CINEMA

Wagner Moura e Tânia Maria são indicados em prêmio por 'O Agente Secreto'

A produção brasileira é a segunda com mais indicações no prêmio e fica atrás somente de "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson

19/01/2026 12:17 - atualizado em 19/01/2026 12:17

Wagner Moura e Tânia Maria concorrem ao International Cinephile Society Awards, em 8 de fevereiro
Wagner Moura e Tânia Maria concorrem ao International Cinephile Society Awards, em 8 de fevereiro crédito: Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O Agente Secreto" disputa dez categorias no International Cinephile Society Awards. A premiação anual promovida pela Sociedade Internacional de Cinéfilos (ICS) recebe votos de críticos e jornalistas. Os resultados da 23ª edição do evento serão divulgados no dia 8 de fevereiro.

O longa, que já ganhou duas estatuetas no Globo de Ouro, foi indicado nas categorias de melhor filme, melhor roteiro original, melhor elenco, melhor fotografia, melhor montagem, melhor design de som e melhor direção de arte. O filme também concorre aos títulos de melhor direção, com Kleber Mendonça Filho; melhor ator, com Wagner Moura; e melhor atriz coadjuvante, com Tânia Maria.

 

A produção brasileira é a segunda com mais indicações no prêmio e fica atrás somente de "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson. O filme americano, estrelado por Leonardo DiCaprio, aparece 12 vezes entre as categorias.

Em Salvador, cidade onde nasceu, Wagner mantém uma casa próxima ao mar, em uma região marcada pela presença de um farol, um dos símbolos mais fortes da paisagem local. O imóvel funciona como refúgio quando retorna ao país, longe do ritmo acelerado das grandes produções.-Divulgação/CCBB
Em Salvador, cidade onde nasceu, Wagner mantém uma casa próxima ao mar, em uma região marcada pela presença de um farol, um dos símbolos mais fortes da paisagem local. O imóvel funciona como refúgio quando retorna ao país, longe do ritmo acelerado das grandes produções. Divulgação/CCBB
O farol, nesse contexto, ganha um significado simbólico. Assim como essas construções orientam navegantes, o espaço em Salvador representa um ponto de retorno e identidade para o ator, conectando a vida internacional em Los Angeles às raízes baianas que continuam presentes.- Reprodução do Flickr Unai Begiristain
O farol, nesse contexto, ganha um significado simbólico. Assim como essas construções orientam navegantes, o espaço em Salvador representa um ponto de retorno e identidade para o ator, conectando a vida internacional em Los Angeles às raízes baianas que continuam presentes. Reprodução do Flickr Unai Begiristain
Mas falemos sobre faróis. Eles, aliás, são estruturas fundamentais para a proteção de navegantes. Eles servem de guia para a aproximação da costa. -evgenit pixabay
Mas falemos sobre faróis. Eles, aliás, são estruturas fundamentais para a proteção de navegantes. Eles servem de guia para a aproximação da costa. evgenit pixabay
Geralmente, eles são tão atraentes que se tornam ponto de visitação de turistas. Veja alguns dos mais espetaculares faróis do mundo. -Peter Bowers pixabay
Geralmente, eles são tão atraentes que se tornam ponto de visitação de turistas. Veja alguns dos mais espetaculares faróis do mundo. Peter Bowers pixabay
Farol da Barra, Salvador (BA) - Um dos mais bonitos e significativos do mundo. Construído em 1698 , é o mais antigo do Brasil. Servia para orientar os comandantes das embarcações que chegavam à baía de Todos os Santos levando açúcar e outras especiarias para a Europa.-wikimedia commons Berenice Kauffmann Abud
Farol da Barra, Salvador (BA) - Um dos mais bonitos e significativos do mundo. Construído em 1698 , é o mais antigo do Brasil. Servia para orientar os comandantes das embarcações que chegavam à baía de Todos os Santos levando açúcar e outras especiarias para a Europa. wikimedia commons Berenice Kauffmann Abud
No Carnaval, o Farol da Barra foi cenário de uma folia de rua vibrante que ganhou fama mundial. Ela se repete todos os anos.- Divulgação
No Carnaval, o Farol da Barra foi cenário de uma folia de rua vibrante que ganhou fama mundial. Ela se repete todos os anos. Divulgação
Kiz Kulesi, Turquia - Fica em Istambul e foi construído em 408 a.C, com o objetivo de controlar os navios persas entre o lado ocidental e oposto.-Arild Vagen wikimedia commons
Kiz Kulesi, Turquia - Fica em Istambul e foi construído em 408 a.C, com o objetivo de controlar os navios persas entre o lado ocidental e oposto. Arild Vagen wikimedia commons
Farol de Neist Point, Escócia - Fica na Ilha de Skye, maior do arquipélago das Hébridas. Construído em 1900, situa-se à beira de gigantescas falésias. -Lionel Ulmer - Wikimédia Commons
Farol de Neist Point, Escócia - Fica na Ilha de Skye, maior do arquipélago das Hébridas. Construído em 1900, situa-se à beira de gigantescas falésias. Lionel Ulmer - Wikimédia Commons
Farol de Cape Otway, Austrália - Fica no encontro do Estreito de Bass com o Oceano Antártico, no estado de Victoria, na Great Ocean Road. Faz parte do Parque Nacional Great Otway. Construído em 1848, é o mais antigo da Austrália-Foto Free de Alex Olzheim do site pixabay.com
Farol de Cape Otway, Austrália - Fica no encontro do Estreito de Bass com o Oceano Antártico, no estado de Victoria, na Great Ocean Road. Faz parte do Parque Nacional Great Otway. Construído em 1848, é o mais antigo da Austrália Foto Free de Alex Olzheim do site pixabay.com
Farol de Lindau, Alemanha - Fica no lago Lindau, na cidade homônima, fronteira da Alemanha com Áustria e Suíça. Construído em 1856, em frente à estátua de Leão Bávaro, esculpida em mármore para saudar os viajantes que chegavam. Sua torre de 33m de altura tem grande relógio.-Foto Free de Andreas Schur por Pixabay
Farol de Lindau, Alemanha - Fica no lago Lindau, na cidade homônima, fronteira da Alemanha com Áustria e Suíça. Construído em 1856, em frente à estátua de Leão Bávaro, esculpida em mármore para saudar os viajantes que chegavam. Sua torre de 33m de altura tem grande relógio. Foto Free de Andreas Schur por Pixabay
St. Joseph Lighthouse, Estados Unidos - Fica no Lago Michigan e chama atenção pelas formações de gelo que cobrem parte da estrutura da torre por causa das ondas que batem nas épocas geladas. -reprodução Joshua Nowicki/Facebook
St. Joseph Lighthouse, Estados Unidos - Fica no Lago Michigan e chama atenção pelas formações de gelo que cobrem parte da estrutura da torre por causa das ondas que batem nas épocas geladas. reprodução Joshua Nowicki/Facebook
Torre de Hércules, Espanha - Também conhecida como Farol de Brigantium, é o mais antigo em atividade no mundo (construído entre os séculos 1 e 2 d.C). Já passou por reformas e adaptações. Boa parte não é inteiramente original. Desde 2009, é Patrimônio Mundial da UNESCO.-Foto Free de Jose Luis Cernadas Iglesias do site pxhere.com
Torre de Hércules, Espanha - Também conhecida como Farol de Brigantium, é o mais antigo em atividade no mundo (construído entre os séculos 1 e 2 d.C). Já passou por reformas e adaptações. Boa parte não é inteiramente original. Desde 2009, é Patrimônio Mundial da UNESCO. Foto Free de Jose Luis Cernadas Iglesias do site pxhere.com
Peggys Point Lighthouse, Canadá - Construído em 1915, fica em uma das entradas da baía de St. Margaret, na província de Nova Escócia. -Pat O'Malley - Flickr
Peggys Point Lighthouse, Canadá - Construído em 1915, fica em uma das entradas da baía de St. Margaret, na província de Nova Escócia. Pat O'Malley - Flickr
Farol de Fanad, Irlanda - Construído em em 1818 na beirada de um penhasco, a pedido de moradores após um naufrágio no local em que todos morreram. Dizem que a área é mal assombrada..-Foto Free do site pxhere.com/en Nenhuma atribuição necessária
Farol de Fanad, Irlanda - Construído em em 1818 na beirada de um penhasco, a pedido de moradores após um naufrágio no local em que todos morreram. Dizem que a área é mal assombrada.. Foto Free do site pxhere.com/en Nenhuma atribuição necessária
Farol de Enoshima, Japão - Inaugurado em 2003 na Ilha de Enoshima para celebrar o 100º aniversário da companhia elétrica da cidade. Com 40m de altura, tem vista panorâmica do monte Fuji, da Península de Izu, das montanhas de Tanzawa e Hakone, da Península de Miura.-divulgação Japan Travel Mate
Farol de Enoshima, Japão - Inaugurado em 2003 na Ilha de Enoshima para celebrar o 100º aniversário da companhia elétrica da cidade. Com 40m de altura, tem vista panorâmica do monte Fuji, da Península de Izu, das montanhas de Tanzawa e Hakone, da Península de Miura. divulgação Japan Travel Mate
Farol de Tourlitis, Grécia - Construído em 1897, fica na costa de Chora, capital da ilha de Andros. O farol foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial e, em 1994, foi restaurado.-Reprodução do Youtube Canal Dona-Pier Trépanier
Farol de Tourlitis, Grécia - Construído em 1897, fica na costa de Chora, capital da ilha de Andros. O farol foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial e, em 1994, foi restaurado. Reprodução do Youtube Canal Dona-Pier Trépanier
Farol de Aveiro, Portugal - Construído entre 1885 e 1893, foi reformado em 1929. É feito de pedra e fica 66 metros acima do nível do mar. É o maior farol de Portugal. E aí, conhecia algum desses?-Jesusius pixabay
Farol de Aveiro, Portugal - Construído entre 1885 e 1893, foi reformado em 1929. É feito de pedra e fica 66 metros acima do nível do mar. É o maior farol de Portugal. E aí, conhecia algum desses? Jesusius pixabay

Tópicos relacionados:

globo-de-our globo-de-ouro kleber-mendonca-filho melhor-ator o-agente-secreto premio wagner-moura

