Volume 1, lançado em 26 de novembro, e prometem aprofundar mistérios centrais da trama, como o passado de Vecna, os poderes recém-despertos de Will e a tentativa de fuga de Max e Holly da prisão mental do vilão.

A segunda parte chega quase um mês após os quatro primeiros capítulos e funciona como preparação para o desfecho definitivo da série, que será exibido em um episódio final separado no réveillon, em 31 de dezembro.

Segundo a Netflix, o Volume 2 estreia às 22h (horário de Brasília), horário pouco comum para a plataforma, escolhido justamente para reforçar o caráter de “evento” da reta final.

O Volume 2 será composto por três episódios, com duração total de quase quatro horas. Os títulos e tempos já foram divulgados:

Episódio 5 — Shock Jock (1h17)

Episódio 6 — Escape from Camazotz (58 minutos)

Episódio 7 — The bridge (1h37)

De acordo com os irmãos Duffer, criadores da série, esses capítulos trarão respostas que estavam planejadas desde a primeira temporada, a partir de um documento interno que detalhava as regras e o funcionamento do Mundo Invertido. A promessa é esclarecer enigmas que acompanham os fãs há quase uma década.

Vecna, Will e o Mundo Invertido

Dentre os principais focos do novo arco estão as memórias de Vecna. A narrativa deve explorar o passado de Henry Creel, explicando suas motivações, a origem de seus medos — especialmente em relação à caverna onde Max está escondida — e como esses elementos se conectam à criação do vilão.

Outro núcleo importante envolve Will Byers. Após anos sem manifestações claras de seus poderes, o personagem volta a apresentar habilidades psíquicas que podem ser decisivas no confronto final com Vecna e as criaturas do Mundo Invertido. A ligação entre os dois personagens, sugerida desde as primeiras temporadas, deve ganhar contornos mais claros.

O episódio “Escape from camazotz” deve se concentrar na tentativa de fuga de Max e Holly, que permanecem presas em uma dimensão mental controlada por Vecna. A ambientação indica desafios psicológicos intensos e possíveis revelações sobre a forma como o vilão manipula consciências, além de pistas importantes para o desfecho da história.

Ambientada no outono de 1987, a temporada final apresenta um salto temporal de 18 meses em relação ao fim da quarta temporada. Hawkins agora vive sob quarentena militar, com presença constante do Exército, bloqueios e restrições de circulação. Eleven precisa se esconder novamente, enquanto o grupo principal lida com as consequências da ruptura provocada por Vecna.

Embora o vilão siga desaparecido fisicamente, ele continua ativo. A narrativa parte do princípio de que os personagens perderam a batalha anterior e agora enfrentam os efeitos diretos desse fracasso.

O que aconteceu no volume 1?

No Volume 1, Eleven e Hopper invadiram um laboratório do Exército no Mundo Invertido na tentativa de eliminar Vecna, acreditando que seu corpo estava sob controle da Dra. Kay. O plano falhou ao revelar que quem estava sendo mantida pela cientista era Kali, irmã de Eleven, desaparecida desde a segunda temporada.

Em outra frente, Dustin, Steve, Nancy e Jonathan tentaram atravessar um enorme muro que bloqueia o acesso a Holly, capturada por Vecna, mas não conseguiram avançar. No mundo real, Joyce, Mike, Lucas, Will e outros aliados tentaram resgatar crianças sequestradas pelo Exército, sendo surpreendidos por um ataque de demogorgons liderados pelo vilão.

No clímax do Volume 1, Vecna reapareceu, revelou sua relação especial com Will e ordenou a morte de Mike, Lucas e Robin. O massacre só foi interrompido quando Will despertou seus poderes psíquicos e assumiu o controle da Mente Coletiva.

O que esperar da reta final?

Segundo os irmãos Duffer, o Volume 2 vai esclarecer a lógica do Mundo Invertido, explicar a origem do misterioso muro que alterou a geografia da série e aprofundar o papel de Kali e da Dra. Kay na trajetória de Eleven. Max e Holly terão impacto direto no confronto final, enquanto o episódio 7 deve funcionar como um grande gancho para o desfecho.

O episódio final, que estreia no dia 31 de dezembro, terá mais de duas horas de duração e será o mais longo de toda a história de “Stranger things”, encerrando uma das séries mais populares da Netflix desde sua estreia, em 2016.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia