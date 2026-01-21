Crítica internacional aposta em indicações de ‘O agente secreto’ no Oscar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um dia antes do anúncio oficial das indicações ao Oscar 2026, o filme brasileiro “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, aparece como uma das principais apostas da imprensa internacional para figurar entre os indicados da Academia. Mesmo tendo recebido apenas duas pré-indicações na lista divulgada em dezembro de 2025 – Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco – o longa pode conquistar um número histórico de nomeações para o Brasil.

As indicações serão anunciadas na quinta-feira (22/1), às 10h30 (horário de Brasília), com transmissão pelo site oficial do Oscar, pelos streamings Hulu e Disney+, além das redes sociais da Academia.

Variety aposta em múltiplas categorias

A revista Variety aponta que “O Agente Secreto” deve figurar em ao menos quatro categorias. Segundo o veículo, o longa brasileiro é cotado para Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco, com destaque para Gabriel Domingues, e Melhor Ator, com Wagner Moura.

Para a publicação, o desempenho recente do filme fortalece sua posição na disputa. “Com a dupla vitória no Globo de Ouro, ‘O agente secreto’ chega às indicações com um impulso importante de última hora”, destaca. Nas previsões finais da Variety, “O Agente Secreto” aparece entre os possíveis indicados a Melhor Filme, ao lado de produções como “Sinners”, “One Battle After Another”, “Hamnet” e “Marty Supreme”.

Wagner Moura também figura entre os cinco nomes projetados para Melhor Ator.“Moura venceu o Globo de Ouro no momento exato e isso pode ser decisivo em uma categoria extremamente competitiva”, avaliou a publicação.

A revista também não descarta uma indicação em Melhor Roteiro Original para Kleber Mendonça Filho. “Embora existam outros favoritos, o roteiro de Mendonça Filho permanece como uma possibilidade real de surpresa”, avalia o veículo.

“O campo está extremamente disputado, mas ‘O agente secreto’ se mantém firme graças ao reconhecimento crítico e ao desempenho consistente ao longo da temporada”, resume a Variety.

Caso as projeções se confirmem, o filme pode marcar um dos maiores momentos do cinema brasileiro na história do Oscar, ampliando a presença do país nas principais categorias da premiação.

Gold Derby diz que é aposta segura

O site especializado Gold Derby classifica “O agente secreto” como uma de suas “apostas seguras” para o Oscar 2026. De acordo com o levantamento, o filme tem 85,3% de chances de ser indicado a Melhor Filme.

Wagner Moura aparece forte na corrida por Melhor Ator, com 91,7% de probabilidade. Para o site, “Moura surge à frente de nomes como Michael B. Jordan e Ethan Hawke, impulsionado pela vitória recente no Globo de Ouro”, destaca o site.

O Gold Derby também aponta o longa brasileiro como favorito em Melhor Filme Internacional, com 98,4% de chance de indicação. “Entre os títulos internacionais, ‘The Secret Agent’ é tratado como presença praticamente certa”, afirma o veículo. A última possibilidade apontada pelo veículo é Melhor Roteiro Original.

The New York Times destaca “impulso decisivo”

O The New York Times também incluiu o filme brasileiro entre os principais candidatos nas categorias centrais. Para o jornal, a disputa por Melhor Filme já tem alguns nomes praticamente garantidos, mas “O Agente Secreto” ganhou espaço após o desempenho na temporada de prêmios.

“O Globo de Ouro de Melhor Ator de Drama foi para Wagner Moura, e acredito que ele terá o mesmo impulso de última hora que levou sua compatriota Fernanda Torres à indicação no ano passado”, escreveu o jornal, indicando que o brasileiro pode aparecer em uma das principais disputas da noite.

Em outra análise, o NYT reforça o peso do reconhecimento recente: “Vitórias estratégicas, próximas ao início da votação, costumam influenciar diretamente os membros da Academia”.

“O Agente Secreto” já acumula cerca de 60 prêmios, sendo um dos filmes brasileiros mais premiados da história recente. Entre os principais prêmios, destacam-se:

Festival de Cannes

Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho)



Melhor Ator (Wagner Moura)



Prêmio FIPRESCI, concedido pela Federação Internacional de Críticos de Cinema

Globo de Ouro

Melhor Filme em Língua Não Inglesa



Melhor Ator em Filme de Drama (Wagner Moura)

New York Film Critics Circle Awards

Melhor Filme Internacional



Melhor Ator (Wagner Moura)

Los Angeles Film Critics Association

Melhor Filme Internacional



Melhor Ator (Wagner Moura, segundo lugar)

Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte)

Melhor Filme de Ficção



Melhor Direção



Melhor Roteiro



Melhor Ator



Melhor Atriz

Critics Choice Awards Melhor Filme Internacional



Além desses, o filme venceu prêmios relevantes em festivais como Chicago, Estocolmo, Zurique, Havana, Morelia, Hamburgo e Pingyao, além de liderar listas como Top 5 e Top 10 de associações de críticos dos Estados Unidos e da Europa.

