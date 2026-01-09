Adolpho Veloso é o ‘quase mineiro’ premiado no Critics Choice

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

O que faz um diretor de fotografia em um filme? A função ganhou destaque entre o grande público nas últimas semanas, após o brasileiro Adolpho Veloso despontar como um dos nomes mais comentados da atual temporada de premiações de Hollywood pelo trabalho no longa norte-americano “Sonhos de trem”, de Clint Bentley, disponível na Netflix. No último domingo (4/1), Adolpho conquistou o Critics Choice Awards. Ele também figura na lista de pré-indicados ao Oscar.



Em entrevista ao Estado de Minas, do hotel onde está hospedado em Los Angeles, Adolpho explica seu trabalho: “Resumindo de uma maneira bem simples, o trabalho do diretor de fotografia é cuidar de tudo o que envolve a imagem do filme. Todas as decisões de câmera, enquadramento, lentes e luz são responsabilidades de quem assina a direção de fotografia. De forma mais poética, é traduzir o roteiro em imagens”.



A mãe de Adolpho é natural de Araguari, no Triângulo Mineiro. Ele nasceu em São Paulo, mas mantém forte ligação com Minas Gerais. Grande parte de sua família ainda vive na cidade mineira onde ele passou muitas férias durante a infância, brincando e circulando por municípios da região. “Sou quase mineiro”, brinca.



O interesse pelo cinema surgiu cedo. Ainda criança, ele já sabia que queria trabalhar com filmes. “Coitada da minha mãe. Deve ter ficado assustadíssima”, lembra, aos risos. As primeiras lembranças vêm de quando tinha aproximadamente 10 anos e se encantava ao assistir aos primeiros filmes.



“Outros mundos”

“O cinema tem essa capacidade de transportar para outros mundos de uma maneira que poucas artes têm. Isso foi muito forte para mim na infância. Aquilo parecia incrível, e desde muito pequeno eu queria trabalhar com isso”, conta.



Formado em cinema pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), Adolpho atuou em diversos projetos no Brasil antes de chegar ao coração da indústria cinematográfica americana.



No início da carreira, aceitava todas as oportunidades que surgiam. Ele conta que só passou a compreender, de fato, o papel do diretor de fotografia após as primeiras vivências em sets de filmagem. “Quando comecei a participar das filmagens, pensei: ‘Calma, é isso aqui que eu gosto’”, comenta.



Alguns dos filmes de seu currículo rodados no Brasil são “Rodantes”, de Leandro Lara, e “Tungstênio” e “Yoga: Arquitetura da Paz”, ambos dirigidos por Heitor Dhalia. A entrada no cinema norte-americano ocorreu em 2021, com o longa “Jockey”, de Clint Bentley, .



Ainda no Brasil, Adolpho Veloso também assinou a direção de fotografia de “AMEIANOITE”, clipe das cantoras Pabllo Vittar e Gloria Groove. A superprodução é cheia de cenários inspirados no clima do Halloween e referências ao universo das bruxas. “[O clipe] É um lugar muito bom de experimentação. A narrativa é menor do que a de um filme e, quando você gosta da música, é muito especial transformar aquele som em imagens”, afirma.

Confira o trailer de "Sonhos de trem":



Em 2019, o diretor de fotografia se mudou para Lisboa, em Portugal, onde mantém residência fixa. Nos últimos três anos, tem trabalhado praticamente apenas nos Estados Unidos, mas é para a capital portuguesa que retorna quando não está em set, para tentar reviver as plantas da decoração de casa, conforme conta. Atualmente, divide a agenda entre Los Angeles e Nova York, acompanhando a campanha de “Sonhos de trem”.

Reconhecimento

Apesar do reconhecimento recente, Adolpho diz ainda não estar acostumado com a visibilidade nem com a atenção da imprensa – ele já deu entrevistas para as revistas norte-americanas “IndieWire” e “Hollywood Reporter”, por exemplo. Nas primeiras entrevistas, admite que ficou acuado. “É raro uma pessoa que trabalha atrás da câmera fazer parte dessa conversa. Normalmente, a atenção está voltada para os atores e para quem dirigiu o filme”, observa.



Um dos principais recursos da fotografia de “Sonhos de trem” é o uso exclusivo de luz natural. A decisão, segundo o diretor, foi pensada para aproximar o espectador dos personagens. Para ele, filmes de época costumam criar uma distância com o público, e a opção por uma imagem mais naturalista ajuda a quebrar essa barreira. A ideia foi construir uma fotografia próxima da luz que as pessoas estão acostumadas a ver no cotidiano, evitando a sensação de artificialidade.



No Critics Choice Awards, a vitória veio de forma inesperada. Diante de tantos filmes elogiados no ano, Adolpho conta que a equipe não acreditava em chances reais. Fizeram a brincadeira de pegar uma garrafa de tequila e prometerem um shot a cada categoria perdida. No fim, a bebedeira acabou servindo para brindar a vitória



Antes do início da premiação, ele também teve a chance de conversar com Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura, diretor e protagonista de “O agente secreto”. Fã declarado, não resistiu e pediu uma selfie ao ator, que já havia assistido a “Sonhos de trem” e elogiou o trabalho de Adolpho. Na conversa com Kleber, pediu para ser convidado para o próximo projeto do diretor.



Citado em órgãos de mídia como “o outro brasileiro” na campanha do Oscar, Adolpho diz não se incomodar com o rótulo, muito pelo contrário. Como muitos já fizeram, compara o atual destaque do Brasil no cinema internacional à sensação de uma Copa do Mundo e conta que chegou a “berrar” com o prêmio de “Ainda estou aqui” na edição passada da premiação.

Sobre os próximos passos, o diretor de fotografia conta que escolhe projetos não pelo país onde serão realizados, mas pela identificação com a história. Ele já tem acertado o trabalho em “Remain”, novo longa de M. Night Shyamalan e espera voltar a fazer um projeto no Brasil em breve.