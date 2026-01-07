Wagner Moura revela o que estava fazendo quando foi premiado em Cannes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Wagner Moura fez história em 2023 ao se tornar o primeiro brasileiro a vencer o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes, mas uma revelação recente tornou o feito ainda mais inusitado. Em entrevista ao programa "Late Night with Seth Meyers", nos Estados Unidos, o ator contou por que não estava presente na França para receber o troféu: ele trocou a cerimônia por uma gravação bizarra que envolvia catar fezes de cachorro.



O motivo, segundo ele, foi pura vergonha. Moura estava filmando em Londres na época do festival e, mesmo estando de folga no dia da premiação, foi chamado de última hora para gravar cenas extras. Ele confessou que não se sentiu à vontade para justificar a ausência. "Eu não podia dizer: 'Preciso ir para Cannes porque acho que posso ganhar um prêmio'. Fiquei com vergonha, então topei", explicou.

A situação ficou ainda mais cômica quando o ator detalhou a cena que precisou fazer no exato momento em que seu nome era anunciado como vencedor em Cannes. "Colocaram uma sacola de plástico na minha mão e me filmaram pegando m*rda de cachorro do chão", lembrou, arrancando gargalhadas do apresentador e da plateia.

Filme e contexto político

Durante a conversa, Wagner Moura também falou sobre o filme que lhe rendeu o prêmio, "O Agente Secreto", e o cenário que inspirou a obra. Ele explicou que a produção nasceu do que aconteceu no Brasil entre 2018 e 2022. Ao descrever o período, ele usou o termo "fascista" para se referir ao ex-presidente, uma definição com a qual Seth Meyers concordou.

Moura destacou como o campo artístico foi atacado durante esse governo. "O manual fascista é atacar primeiro as universidades, os jornalistas e os artistas. E eles conseguiram transformar os artistas em inimigos do público", refletiu.

Para ele, a recepção positiva de filmes como "O Agente Secreto" e "Ainda Estou Aqui", que venceu o Oscar, representa uma reconexão do público com seus artistas. "Ver os brasileiros torcendo pelos artistas e acreditando que nós os representamos, tem sido lindo e estou muito feliz", finalizou.

