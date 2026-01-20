Assine
ARTES CÊNICAS

Minas Gerais está na disputa dos prêmios teatrais Shell e APCA

Peças "Os arqueólogos", da Cia Dois em Um, e "Velocidade", do grupo Quatroloscinco, se destacam em premiações relativas a 2025

E
E
Repórter
20/01/2026 02:00

Peça
Peça "Os arqueólogos" foi escrita por Vinícius Calderoni e dirigida por Rogério Lopes crédito: Pedro Paulino/divulgação

  

O grupo mineiro Cia Dois em Um concorre ao Prêmio Shell de Teatro 2025, na categoria Destaque Nacional, com a peça “Os arqueólogos”, de Vinícius Calderoni, dirigida por Rogério Lopes. A trama se passa no futuro, quando três arqueólogos tentam decifrar a civilização atual, buscando vestígios destes tempos.

Leia Mais

O espetáculo foi indicado junto de “Akoko lati wani – Tempo de ser”, da Cia Única de Teatro (Bahia); “Cassacos”, do Grupo CriAr de Teatro (Ceará); e “Geppetto”, dos Grupos Máscara EnCena e Miseri Coloni (Rio Grande do Sul). De acordo com os organizadores, os indicados trazem olhares singulares sobre o tempo, a memória, o trabalho e as relações humanas.

Outra peça mineira reconhecida nacionalmente é “Velocidade”, do grupo Quatroloscinco, que foi indicada aos prêmios APCA 2025, nas categorias Melhor Espetáculo e Melhor Dramaturgia (Marcos Coletta e Assis Benevenuto), e Shell, na categoria Melhor Iluminação (Marina Arthuzzi).

Tópicos relacionados:

apca minas-gerais premio shell teatro

