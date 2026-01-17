Wagner Moura é homenageado com grafite em Porto Alegre após vencer Globo de Ouro
-
A obra é assinada pelo artista Filipe Harp, o mesmo que criou um mural em celebração à vitória de Fernanda Torres na premiação. A conquista de Moura marcou um feito inédito, já que ele se tornou o primeiro brasileiro a vencer na categoria.Foto: Reprodução de Vídeo / GZH Digital
-
Além disso, o longa também levou o prêmio de melhor filme em língua não inglesa, reforçando um momento histórico para o cinema nacional.Foto: Reprodução de Vídeo / GZH Digital
-
A arte do grafite, que tem vários estilos e técnicas, aliás, vem conquistando espaços públicos por todo o Brasil com sua expressividade. Seja como forma de homenagear personalidades ou para renovar ambientes urbanos com cores e beleza.Foto: Alberto g rovi wikimedia commons
-
No início de 2024, Araraquara, no interior de São Paulo, ganhou murais em grafite para destacar artistas e esportistas famosos que nasceram na cidade. As estampas compõem o projeto “Páginas de Concreto – Memórias Araraquarenses” e são de autoria do artista urbano Aracê.Foto: Reprodução/EPTV
-
-
O escritor Ignácio de Loyola Brandão, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), foi o primeiro grafite feito para o projeto. O painel encontra-se na Biblioteca Municipal Mário de Andrade.Foto: Reprodução/EPTV
-
O dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa, fundador do Teatro Oficina e que morreu em 2023, é um dos filhos ilustres de Araraquara retratados pelas mãos de Aracê. Seu rosto estampa um espaço na Avenida José Bonifácio.Foto: Reprodução/EPTV
-
O rosto da cantora e compositora Liniker ilustra o Núcleo de Educação de Jovens e Adultos de Araraquara.Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Aracê também grafitou os semblantes das jogadoras de futebol Bia Zaneratto e Luciana. O desenho das atletas foi feito no muro da Escola Técnica Estadual (ETEC) da cidade paulista.Foto: Prefeitura de Araraquara/Divulgação
-
O Centro Cultural Martim Cererê, em Goiânia, é outro espaço urbano que contemplou recentemente a arte feita com tintas em spray.Foto: Divulgação/Secult de Goiás
-
Ponto tradicional da cena alternativa da capital de Goiás, o Martim Cererê ganhou murais realizados por 14 artistas da região, em projeto da Secretaria Estadual de Cultura.Foto: Divulgação/Secult de Goiás
-
-
Em setembro de 2023, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, apresentou o projeto Cores do Brasil, maior galeria de arte urbana a céu aberto da América Latina.Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
-
Com inspiração nas obras do Profeta Gentileza, viadutos, terminais e passarelas do corredor Transbrasil envolvem grafites ao longo dos seus 26 km de extensão.Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
-
No Rio, a Zona Portuária do Rio já tem um grafite longo na avenida que margeia os armazéns do Porto, perto da Praça Mauá, área recentemente revitalizada onde fica o famoso Museu do Amanhã. Por ali passa o VLT, o veículo leve sobre trilhos.Foto: Divulgação Reviver Cultural - Prefeitura do Rio
-
-
A cantora Elza Soares tem desde 2017 o rosto estampado no muro da escadaria da estação central do metrô de Belo Horizonte. No início de 2022, quando a artista morreu aos 91 anos, os autores publicaram um vídeo para mostrar o processo de produção da obra.Foto: Reprodução/Instagram
-
O artista plástico Paulo Terra rendeu tributo a Gugu Liberato com grafite em muro do bairro da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Os desenhos retratam fases diversas da carreira do apresentador, morto em novembro de 2019.Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
Um dos maiores expoentes da arte do grafite no Brasil atualmente é o paulistano Eduardo Kobra, que se define como muralista.Foto: Cristina Índio do Brasil / Agência Brasil
-
-
Kobra tem obras espalhadas por 36 países. Nesta imagem, o artista brasileiro retratou o escritor norte-americano Mark Twain ao lado do amigo John Lewis para o Museu Albright–Knox, em Buffalo. O artista tem painéis espalhados por todas as regiões da cidade de São Paulo, sua terra natal.Foto: Instagram @kobrastreetart