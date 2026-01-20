Assine
PÚBLICO

'O Agente Secreto': embalado por prêmios, filme alcança boa bilheteria

Longa-metragem nacional conquista o público e se destaca nas salas de cinema; veja os números da análise de Fabiano Ristow, do site Filme B

20/01/2026 17:00 - atualizado em 20/01/2026 17:01

O Agente Secreto: filme surpreende e alcança boa bilheteria no país
Cena de &quot;O Agente Secreto&quot;, um dos maiores sucessos recentes do cinema brasileiro que conquistou público e crítica crédito: Divulgação

O filme “O Agente Secreto” estreou com força nos cinemas brasileiros e se tornou uma grata surpresa de bilheteria. A produção nacional atraiu um público expressivo no primeiro fim de semana em cartaz, superando as expectativas iniciais do mercado e mostrando o potencial do cinema de gênero feito no país.

A análise dos números foi divulgada por Fabiano Ristow, do site Filme B, especializado no mercado de cinema do Brasil. Segundo o levantamento, o longa-metragem garantiu uma posição de destaque entre os filmes mais vistos, consolidando-se como um sucesso imediato junto aos espectadores que buscaram uma opção diferente no circuito.

“Hoje é sábado, 17 de janeiro, e 'O Agente Secreto’ já tem quase 1,4 milhão de espectadores e R$ 31 milhões em renda. O filme deve crescer ainda mais, com a expectativa pré-Oscar. Os indicados serão anunciados na próxima quinta-feira. Um comportamento semelhante aconteceu com Ainda Estou Aqui, no ano passado", escreveu o crítico.

A boa recepção inicial, impulsionada pelo boca a boca e pelas redes sociais, foi fundamental para que as salas de cinema registrassem um movimento consistente durante os primeiros dias de exibição.

“Veio, então, a tão esperada semana do Globo de Ouro (11 de janeiro). O circuito de O Agente Secreto subiu para 138 cinemas e 179 salas. As vitórias na premiação ajudaram a demanda pelo filme, que bateu 1,3 milhão de espectadores e cresceu 135%", ressaltou Ristow.

“No último dia 15, o circuito foi ampliado para 400 cinemas e 450 salas (estimativa). Neste dia, o filme vendeu 30 mil ingressos, crescimento de mais de 300% em relação à quinta anterior. Foi da 7ª para a 4ª posição no ranking", completou o crítico de cinema

O desempenho coloca “O Agente Secreto” como uma das aberturas mais relevantes para uma produção brasileira neste ano. O resultado é significativo, pois o filme conseguiu atrair a atenção do público em um cenário competitivo, frequentemente dominado por grandes lançamentos internacionais de Hollywood.

Essa performance positiva sinaliza um momento importante para a indústria cinematográfica nacional, que busca diversificar seus gêneros e alcançar novas audiências. O sucesso de “O Agente Secreto” abre a expectativa de mais investimentos em projetos que fogem da comédia, gênero que historicamente concentra a maior parte da produção nacional.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

