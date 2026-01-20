Grace Passô estreia como diretora no Festival de Berlim com ‘Nosso segredo’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz, dramaturga e uma das principais referências do teatro brasileiro contemporâneo, a mineira Grace Passô estreia agora na direção de longas-metragens com “Nosso segredo”. O filme da mineira foi selecionado para a 76ª edição do Festival de Berlim, que acontece entre 12 e 22 de fevereiro, na mostra competitiva Perspectives, dedicada a revelar novos talentos.

“Tô feliz de estar num grande festival como a Berlinale. Este é um filme muito especial pra mim, e quem conhece o que venho criando há anos sabe. É também um momento especial para a produção cinematográfica de Belo Horizonte, que marca uma presença histórica este ano no festival. E nós, brasileiras, estamos empolgadas com as repercussões de grandes cineastas brasileiros lá fora”, afirma Grace Passô.

A diretora ressalta que a história de “Nosso segredo” a acompanha há muitos anos e dialoga diretamente com sua trajetória artística. “A história que o filme conta me ajuda a refletir sobre o que está por trás do que não é dito nas convivências afetivas, na dimensão do luto e das ausências”, explica. O roteiro é uma reescrita de “Amores surdos”, a primeira peça de teatro escrita por Grace.

O filme acompanha uma família negra que tenta reconstruir a rotina após uma grande perda. Enquanto cada integrante lida com o luto a sua maneira, o filho caçula guarda um segredo capaz de fazê-los enfrentar as próprias dores e, juntos, descobrir um novo caminho. A produção foi filmada em Belo Horizonte, cidade que também ganha destaque como espaço simbólico e afetivo da narrativa.

Atualizado! Filmes brasileiros ???????? anunciados como parte da seleção oficial do Festival de Berlim - Berlinale 2026:



• Nosso Segredo (Grace Passô)

• Fiz Um Foguete Imaginando Que Você Vinha (Janaína Marques)

• Feito Pipa (Allan Deberton)

• Se Eu Fosse Vivo... Vivia (André… pic.twitter.com/KDEk2QXtiK — Oxente Pipoca (@oxentepipoca) January 20, 2026

Além das relações familiares, a casa surge como um personagem central do filme. “Sempre imaginei a câmera se perdendo pelos cômodos da casa, como se aquela família procurasse respostas para a dimensão do amor e da dor da perda. Essa casa é a metáfora daquilo que está prestes a vazar dos personagens”, conta Grace.

O elenco reúne Robert Frank, Ju Colombo, Efraim Santos, Jéssica Gaspar, Flip, Marisa Revert e Juan Queiroz, além de participações especiais de Mateus Aleluia, Tássia Reis, Gláucia Vandeveld e Nanego Lira. A trilha sonora original é assinada por Amaro Freitas, com fotografia de Wilssa Esser e montagem de Gabriel Martins e Eva Randolph.

'Nosso segredo' é uma reescrita de 'Amores surdos', a primeira peça de teatro escrita por Grace Passô Divulgação

Produzido por Ricardo Alves Jr., em coprodução com Rachel Daisy Ellis, Julia Alves e Globo Filmes, o filme tem distribuição garantida no Brasil pela Vitrine Filmes, por meio do projeto Sessão Vitrine Petrobras. Antes de “Nosso Segredo”, Grace dirigiu o curta “República”, premiado no Festival de Brasília, no Kinoforum e no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, e o média-metragem “Vaga Carne”, codirigido com Ricardo Alves Jr., que integrou a Berlinale em 2019.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Reconhecida internacionalmente como atriz — com prêmios no Festival do Rio, Festival de Brasília e no Festival de Cinema de Turim — Grace também construiu uma carreira sólida como dramaturga, sendo a primeira dramaturga negra brasileira a receber o Prêmio Shell.