‘Stranger things’ lança Volume 2 da última temporada no Natal

Novos episódios avançam na origem de Vecna, na evolução de Will e na tentativa de fuga de Max da mente do vilão

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
23/12/2025 10:29 - atualizado em 23/12/2025 10:30

Segunda parte da última temporada de 'Stranger things' chega à Netflix no Natal
Segunda parte da última temporada de 'Stranger things' chega à Netflix no Natal

O Volume 2 da quinta e última temporada de “Stranger things” estreia nesta quinta-feira (25/12). Os novos episódios dão continuidade direta aos acontecimentos do Volume 1, lançado em 26 de novembro, e prometem aprofundar mistérios centrais da trama, como o passado de Vecna, os poderes recém-despertos de Will e a tentativa de fuga de Max e Holly da prisão mental do vilão.

A segunda parte chega quase um mês após os quatro primeiros capítulos e funciona como preparação para o desfecho definitivo da série, que será exibido em um episódio final separado no réveillon, em 31 de dezembro.

Segundo a Netflix, o Volume 2 estreia às 22h (horário de Brasília), horário pouco comum para a plataforma, escolhido justamente para reforçar o caráter de “evento” da reta final.

O Volume 2 será composto por três episódios, com duração total de quase quatro horas. Os títulos e tempos já foram divulgados:

  • Episódio 5 — Shock Jock (1h17)
  • Episódio 6 — Escape from Camazotz (58 minutos)
  • Episódio 7 — The bridge (1h37)

De acordo com os irmãos Duffer, criadores da série, esses capítulos trarão respostas que estavam planejadas desde a primeira temporada, a partir de um documento interno que detalhava as regras e o funcionamento do Mundo Invertido. A promessa é esclarecer enigmas que acompanham os fãs há quase uma década.

Vecna, Will e o Mundo Invertido

Dentre os principais focos do novo arco estão as memórias de Vecna. A narrativa deve explorar o passado de Henry Creel, explicando suas motivações, a origem de seus medos — especialmente em relação à caverna onde Max está escondida — e como esses elementos se conectam à criação do vilão.

Outro núcleo importante envolve Will Byers. Após anos sem manifestações claras de seus poderes, o personagem volta a apresentar habilidades psíquicas que podem ser decisivas no confronto final com Vecna e as criaturas do Mundo Invertido. A ligação entre os dois personagens, sugerida desde as primeiras temporadas, deve ganhar contornos mais claros.

O episódio “Escape from camazotz” deve se concentrar na tentativa de fuga de Max e Holly, que permanecem presas em uma dimensão mental controlada por Vecna. A ambientação indica desafios psicológicos intensos e possíveis revelações sobre a forma como o vilão manipula consciências, além de pistas importantes para o desfecho da história.

Ambientada no outono de 1987, a temporada final apresenta um salto temporal de 18 meses em relação ao fim da quarta temporada. Hawkins agora vive sob quarentena militar, com presença constante do Exército, bloqueios e restrições de circulação. Eleven precisa se esconder novamente, enquanto o grupo principal lida com as consequências da ruptura provocada por Vecna.

Embora o vilão siga desaparecido fisicamente, ele continua ativo. A narrativa parte do princípio de que os personagens perderam a batalha anterior e agora enfrentam os efeitos diretos desse fracasso.

O que aconteceu no volume 1?

No Volume 1, Eleven e Hopper invadiram um laboratório do Exército no Mundo Invertido na tentativa de eliminar Vecna, acreditando que seu corpo estava sob controle da Dra. Kay. O plano falhou ao revelar que quem estava sendo mantida pela cientista era Kali, irmã de Eleven, desaparecida desde a segunda temporada.

Em outra frente, Dustin, Steve, Nancy e Jonathan tentaram atravessar um enorme muro que bloqueia o acesso a Holly, capturada por Vecna, mas não conseguiram avançar. No mundo real, Joyce, Mike, Lucas, Will e outros aliados tentaram resgatar crianças sequestradas pelo Exército, sendo surpreendidos por um ataque de demogorgons liderados pelo vilão.

No clímax do Volume 1, Vecna reapareceu, revelou sua relação especial com Will e ordenou a morte de Mike, Lucas e Robin. O massacre só foi interrompido quando Will despertou seus poderes psíquicos e assumiu o controle da Mente Coletiva.

O que esperar da reta final?

Segundo os irmãos Duffer, o Volume 2 vai esclarecer a lógica do Mundo Invertido, explicar a origem do misterioso muro que alterou a geografia da série e aprofundar o papel de Kali e da Dra. Kay na trajetória de Eleven. Max e Holly terão impacto direto no confronto final, enquanto o episódio 7 deve funcionar como um grande gancho para o desfecho.

O episódio final, que estreia no dia 31 de dezembro, terá mais de duas horas de duração e será o mais longo de toda a história de “Stranger things”, encerrando uma das séries mais populares da Netflix desde sua estreia, em 2016.

Os criadores de
Os criadores de "Stranger Things", Matt e Ross Duffer, comentaram pela primeira vez os rumores de que Millie Bobby Brown teria acusado David Harbour, atores da série, de assédio moral e bullying nos bastidores das gravações. Wikimedia Commons / Gage Skidmore
"Obviamente, você compreende que não podemos comentar assuntos íntimos do set, mas direi que estamos trabalhando há 10 anos com este elenco e que, nesse ponto, são todos uma família com a qual nos importamos profundamente", disse Ross Duffer ao "The Hollywood Reporter". Gage Skidmore wikimedia commons
O produtor Shawn Levy reforçou a ideia de união, dizendo que muitas histórias divulgadas estão distorcidas. Apesar das especulações, Millie e Harbour apareceram juntos e sorridentes na estreia da quinta temporada, demonstrando sintonia.-Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
O produtor Shawn Levy reforçou a ideia de união, dizendo que muitas histórias divulgadas estão distorcidas. Apesar das especulações, Millie e Harbour apareceram juntos e sorridentes na estreia da quinta temporada, demonstrando sintonia. Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
David Harbour é conhecido por interpretar o policial Jim Hopper em
David Harbour é conhecido por interpretar o policial Jim Hopper em "Stranger Things". A denúncia inicial, aliás, foi revelada pelo jornal britânico Daily Mail no começo de novembro. Reprodução do Instagram @dkharbour
Segundo o tabloide, as denúncias foram apresentadas pela atriz antes do início das gravações da quinta e última temporada, que estreará no dia 26 de novembro.-wikimedia commons/Laviru Koruwakankanamge
Segundo o tabloide, as denúncias foram apresentadas pela atriz antes do início das gravações da quinta e última temporada, que estreará no dia 26 de novembro. wikimedia commons/Laviru Koruwakankanamge
A publicação afirma que Harbour teria sido alvo de uma investigação interna conduzida pela Netflix após as denúncias.-Divulgação / Netflix
A publicação afirma que Harbour teria sido alvo de uma investigação interna conduzida pela Netflix após as denúncias. Divulgação / Netflix
Além dessa polêmica, David Harbour já estava nos holofotes pelo fim do casamento com a cantora britânica Lily Allen, oficializado em setembro de 2025. O casal se conheceu em 2019 e se casou em 2020, em uma cerimônia discreta em Las Vegas.-Reprodução Instagram /@dkharbour
Além dessa polêmica, David Harbour já estava nos holofotes pelo fim do casamento com a cantora britânica Lily Allen, oficializado em setembro de 2025. O casal se conheceu em 2019 e se casou em 2020, em uma cerimônia discreta em Las Vegas. Reprodução Instagram /@dkharbour
Lily Allen lançou o álbum
Lily Allen lançou o álbum "West End Girl", que gerou grande repercussão por conter canções com referências ao fim do relacionamento e foi interpretado pela imprensa britânica como um retrato do desgaste do casal e dos conflitos vividos durante o casamento. Divulgação
Em uma entrevista para a Esquire UK, David não mencionou diretamente a ex-esposa, mas refletiu sobre arrependimentos, amadurecimento e os erros cometidos nos últimos anos.-Reprodução do Instagram @dkharbour
Em uma entrevista para a Esquire UK, David não mencionou diretamente a ex-esposa, mas refletiu sobre arrependimentos, amadurecimento e os erros cometidos nos últimos anos. Reprodução do Instagram @dkharbour
“Você precisa aceitar o seu caminho e entender que até a dor, os deslizes e os erros fazem parte da jornada. Há verdade, sabedoria e empatia em tudo isso. É como um castelo de cartas: se você muda uma peça, muda tudo”, declarou o ator.-Reprodução do Instagram @dkharbour
“Você precisa aceitar o seu caminho e entender que até a dor, os deslizes e os erros fazem parte da jornada. Há verdade, sabedoria e empatia em tudo isso. É como um castelo de cartas: se você muda uma peça, muda tudo”, declarou o ator. Reprodução do Instagram @dkharbour
Harbour também comentou sobre a influência dessas vivências em sua carreira artística: “Se nunca tivesse passado por nada, o que teria a oferecer? Se mudasse algo, mudaria tudo, e então eu não seria mais um artista”, afirmou.-Reprodução do Instagram @dkharbour
Harbour também comentou sobre a influência dessas vivências em sua carreira artística: “Se nunca tivesse passado por nada, o que teria a oferecer? Se mudasse algo, mudaria tudo, e então eu não seria mais um artista”, afirmou. Reprodução do Instagram @dkharbour
O ator declarou também que pretende dedicar os próximos anos a contar histórias inspiradoras, que despertem reflexão e conectem o público a novas experiências.-Reprodução do Instagram @dkharbour
O ator declarou também que pretende dedicar os próximos anos a contar histórias inspiradoras, que despertem reflexão e conectem o público a novas experiências. Reprodução do Instagram @dkharbour
David Kenneth Harbour, que nasceu em 10 de abril de 1975, em White Plains, Nova Iorque, demonstrou interesse pela atuação desde jovem e se formou em Teatro pela Universidade de Dartmouth, em New Hampshire, onde participou de diversas peças estudantis.-Reprodução do Instagram @dkharbour
David Kenneth Harbour, que nasceu em 10 de abril de 1975, em White Plains, Nova Iorque, demonstrou interesse pela atuação desde jovem e se formou em Teatro pela Universidade de Dartmouth, em New Hampshire, onde participou de diversas peças estudantis. Reprodução do Instagram @dkharbour
Iniciou sua carreira no teatro, em produções off-Broadway, e, inclusive, recebeu uma indicação ao prestigiado prêmio Tony por sua atuação na remontagem da peça
Iniciou sua carreira no teatro, em produções off-Broadway, e, inclusive, recebeu uma indicação ao prestigiado prêmio Tony por sua atuação na remontagem da peça "Quem Tem Medo de Virgínia Woolf?". Atuou em séries como "Law and Order", "Pan Am" e "The Newsroom". Reprodução do Instagram @dkharbour
Atuou em filmes como
Atuou em filmes como "O Segredo de Brokeback Mountain", "007 – Quantum of Solace", "O Protetor" e "Esquadrão Suicida (2016)". Divulgação
O grande destaque de sua carreira veio em 2016, exatamente com a série
O grande destaque de sua carreira veio em 2016, exatamente com a série "Stranger Things", na qual ele é delegado do Departamento de Polícia e pai adotivo da personagem Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown. Divulgação
Sua atuação recebeu grande elogio da crítica e garantiu a ele o Critics' Choice Television Award em 2018 na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama, além de indicações ao Emmy Awards, SAG Awards e Globo de Ouro na mesma categoria.-Divulgação
Sua atuação recebeu grande elogio da crítica e garantiu a ele o Critics' Choice Television Award em 2018 na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama, além de indicações ao Emmy Awards, SAG Awards e Globo de Ouro na mesma categoria. Divulgação
Também integrou o elenco do filme 'Viúva Negra', da Marvel, em 2021, como Alexei Shostakov, papel que reprisou no filme 'Thunderbolts' em 2025.-- Divulgação
Também integrou o elenco do filme 'Viúva Negra', da Marvel, em 2021, como Alexei Shostakov, papel que reprisou no filme 'Thunderbolts' em 2025. - Divulgação
David Harbour também emprestou sua voz a diversas produções, incluindo as animações 'What If…?', 'Comando das Criaturas' e 'Zoopocalipse - Uma Aventura Animal'.-Gordon Correll wikimedia commons
David Harbour também emprestou sua voz a diversas produções, incluindo as animações 'What If…?', 'Comando das Criaturas' e 'Zoopocalipse - Uma Aventura Animal'. Gordon Correll wikimedia commons

