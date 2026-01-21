Espetáculo com Márcio Miranda resgata trilhas inesquecíveis do cinema

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Uma viagem pelo universo da sétima arte por meio de suas trilhas consagradas é o que propõe o espetáculo “Músicas de cinema – Grandes clássicos e suas histórias”, idealizado e protagonizado pelo cantor e ator Márcio Miranda.

A montagem cênico-musical ocupa o palco do Grande Teatro do Sesc Palladium nesta quarta-feira (21/1), às 20h, dentro da programação da 51ª Campanha de Popularização Teatro e da Dança.

Mais do que apresentar canções conhecidas, a montagem aproxima o público de histórias, curiosidades e bastidores de filmes que atravessam décadas. Miranda e banda revistam trilhas de “Casablanca”, “Bonequinha de luxo”, “Cantando na chuva”, “O poderoso chefão” e “Cinema Paradiso”.

As canções “Smile”, “Over the rainbow”, “Cheek to cheek” e “Fly me to the moon” fazem parte do repertório.

O show é uma espécie de desdobramento de outro espetáculo do artista, que estreou há três anos, chamado “Tangos e boleros – Grandes clássicos e suas histórias”.

“No 'Tangos e boleros', vou contando histórias de como as músicas foram compostas, contextualizando. Em 'Música de cinema' a ideia é a mesma. Comecei a pesquisar clássicos do jazz norte-americano que fizeram parte de trilhas, mas também incluí canções de filmes italianos, espanhóis e franceses”, diz. Miranda aborda vida e a obra de Marcelo Mastroianni e Audrey Hepburn, entre outros atores e atrizes.

O espetáculo também resgata filmes da época de ouro das chanchadas da Atlântida, com temas que nasceram no teatro musical e depois ganharam versões cinematográficas.



Beto Guedes

Outro destaque do roteiro é “Quando te vi”, versão de Ronaldo Bastos e Beto Guedes para “Till there was you”, escrita por Meredith Willson para o musical “The music man”. Posteriormente gravada pelos Beatles, foi incluída na trilha de dois filmes.

Gabriel Guedes, filho de Beto, é convidado especial na execução desta música e de outras do mesmo bloco temático.

Márcio Miranda observa que o espetáculo é orientado por dramaturgia e encadeamento de músicas que constroem um roteiro cênico. Com isso, a montagem oferece mais do que um simples show comentado.

“Sou ator, então quem está em cena se dirigindo ao público não é o Márcio, é um personagem”, diz. Ele ressalta que a escolha das músicas e dos filmes resulta, em parte, de seu gosto pessoal, mas principalmente de muita pesquisa.

“Não sabia, por exemplo, que 'Quando te vi' era originalmente de um musical da Broadway e foi incluída em trilhas sonoras. Tem coisas que não são propriamente da minha predileção, mas, com as pesquisas, entendi sua importância para a história do cinema”, destaca o ator e compositor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



“MÚSICAS DE CINEMA – GRANDES CLÁSSICOS E SUAS HISTÓRIAS”



Com Márcio Miranda e banda. Nesta quarta-feira (21/1), às 20h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Ingressos: R$ 25 (site Vá ao Teatro e postos do Sinparc) e R$ 100 (bilheteria).