Linda Hamilton pensava em se aposentar antes de atuar em “Stranger Things”

Em entrevista à Variety, a atriz contou que enfrentava problemas no quadril e uma rotina intensa de viagens, o que a deixou fisicamente esgotada e a levou a considerar o fim da carreira. Apesar disso, seu agente aceitou o convite da série antes mesmo de consultá-la, e ela acabou sendo contratada por um ano. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore