The Actor Awards, ex-SAG Awards, divulga indicados sem Wagner Moura

O The Actor Awards 2026, antigo SAG Awards, anunciou nesta quarta-feira (7/1), com apresentação de Janelle James e Connor Storrie, os indicados para a premiação, sem Wagner Moura na categoria Ator em Papel Principal. Foram indicados Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("Uma batalha após a outra"), Jesse Plemons ("Bugonia"), Michael B. Jordan ("Pecadores") e Ethan Hawke ("Blue Moon").

No ano passado, Fernanda Torres, que concorreu ao Globo de Ouro e ao Oscar, também não chegou a ser indicada ao prêmio, que tende a privilegiar profissionais norte-americanos.

O The Actor Awards é organizado pelo Sindicato de Atores dos Estados Unidos (SAG-AFTRA). A premiação é considerada um "termômetro" para Oscar, porque ambos compartilham um número expressivo de votantes.

O grupo de votantes nas categorias de atuação do Oscar é composto por mais de mil profissionais da área, que incluem, majoritariamente, membros do Sindicato.

Wagner Moura como Zico no longa-metragem "Carandiru" (2003), superprodução de Hector Babenco adaptada do livro homônimo de Drauzio Varella Marlene Bergamo/Divulgação Em "Tropa de elite" (2007), de José Padilha, Wagner Moura vive o Capitão Nascimento, um policial do Bope. O sucesso do filme fez com que expressões como "pede pra sair", ditas pelo Capitão, fossem incorporadas ao vocabulário do dia a dia David Prichard/Divulgação Na comédia musical, "Ó paí,ó" (2007), de Monique Gardenberg, Wagner Moura voltou a contracenar com Lázaro Ramos, retomando a parceria de sucesso do teatro, quando os dois atores baianos interpretaram o mesmo personagem na montagem "A máquina" Europa Filmes/Divulgação Na série "Narcos" (2015-2017), da Netflix, Wagner Moura vive o megatraficante colombiano "Pablo Escobar". Papel o tornou mundialmente conhecido Juan Pablo Gutierrez/Netflix No drama biográfico "Sérgio" (2020), de Greg Barker, o ator interoreta o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, morto num atentado no Iraque, em 2003 Netflix/Divulgação Wagner Moura estreou na direção de longas com "Marighella", biografia do guerrilheiro Carlos Marighella, interpretado por Seu Jorge. O filme está disponível no Prime Video O2 Filmes/Divulgação No longa hollywoodiano "Guerra civil" (2024), de Alex Garland, o ator é Joel, jornalista que atravessa o país ao lado da fotógrafa Lee (Kirsten Dunst), para cobrir a conflagração que tomou conta do país Diamond Films/Divulgação Wagner Moura interpreta o professor Marcelo no novo filme de Kleber Mendonça Filho, "O agente secreto" (2025). Ele venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes Reprodução redes sociais Kleber Mendonça Filho Voltar Próximo

A premiação do Sindicato de Atores está marcada para o próximo dia 1º de março. Neste domingo (11/1), Wagner Moura, que venceu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes, também concorre ao Globo de Ouro, em disputa com Joel Edgerton (“Sonhos de trem”), Oscar Isaac (“Frankenstein”), Dwayne Johnson (“Coração de lutador”), Michael B. Jordan ("Pecadores") e Jeremy Allen White (“Springsteen: salve-me do desconhecido"). O evento, que tem início às 21h30, será transmitido pela TV Globo, após o “Fantástico”, pelo TNT e pela HBO Max.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Matéria em atualização