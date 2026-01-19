Wagner Moura e Tânia Maria são indicados em prêmio por 'O Agente Secreto'

Embora Wagner Moura tenha se estabelecido em Los Angeles nos Ãºltimos anos, por causa da carreira internacional, o ator nunca rompeu totalmente com suas origens. A rotina nos Estados Unidos convive com referÃªncias afetivas e culturais que seguem ligadas Ã Bahia. Divulgac?a?o/Cibelle Levi

Em Salvador, cidade onde nasceu, Wagner mantém uma casa próxima ao mar, em uma região marcada pela presença de um farol, um dos símbolos mais fortes da paisagem local. O imóvel funciona como refúgio quando retorna ao país, longe do ritmo acelerado das grandes produções. Divulgação/CCBB

O farol, nesse contexto, ganha um significado simbólico. Assim como essas construções orientam navegantes, o espaço em Salvador representa um ponto de retorno e identidade para o ator, conectando a vida internacional em Los Angeles às raízes baianas que continuam presentes. Reprodução do Flickr Unai Begiristain

Mas falemos sobre faróis. Eles, aliás, são estruturas fundamentais para a proteção de navegantes. Eles servem de guia para a aproximação da costa. evgenit pixabay

Geralmente, eles são tão atraentes que se tornam ponto de visitação de turistas. Veja alguns dos mais espetaculares faróis do mundo. Peter Bowers pixabay

Farol da Barra, Salvador (BA) - Um dos mais bonitos e significativos do mundo. Construído em 1698 , é o mais antigo do Brasil. Servia para orientar os comandantes das embarcações que chegavam à baía de Todos os Santos levando açúcar e outras especiarias para a Europa. wikimedia commons Berenice Kauffmann Abud

No Carnaval, o Farol da Barra foi cenário de uma folia de rua vibrante que ganhou fama mundial. Ela se repete todos os anos. Divulgação

Kiz Kulesi, Turquia - Fica em Istambul e foi construído em 408 a.C, com o objetivo de controlar os navios persas entre o lado ocidental e oposto. Arild Vagen wikimedia commons

Farol de Neist Point, Escócia - Fica na Ilha de Skye, maior do arquipélago das Hébridas. Construído em 1900, situa-se à beira de gigantescas falésias. Lionel Ulmer - Wikimédia Commons

Farol de Cape Otway, Austrália - Fica no encontro do Estreito de Bass com o Oceano Antártico, no estado de Victoria, na Great Ocean Road. Faz parte do Parque Nacional Great Otway. Construído em 1848, é o mais antigo da Austrália Foto Free de Alex Olzheim do site pixabay.com

Farol de Lindau, Alemanha - Fica no lago Lindau, na cidade homônima, fronteira da Alemanha com Áustria e Suíça. Construído em 1856, em frente à estátua de Leão Bávaro, esculpida em mármore para saudar os viajantes que chegavam. Sua torre de 33m de altura tem grande relógio. Foto Free de Andreas Schur por Pixabay

St. Joseph Lighthouse, Estados Unidos - Fica no Lago Michigan e chama atenção pelas formações de gelo que cobrem parte da estrutura da torre por causa das ondas que batem nas épocas geladas. reprodução Joshua Nowicki/Facebook

Torre de Hércules, Espanha - Também conhecida como Farol de Brigantium, é o mais antigo em atividade no mundo (construído entre os séculos 1 e 2 d.C). Já passou por reformas e adaptações. Boa parte não é inteiramente original. Desde 2009, é Patrimônio Mundial da UNESCO. Foto Free de Jose Luis Cernadas Iglesias do site pxhere.com

Peggys Point Lighthouse, Canadá - Construído em 1915, fica em uma das entradas da baía de St. Margaret, na província de Nova Escócia. Pat O'Malley - Flickr

Farol de Fanad, Irlanda - Construído em em 1818 na beirada de um penhasco, a pedido de moradores após um naufrágio no local em que todos morreram. Dizem que a área é mal assombrada.. Foto Free do site pxhere.com/en Nenhuma atribuição necessária

Farol de Enoshima, Japão - Inaugurado em 2003 na Ilha de Enoshima para celebrar o 100º aniversário da companhia elétrica da cidade. Com 40m de altura, tem vista panorâmica do monte Fuji, da Península de Izu, das montanhas de Tanzawa e Hakone, da Península de Miura. divulgação Japan Travel Mate

Farol de Tourlitis, Grécia - Construído em 1897, fica na costa de Chora, capital da ilha de Andros. O farol foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial e, em 1994, foi restaurado. Reprodução do Youtube Canal Dona-Pier Trépanier