Brasil tem nove chances no Oscar 2026
Lista de indicados sai na quinta (22/1) com "O agente secreto" no páreo. Os brasileiros Petra Costa, Adolpho Veloso, Juma Xipaia e André Saito podem surpreender
A corrida para o Oscar começou há meses, mas a coisa vai valer mesmo a partir desta quinta-feira (22/10), às 10h30 (horário de Brasília), quando serão anunciadas as indicações para a 98ª edição do prêmio. As projeções mais otimistas dão o Brasil em nove categorias, com “O agente secreto” concentrando o maior número delas.
Se seguir o caminho trilhado por “Ainda estou aqui” no ano passado, o thriller poderá ser nomeado a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator para Wagner Moura. Ele também está na shortlist de Melhor Seleção de Elenco, categoria que estreia este ano. E não será surpresa se Kleber Mendonça Filho receber nomeação por Melhor Roteiro Original.
Desta maneira, cinco indicações já seriam do filme pernambucano. As outras iriam para outros nomes também pré-selecionados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Petra Costa tenta pela segunda vez a nomeação a Melhor Documentário, agora por “Apocalipse nos trópicos”, visto como continuação de “Democracia em vertigem” (2019), estreia da diretora mineira na cerimônia.
Na mesma categoria, outra possibilidade brasileira é “Yanuni”, coprodução entre Áustria, Brasil, Estados Unidos, Canadá e Alemanha. O longa, dirigido pelo austríaco Richard Ladkani, acompanha a luta da paraense Juma Xipaia, liderança indígena do povo xipaia, na Amazônia. A própria Juma é uma das produtoras do documentário ao lado de Leonardo DiCaprio.
O paulista Adolpho Veloso também pode conquistar uma das cinco vagas em Melhor Fotografia pelo filme norte-americano “Sonhos de trem”, de Clint Bentley. Já “Amarela”, do paulista André Hayato Saito, está pré-indicado como Melhor Curta de Ficção.
As nomeações serão anunciadas pelos atores Danielle Brooks e Lewis Pullman em transmissão global no site da Academia e suas redes sociais a partir das 10h30, com as primeiras categorias. Após um intervalo, as demais serão divulgadas a partir das 10h40. Serão, ao todo, 24 categorias.
Definidos os cinco candidatos em cada modalidade, as campanhas dos filmes vão se intensificar. Neste ano, a cerimônia em Los Angeles ocorrerá em 15 de março. O período de votação dos 11 mil integrantes da Academia vai de 26 fevereiro até 5 de março.
INDICAÇÕES AO OSCAR
• O anúncio será nesta quinta-feira (22/1), a partir das 10h30, nos sites Oscar.com e Oscars.org, além das redes sociais (TikTok, Instagram, YouTube, Facebook) da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.