Wagner Moura diz que ‘O agente secreto’ nasceu da reação à era Bolsonaro

O ator Wagner Moura afirmou que o filme "O agente secreto" não existiria sem a eleição de Jair Bolsonaro à Presidência da República. A declaração foi feita durante entrevista ao talk show norte-americano The Daily Show, na qual o artista comentou como o cenário político brasileiro recente influenciou a criação da obra, dirigida por Kleber Mendonça Filho.

Segundo Moura, embora a ditadura militar tenha terminado em 1985, seus efeitos continuam presentes na sociedade brasileira. Para ele, a vitória de Bolsonaro em 2018 representou a materialização desses resquícios autoritários. “Este homem, eleito democraticamente, veio para trazer de volta valores da ditadura militar para o Brasil do século 21”, disse o ator, ao se referir ao ex-presidente.

O artista contou que a ideia do filme surgiu da inquietação compartilhada com o diretor diante do ambiente político vivido no país entre 2018 e 2022. Moura relembrou que chegou a agradecer a Bolsonaro ao receber um prêmio no Festival de Cannes, justamente por considerar que o contexto daquele período foi determinante para a existência do projeto.

“Sem ele, nunca teríamos feito esse filme. O filme nasce a partir da perplexidade compartilhada por mim e Kleber Mendonça Filho diante do que estava acontecendo no Brasil”, afirmou.

Durante a entrevista, Moura também fez críticas à Lei da Anistia, de 1979, tema central abordado pelo longa. Na avaliação do ator, a legislação comprometeu a memória coletiva ao perdoar crimes cometidos durante o regime militar.

“Ela basicamente perdoou todos os torturadores, assassinos e pessoas que fizeram coisas desprezíveis para os civis. Isso foi muito ruim para a nossa memória coletiva, porque há coisas que não podem ser esquecidas, há coisas que não podem ser perdoadas”, declarou.

Para Wagner Moura, o enfrentamento desse passado começa a ganhar novos contornos com a responsabilização de pessoas envolvidas em ataques à democracia. Ele avaliou que esse processo pode representar um ponto de inflexão para as novas gerações e afirmou que, em sua visão, Bolsonaro só alcançou projeção política por causa do apagamento histórico provocado pela anistia.

“Bolsonaro nunca teria existido, politicamente, se não fosse por causa dessa lei que fez as pessoas esquecerem o quão ruim foi a ditadura”, disse.