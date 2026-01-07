The Actor Awards, ex-SAG Awards, divulga indicados sem Wagner Moura
Na categoria de Ator em Papel Principal, foram indicados Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, Michael B. Jordan e Ethan Hawke
O The Actor Awards 2026, antigo SAG Awards, anunciou nesta quarta-feira (7/1), com apresentação de Janelle James e Connor Storrie, os indicados para a premiação, sem Wagner Moura na categoria Ator em Papel Principal. Foram indicados Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("Uma batalha após a outra"), Jesse Plemons ("Bugonia"), Michael B. Jordan ("Pecadores") e Ethan Hawke ("Blue Moon").
No ano passado, Fernanda Torres, que concorreu ao Globo de Ouro e ao Oscar, também não chegou a ser indicada ao prêmio, que tende a privilegiar profissionais norte-americanos.
O The Actor Awards é organizado pelo Sindicato de Atores dos Estados Unidos (SAG-AFTRA). A premiação é considerada um "termômetro" para Oscar, porque ambos compartilham um número expressivo de votantes.
O grupo de votantes nas categorias de atuação do Oscar é composto por mais de mil profissionais da área, que incluem, majoritariamente, membros do Sindicato.
A premiação do Sindicato de Atores está marcada para o próximo dia 1º de março. Neste domingo (11/1), Wagner Moura, que venceu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes, também concorre ao Globo de Ouro, em disputa com Joel Edgerton (“Sonhos de trem”), Oscar Isaac (“Frankenstein”), Dwayne Johnson (“Coração de lutador”), Michael B. Jordan ("Pecadores") e Jeremy Allen White (“Springsteen: salve-me do desconhecido"). O evento, que tem início às 21h30, será transmitido pela TV Globo, após o “Fantástico”, pelo TNT e pela HBO Max.
