Grace Passô estreia como diretora no Festival de Berlim com ‘Nosso segredo’
Com carreira consagrada no teatro, atriz mineira diz estar empolgada para levar Belo Horizonte para um dos maiores festivais do mundo
A atriz, dramaturga e uma das principais referências do teatro brasileiro contemporâneo, a mineira Grace Passô estreia agora na direção de longas-metragens com “Nosso segredo”. O filme da mineira foi selecionado para a 76ª edição do Festival de Berlim, que acontece entre 12 e 22 de fevereiro, na mostra competitiva Perspectives, dedicada a revelar novos talentos.
“Tô feliz de estar num grande festival como a Berlinale. Este é um filme muito especial pra mim, e quem conhece o que venho criando há anos sabe. É também um momento especial para a produção cinematográfica de Belo Horizonte, que marca uma presença histórica este ano no festival. E nós, brasileiras, estamos empolgadas com as repercussões de grandes cineastas brasileiros lá fora”, afirma Grace Passô.
A diretora ressalta que a história de “Nosso segredo” a acompanha há muitos anos e dialoga diretamente com sua trajetória artística. “A história que o filme conta me ajuda a refletir sobre o que está por trás do que não é dito nas convivências afetivas, na dimensão do luto e das ausências”, explica. O roteiro é uma reescrita de “Amores surdos”, a primeira peça de teatro escrita por Grace.
O filme acompanha uma família negra que tenta reconstruir a rotina após uma grande perda. Enquanto cada integrante lida com o luto a sua maneira, o filho caçula guarda um segredo capaz de fazê-los enfrentar as próprias dores e, juntos, descobrir um novo caminho. A produção foi filmada em Belo Horizonte, cidade que também ganha destaque como espaço simbólico e afetivo da narrativa.
Além das relações familiares, a casa surge como um personagem central do filme. “Sempre imaginei a câmera se perdendo pelos cômodos da casa, como se aquela família procurasse respostas para a dimensão do amor e da dor da perda. Essa casa é a metáfora daquilo que está prestes a vazar dos personagens”, conta Grace.
O elenco reúne Robert Frank, Ju Colombo, Efraim Santos, Jéssica Gaspar, Flip, Marisa Revert e Juan Queiroz, além de participações especiais de Mateus Aleluia, Tássia Reis, Gláucia Vandeveld e Nanego Lira. A trilha sonora original é assinada por Amaro Freitas, com fotografia de Wilssa Esser e montagem de Gabriel Martins e Eva Randolph.
Produzido por Ricardo Alves Jr., em coprodução com Rachel Daisy Ellis, Julia Alves e Globo Filmes, o filme tem distribuição garantida no Brasil pela Vitrine Filmes, por meio do projeto Sessão Vitrine Petrobras. Antes de “Nosso Segredo”, Grace dirigiu o curta “República”, premiado no Festival de Brasília, no Kinoforum e no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, e o média-metragem “Vaga Carne”, codirigido com Ricardo Alves Jr., que integrou a Berlinale em 2019.
Reconhecida internacionalmente como atriz — com prêmios no Festival do Rio, Festival de Brasília e no Festival de Cinema de Turim — Grace também construiu uma carreira sólida como dramaturga, sendo a primeira dramaturga negra brasileira a receber o Prêmio Shell.